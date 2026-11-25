تحطم مروحية تدريبية تركية بولاية أسكي شهير شمال غرب البلاد، وتوقعات الهيئة العامة للأرصاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي وشبورة مائية على الطرق الرئيسية في مصر.

تم الإعلان عن تحطم مروحية تدريبية تركية بمنطقة ولاية أسكي شهير شمال غرب البلاد، في حادث أثار الاهتمام المحلي والدولي خلال الفترة المتوقعة من الخميس 26 نوفمبر 2026 وحتى الاثنين 30 نوفمبر 2026، حيث سادت أجواء خريمية باردة نهارا وحارة جنوبا.

تفاصيل الحادث الجوي بولاية أسكي شهير

حدث الحادث الذي أدى إلى تحطم المروحية التدريبية في منطقة أسكي شهير شمال غرب البلاد، وهو الحدث الذي تم تتبعه بدقة خلال الأيام المحددة من الخميس 26 نوفمبر 2026 حتى الاثنين 30 نوفمبر 2026، حيث كانت الظروف الجوية سائدة بشكل عام.

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تشير المعلومات الأولية إلى أن الطائرة كانت من النوع التدريبي، وسجلت الحادث في النطاق الجغرافي المحدد وهو ولاية أسكي شهير شمال غرب البلاد، مما دفع السلطات المحلية لفتح تحقيق فوري في أسباب التعطل.

لم يتم الإفصاح عن تفاصيل إضافية حول الضحايا أو حالة الطيارين في البيانات الأولية، ولكن التركيز الحالي ينصب على منطقة أسكي شهير شمال غرب البلاد حيث وقع الحادث، للتحقق من ظروف الطيران آنذاك.

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التوقعات الجوية للحركة الجوية والملاحة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد عن حالة عدم استقرار جوي مصحوبة بشبورة مائية كثيفة على العديد من الطرق الرئيسية، مما يستدعي الحذر الشديد أثناء القيادة في فترات الصباح الباكر.

تتوقع الهيئة ظهور شبورة مائية خلال الفترة الزمنية المحددة من الساعة الرابعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة صباحًا، على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد مروراً بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أوصت الهيئة المواطنين بمراجعة النشرات الجوية باستمرار، نظراً للتغيرات السريعة التي تشهدها خرائط الطقس خلال فصل الخريف، مع ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب المخاطر المحتملة على الطرق.

درجات الحرارة ونشاط الرياح المتوقعة

سجلت درجات الحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحري قيمًا تتراوح بين 22 و25 درجة كحد أقصى، وبين 14 و16 درجة كحد أدنى، فيما سجلت السواحل الشمالية قيمًا تتراوح بين 21 و23 درجة عظمى و14 إلى 15 درجة صغرى.

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شهدت مناطق شمال الصعيد ارتفاعًا نسبيًا في درجات الحرارة، حيث تراوحت العظمى بين 24 و26 درجة والصغرى بين 11 و12 درجة، بينما سجل جنوب الصعيد أرقامًا أعلى، تتراوح العظمى بين 29 و32 درجة والصغرى بين 16 و18 درجة.