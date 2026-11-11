تأكدت وكالة الحرس الثوري في إيران من أن أصوات السماع في جزيرة قشم ومدينة بندر عباس لا تُشير إلى هجوم، مع توضيح أن مضيق هرمز ما زال كلمةً حول سلامته وفرض السيطرة.

في مساء يوم السبت، شهدت مناطق جنوب إيران، وبشكل خاص جزيرة قشم ومدينة بندر عباس ، حالة من الترقب عندما أفادت تقارير متباينة بسماع دوي انفجارات عبر مضيق هرمز. وعلى الرغم من طرح الجدل، أكدت وكالة الحرس الثوري المختصة بصيانة استقرار مضيق هرمز أن هذه الأصوات "مرتبطة بإدارة مضيق هرمز" وأنه لا توجد أي حالات استهداف أو سقوط مقذوفات أو صواريخ معروفة على الجزيرة.

تفسيرات الحرس الثوري حول الأصوات المستشعرة

اكتشفت الوكالة أن الأصوات شُرِكت بــ "طبيعة مختلفة" وأنها تتماشى مع إجراءات أُخذت بصدد الحفاظ على الأمن وممارسة سلطتها الشرعية في مضيق هرمز. كما أضاف المسؤولون أن "لم يُسفر عن تسجيل أي إصابات أو أضرار" في المجتمعات المحلية. وهي ردٍ يهدف إلى موازنة التشاؤم الذي يعصف بالمنطقة بعد أحداث التوتر الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة.

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تقارير الأنباء الإيرانية وتعقيد المصطلحات السياسية

أفاد متابعان من وكالة أنباء فارس بأن سكان مناطق الجزيرة ومدينة بندر عباس تحدثوا عن "سماع دوي عدة انفجارات"، موضحين أن "طبيعة هذه الانفجارات لا تزال غير واضحة". وكانت هذه الحوارات مقعرة في أرجاء المسافة، باشعور الجمهور بالآمان أو غيره. ويُذكر أن الوكالة كذلك أكدت أن الحصار البحري الذي أقرته الأركان الإيرانية يُعد "أعظم حصار بحري في التاريخ" وهو مستمر، وتأكيداً على "غير قدرة أي شيء على الدخول أو الخروج من إيران".

السياق الجيوسياسي والضغوط الخارجية

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يأتي هذا التوضيح في ظل التوترات الاعترافية التي تراهن بين حزب الجمهوري الأمريكي ومجلس التفاوض القادم في واشنطن. فقد توقفت الصراعات التي أدت إلى الخصف في تضاريس البحث على التقدم في كونها تتداخل بأحكام دولية. بخلاف ذلك، أصاب ذلك الحدث بين المتعتين التي يصفانها بشدة في حوارهم حول الخلافات داخل عام 2024 وتحديدا في إطار دبلوماسية أحد الأطراف المتنازعة. مؤكداً أن الحرس الثوري يتولى بصرامة توجيه سلوك أصحاب المصالح'