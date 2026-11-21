تفاصيل واقعة الضرب العمد في مصر حيث تم ضبط سائق وشريكه بعد إلقاء الحجارة، وانتهاء مباراة توتنهام بهزيمة مرموش، وانهيار مبنى في الإسكندرية.

شهدت الساحة الرياضية والمصرية أحداثًا متباينة يوم السبت 16 نوفمبر، حيث خاض فريق توتنهام مباراة صعبة أمام إيبسويتش تاون في إطار الدوري الإنجليزي، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من فضّ واقعة عنف مرئية على الطرق العامة في القاهرة.

توتنهام يخسر مرموش أمام إيبسويتش

خاض فريق توتنهام خوضته ضد إيبسويتش تاون في منافسات البريميرليج، معتمدًا على تشكيل يضم اللاعب المغربي خيثمة مرموش كعنصر بديل مهم.

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دخل مرموش إلى أرضية الملعب بدور الداعم، سعيًا من الإدارة الفنية لتقديم حلول تكتيكية لمواجهة ضغط الفريق الخصم في منتصف الشوط الثاني.

رغم الجهد المبذول من قبل جميع عناصر الفريق الإنجليزي، إلا أن النتيجة النهائية لم تحسم لصالحهم، وسط توقعات بتحليل أداء اللاعبين في اللقاءات القادمة.

الشرطة تضبط ناقلة وحجارين في مصر

كشفت مديرية الأمن في مصر عن تفاصيل دقيقة لواقعة اعتداء متعمد وقع على الطرق السريعة، والتي انتشرت مقاطعها عبر منصات التواصل الاجتماعي مؤخرًا.

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أثبتت التحقيقات أن الحادث وقع يوم 16 نوفمبر الجاري، عندما كان مواطن مقيم في مدينة نصر يقود سيارته في منطقة التجمع الأول.

أثناء سيره، شاهد المواطن قائد سيارة نقل كبيرة يلقي بمخلفات البناء مباشرة على سطح الطريق العام، مما دفعه إلى محاولة اعتراضه لومّه على هذا التصرف الخطير.

رد عنيف وسرعة في التحرك الأمني

تبع اعتراض المواطن ردة فعل عنيفة من سائق الشاحنة، حيث قام بالاصطدام عمدًا بسيارته الشخصية ثم فرّ هاربًا تاركًا إياه في مكان الحادث.

قرر المواطن مطاردة الشاحنة الهاربة، لكن المفاجأة كانت عندما انفتح صندوق الشاحنة الخلفي، وقام مرافق للسائق بإلقاء الحجارة بشكل متعمد عليه.

نتج عن هذا الإلقاء تلفيات مادية جسيمة في هيكل سيارة المواطن، الذي سارع فورًا لإبلاغ الجهات المختصة لتسجيل الواقعة وطلب المساعدة.

نتائج التحقيق وإدعاء الجناة

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد الهوية الكاملة للمواطن ناشر الفيديو، وهو مقاول مقيم في دائرة قسم شرطة مدينة نصر، والتحقق من روايته.

أضاف المواطن في إفادته أنه لم ترد أي بلاغات رسمية مسبقًا بشأن هذه الواقعة، مما يؤكد أن الحادث كان طارئًا وفجائيًا تمامًا.

نشرت الأجهزة الأمنية لقطات مرئية توثق لحظات الاصطدام وإلقاء الحجارة، والتي أثارت جدلاً واسعًا بين الجمهور حول سلامة الطرق والتعامل مع المخالفات.

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ضبط المتهمين وتأكيدهم للجريمة

عملت الأجهزة المعنية على تحديد موقع السيارة الناقلة الظاهرة في الفيديو، ووجدت أنها لا تحمل لوحات معدنية، مما يعني أنها غير مرخصة قانونًا.

تمكنت الشرطة من تتبع أثر الشاحنة وضبطها، كما تم القبض على قائدها ومرافقه الذين كانوا مقيمين في منطقة المقطم بجوار القاهرة.

أثناء المواجهة الرسمية مع المحققين، أقرّ المتهمان بارتكاب كافة الأفعال المشمولة بالواقعة، بما في ذلك الاصطدام والرمي بالحجارة.

صرح المتهمان أن دافعهما الأساسي كان الخوف من أن يتم ضبطهما في الحال عقب إلقاء مخلفات البناء بشكل عشوائي على الطريق.

انهيار عقار في الإسكندرية

في حدث منفصل تمامًا، شهد أحد الأحياء في مدينة الإسكندرية حادثًا ماديًا خطيرًا، حيث انهارت أجزاء من بناية قديمة.

وقع هذا الانهيار في منطقة امبروزو التابعة لمدينة محرم بك، وهو حدث وقع دون أن يتم تسجيل أي إصابات بشرية.

أقرّت الجهات المعنية بأن الحادث كان ماديًا بحتًا، وتم تأمين الموقع لمنع أي خطر إضافي على المارة أو سكان المناطق المجاورة.