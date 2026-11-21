حققت لعبة غراند ثفت أوتو 6 إيرادات قياسية بلغت 3.8 مليار دولار في يومها الكامل الأول، متخطية جميع الأرقام المسجلة في تاريخ صناعة الترفيه ومثبتة هيمنتها السوقية المبكرة.

حققت لعبة غراند ثفت أوتو 6 (GTA 6) مبيعات تجزئة غير مسبوقة في يومها الكامل الأول بعد إصدارها العالمي، حيث وصلت إيراداتها إلى 3.8 مليار دولار أمريكي، ما يعادل 2.9 مليار جنيه إسترليني، لتصبح بذلك أكبر إطلاق ترفيهي في تاريخ الصناعة. وأعلنت شركة تيك-تو (Take-Two Interactive)، الشركة المالكة لاستوديو روكستار غيمز (Rockstar Games)، في تقرير صدر يوم الجمعة، أن هذه الأرقام الضخمة تعتمد على تقديرات شاملة تمت حتى نهاية يوم الخميس الماضي.

تفوق رقمي يغير معايير الترفيه

تسجل هذه الأرقام القياسية الجديدة رقماً قياسياً عالمياً في قطاع "الترفيه عبر أي وسيط"، متجاوزة بأعداد كبيرة المنافسين المحتملين في مختلف مجالات الثقافة الشعبية. وللتأكيد على حجم هذا الإنجاز، فإن الإيرادات التي حققتها غراند ثفت أوتو 6 تتفوق بشكل ملحوظ على الفيلم الأعلى إيراداً في العام الحالي حتى الآن، وهو "سبايدرمان: يوم جديد"، والذي حقق 2.5 مليار دولار (1.8 مليار جنيه إسترليني) خلال فترة عرضه الكاملة في دور السينما.

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تستند هذه المعطيات المذهلة إلى مبيعات مسبقة مقدرة بنحو 32.5 مليون نسخة من اللعبة، مما يدل على طلب استثنائي من اللاعبين حول العالم منذ فترة السبق في الحجز. ويشير التحليل المالي المقارن إلى أن قوة جذب هذه الإضافة الجديدة للسلسلة تفوق بكثير الأداء الذي حققته أفلام هوليوود الكبرى، مؤكدة سيطرة الألعاب التفاعلية كقوة اقتصادية رئيسية في السوق الحديثة.

تحليل الضغط التقني على الخوادم العالمية

شهدت البنية التحتية للإنترنت عالمياً ضغطاً هائلاً نتيجة هذا الاهتمام الجامح، حيث كشفت شركة كلاودفلير (Cloudflare) المتخصصة في خدمات البنية التحتية للشبكات عن أرقام قياسية في حجم التنزيلات وحوركة المرور الخدمية. وفي المملكة المتحدة، بلغت ذروة تنزيلات اللعبة على أجهزة بلايستيشن 5 (PlayStation 5) وقت الإطلاق 8.6 أضعاف مستوياتها المعتادة، مما يعكس كثافة الاستهلاك الفورية.

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وفي نيوزيلندا، حيث أصبحت اللعبة متاحة رسمياً قبل غيرها، سجلت الارتفاعات في التنزيلات رقماً قياسياً بلغ 14.8 ضعفاً قبل الموعد المحدد للإطلاق بأربع ساعات، وهو ما يشير بوضوح إلى قيام عدد كبير من اللاعبين بتعديل إعدادات المناطق الجغرافية للحصول على اللعبة مبكراً. كما سجلت شركة كلاودفلير ارتفاعاً كبيراً في حركة المرور إلى خدمات روكستار عبر الإنترنت، حيث بلغ الذروة 11.2 ضعف المستويات المعتادة في أستراليا، و9.3 أضعافها على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وفي القارة الأوروبية، كان الاهتمام باللعبة قويًا بشكل خاص في المملكة المتحدة، حيث بلغ سبعة أضعاف مستوياته المعتادة، مقارنة بـ5.3 أضعاف في فرنسا وألمانيا، مما يبرز تباين معدلات التفاعل مع المنتج بين الأسواق المختلفة رغم عالمية الشهرة.

تأثير اقتصادي ومستقبلي على قطاع الألعاب

تتفوق هذه المبيعات بشكل كبير على الرقم القياسي الذي سجلته اللعبة السابقة غراند ثفت أوتو 5 (GTA 5)، والتي صدرت قبل 13 عاماً وكانت قد حققت 1.15 مليار دولار (1.2 مليار جنيه إسترليني) في خمسة أيام فقط من أسبوع الافتتاح في تاريخ ألعاب الفيديو. وتُعد هذه الإضافة الأحدث من سلسلة ألعاب محاكاة الجريمة التي تطورها روكستار منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، لتصبح من أكثر الألعاب شعبية في التاريخ.

تشير تقديرات شركة سينسر تاور (Sensor Tower) للأبحاث إلى أن غراند ثفت أوتو 6 ستقلل الوقت الذي يقضيه اللاعبون في ألعاب أخرى مخصصة للاعب واحد بنسبة 10 في المئة، بناءً على بيانات إيصالات البريد الإلكتروني ومصادر إحصائية تتعقب ملايين الأشخاص يومياً. ومن المتوقع أن تتجاوز مبيعات اللعبة عالمياً ثلاثة مليارات دولار هذا العام وفقاً لشركة نيكو بارتنرز (Nico Partners) لأبحاث سوق الألعاب، لتثبت مرة أخرى هيمنتها المالية غير المسبوقة في قطاع الترفيه الرقمي.