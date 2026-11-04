تحطم طائرة في فلوريدا يقتل 9 بينهم آدم روبنسون وأسباب كارثة الليرجيت 60

تحطم طائرة ليرجيت 60 في فلوريدا يودي بحياة 9 أشخاص بينهم مؤسس التقنية آدم روبنسون، وتكشف التسجيلات عن ظروف جوية قاسية وصلاة أخيرة قبل الكارثة المأساوية.

أسفر حادث تحطم طائرة خاصة من طراز ليرجيت 60 في ولاية فلوريدا الأمريكية عن مقتل تسعة أشخاص كانوا على متنها، بينهم رجل الأعمال التكنولوجي الأمريكي آدم روبنسون. وقع الحادث المأساوي يوم الأول من نوفمبر، بالقرب من مدينة ويست بالم بيتش، مما أدى إلى وفاة جميع الركاب بما في ذلك زوجة روبنسون، طفلان، صديقان، مربية أطفال، والطياران.

تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل التحطم

كشفت تسجيلات الاتصال اللاسلكي مع مراقبي الحركة الجوية عن مشهد مروع في اللحظات الأخيرة، حيث سمع قائد الطائرة وهو يتلو الصلاة الربانية. وفي هذه الأثناء، أطلق مساعد الطيار صرخات استغاثة ملحة خلال آخر اتصالاته، مما يعكس شدة الخطر الذي واجهته الطائرة. أظهرت التحقيقات الأولية أن الطائرة كانت تحلق في ظروف جوية بالغة الصعوبة، بما في ذلك درجات حرارة منخفضة تصل إلى 50 درجة فهرنهايت تحت الصفر.

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أوضحت السلطات أن تراكم الجليد والمطبات الهوائية الشديدة ساهمت في تفاقم الموقف. وأكد المجلس الوطني لسلامة النقل أن الطائرة بدأت تتفكك في الهواء قبل اصطدامها بالأرض. أدى هذا التفكك إلى تناثر الحطام على مساحة واسعة امتدت لنحو نصف ميل من موقع الاصطدام النهائي، مما جعل عملية جمع الأدلة أكثر تعقيدًا.

هوية الضحايا والظروف الشخصية

شملت قائمة الضحايا آدم روبنسون البالغ من العمر 44 عامًا، مؤسس شركات البرمجيات Retention.com وRB2B، وزوجته هيلين شارب. كما قتل طفلاهما الصغيران إيما البالغة من العمر 4 سنوات وتشارلي البالغ من العمر عامين. تضمنت القائمة أيضًا صديقتي العائلة راشيل ريد وشارمي فير، بالإضافة إلى مربية الأطفال أنيتا ماريا أبيليدو سيتينا.

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كان من بين الضحايا أيضًا الطياران جيف غريغوري البالغ من العمر 55 عامًا، ومساعد الطيار ناتاليا فيليغرايراس البالغة من العمر 20 عامًا. أكد شقيق آدم روبنسون مقتل أفراد العائلة، ونقلت العائلات بيانا عاطفيا تذكر فيه أحبائهم بأناس طيبين وكرماء. أعربت العائلات عن حزنها العميق وطلبت الخصوصية للتعامل مع هذه المأساة.

الجانب التقني والمشتبه به

كانت الطائرة المسجلة برقم N722BD مملوكة لشركة LR60271 LLC في ديلاوير، وتشغلها شركة أورورا أفياشن تحت اسم أوبر جت. أثار التسجيل عنوان شركة التسجيل، 209 شارع أورنج شمال في ويلمينغتون، انتباه المحققين بسبب ظهوره في ملفات إبشتاين. تم تأكيد هذه المعلومات بشكل مستقل من خلال سجل الطائرات التابع لإدارة الطيران الفيدرالية.

يركز المحققون حاليًا على تحديد السبب المباشر للحادث، ويشمل ذلك التحقق مما إذا كانت الطائرة مزودة بجهاز تسجيل صوت قمرة القيادة وما إذا كان قد نجا من التحطم. يحلل الخبراء التسجيلات الصوتية لفهم الديناميكيات الدقيقة للطيران في اللحظات الأخيرة، حيث تشير أصوات مساعد الطيار إلى أنه ربما لم يكن يتولى القيادة المباشرة.

تداعيات الحادث والمعالجة المستقبلية

يعمل المجلس الوطني لسلامة النقل على التحقيق الشامل في الحادث لتحديد العوامل البشرية والفنية التي أدت إلى الكارثة. يستمر المحققون في جمع البيانات من موقع الحادث ومن خلال تحليل سجلات الطيران. من المتوقع أن تستغرق العملية عدة أشهر قبل نشر التقرير النهائي الذي يسلط الضوء على كل التفاصيل الفنية.

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في الوقت نفسه، يواصل العالم التفاعل مع خسارة رجل أعمال بارز في مجال التكنولوجيا. ترك آدم روبنسون إرثًا من الابتكار في مجال تكنولوجيا تحديد الهوية، حيث كانت شركاته تركز على ربط النشاط المجهول للمواقع الإلكترونية بهويات قابلة للتعرف. يُدرس هذا الحادث كدرس في أهمية السلامة الجوية تحت الظروف الجوية القاسية، خاصة للطائرات الخاصة.