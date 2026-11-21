تتحقق لجنة تحقيق فيدرالية في اختراق محتمل لقاعدة بيانات NCIC التابعة للـ FBI، في ثاني حادث أمن سيبراني يعصف بالمكتب خلال بضعة أشهر مما يثير قلق المشرعين.

كشف شبكة الأخبار الأمريكية "سي إن إن"، عن تحقيقات جارية تجريها أجهزة الأمن الأمريكية لاكتشاف مدى نجاح محاولة اختراق إلكتروني استهدفت نظام قاعدة بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، في حدث أمني يمثل ثاني خرق للنظام خلال شهور قليلة فقط.

يهدف هذا التحقيق إلى تحديد الهوية التقنية للمخترقين المحتملين، ومعرفة نطاق الضرر الذي لحق بالبيانات الحساسة المحفوظة داخل نظام "الـ FBI"، خاصة بعد التأكيد على أن هذا الحادث يأتي في فترة زمنية قصيرة تفصله عن حوادث اختراق سابقة.

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طبيعة قاعدة بيانات NCIC المحجوبة

تشير التقارير المباشرة إلى أن الهدف من عملية الاختراق هذه هو المركز الوطني لمعلومات الجريمة، وهو النظام المعروف عالميًا بـ "NCIC"، والذي يمثل العمود الفقري لتبادل المعلومات الحرجة بين مختلف أجهزة إنفاذ القانون.

يعمل هذا النظام بشكل يومي على ربط وكالات الشرطة المحلية بالسلطات الفيدرالية في الولايات المتحدة، ويحتوي على سجلات حيوية مثل أوامر القبض النشطة، والسجلات الجنائية الدقيقة، ونتائج التحريات الأمنية التي تعتمد عليها عمليات التوقيف الفوري.

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تسلسل الهجمات الإلكترونية على المؤسسة

تسجل وثائق متداولة أن هذه الحادثة الجديدة تأتي كمتتالية خطرة بعد اختراق سابق استهدف الموقع الإلكتروني المخصص للتوظيف والعمل الخاص بمكتب التحقيقات الفيدرالي، والذي حدث خلال شهر سبتمبر من العام الماضي، وكشف عن ثغرات أمنية عميقة.

أسفر الحادث الأول عن تسرب معلومات شخصية شاملة لمجموعة من الموظفين الحاليين والسابقين في المؤسسة، وهو ما دفع الخبراء لاعتبار الحادث الثاني تهديدًا استراتيجيًا مباشرًا لاستقرار النظام الأمني الأمريكي.

مصادر تحقيق غامضة وقضية مفتوحة

نقلت المصادر الموثوقة والمطلعة بشكل مباشر على سير التحقيقات الداخلية، أن الوضع لا يزال قيد الفحص الدقيق والنظر من قبل فرق خبراء الأمن السيبراني المتقدمة، ولم يتم التوصل بعد إلى أي استنتاجات نهائية.

لم تتضح بعد بشكل قاطع طبيعة البيانات التي تمكن المخترقون من الوصول إليها أو نسخها، مما يترك مجالًا واسعًا للشكوك حول ما إذا كانت الأرقام التسلسلية للمجرمين قد سُرقت، أم أن ملفات الاستجواب الداخلية هي المستهدفة.

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تداعيات أمنية مستقبلية ومخاطر متوقعة

من المتوقع أن تؤدي هذه التسريبات المحتملة إلى إعادة مراجعة صارمة لبروتوكولات حماية البيانات، وإدخال طبقات تشفير إضافية على نظام "NCIC" لضمان عدم قدرة أي طرف خارجي على التسلل مرة أخرى إلى المخزن الرئيسي للبيانات.