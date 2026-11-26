كشف تحقيق صحفي مفصل عن الملابسات الدقيقة لمقتل ثلاثة أفراد من عائلة مراسل بي بي سي في قرية داتشني بأوكرانيا، متحدياً الروايات الأولية والمواقف السياسية العائلية.

تخوض قصة مراسل بي بي سي عربي في أوكرانيا، الذي يحمل اسم العائلة أوكسانا ، رحلة استكشافية مؤلمة لتفنيد الرواية السطحية لمأساة عائلته، بعد أن حملت والدته قوات الرئيس فولوديمير زيلينسكي وزيلينسكي المسؤولية المباشرة عن مقتل والده سيريجا وجدته وجدته في قرية داتشني التابعة لمنطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

ملابسات مقتل الوالدين والجدة والجد

أما فيما يتعلق بمقتل الجدين، فقد توصل التحقيق إلى أن الملابسات كانت أكثر تعقيداً مما تبدو عليه، حيث دُمّر منزلهما في الجزء الشرقي من قرية داتشني، مما أجبرهما على اللجوء إلى منزل آخر في الشارع نفسه خلال النصف الثاني من شهر يناير/كانون الثاني من العام الحالي. وأخبرت جيرانهما بأنهما لجآ إلى هذا المأوى الجديد هرباً من القصف المتواصل الذي استهدف أطراف القرية بينما كانت القوات الروسية تتقدم بخطى واثقة نحو المركز.

Also read ماهر همام: الخطيب سيعود للإشراف على ملف الكرة بالأهلي.. وتصعيد الناشئين مشروع النادي الجديد

تمكنت أوكسانا من التواصل مع امرأة تعيش بالقرب منهما تُدعى لينا، وهي آخر من رأتهما على قيد الحياة، حيث قالت لينا إن الجنديين الذين دخلا ساحة منزلها في ذلك اليوم لم يكونا يرتديان أي شارات تعريفية، رغم تحدثهما اللغة الأوكرانية التي وصفتها بازدراء. وقد طلب الجنديان منها المغادرة فوراً، وسحب أحدهما رشاشه صوبها بينما توجه الآخر صوب الجدين، مما دفعها للهروب للبحث عن ملجأ آمن في مكان آخر طوال الليل خوفاً على حياتها.

وفي اليوم التالي، عادت لينا إلى الشارع للاطمئنان على الجارين، لتجد باب منزلهم مفتوحاً رغم برودة الطقس القارسة، ورغم تحليق الطائرات المسيرة فوق رأسها إلا أنها تجرأت قليلاً على الاقتراب، لتكتشف لاحقاً من الجيران أن كلا الجدين لقيا حتفهما. وتصف ماريا، إحدى الجارات، المشهد المروع الذي وجدتا فيه، حيث كان الجد ملقى على الأرض وسط بركة من الدماء المتخثرة، بينما كانت الجدة ترقد في سريرها تحت غطاء من البطانية، في مشهد يعكس الفظائع الإنسانية التي شهدتها المنطقة.

Advertisement

ظروف وفاة الوالد سيريجا

في المقابل، تركزت الرواية الأولية حول مقتل الوالد سيريجا على هجوم بطائرة مسيرة، حيث أخبر الجيران أوكسانا بأن الوتدين الخشبيين في الحديقة يحددان موضع قبر جدته وجدته، بينما يرقد جثمان والده مدفوناً داخل دفيئة زراعية في حديقة أخرى مجاورة. كان سيريجا قد لقي حتفه في 26 يناير/كانون الثاني من العام الحالي، في ظروف غامضة حاولت أوكسانا كشفها عبر شهادات الشهود المباشرين.

خلال البحث عن شهود في يناير/كانون الثاني 2025، وجدت أوكسانا رقم هاتف رجل يُدعى ميشا، الذي زعم أنه كان برفقة الوالد يوم وفاته، وهو اليوم الذي يعتقد أن الوالد قتل فيه. وبسبب الخطر المتزايد الذي قد يترتب على الحديث مع وسائل إعلام دولية تحت سيطرة القوات الروسية التي سيطرت على القرية في 14 فبراير/شباط، تم التفاوض على اجراء المكالمة بسرية تامة لضمان سلامة الشاهد.

أفاد ميشا بأنه ذهب للاطمئنان على سيريجا في 26 يناير/كانون الثاني، ووجد أنه قد أصيب بجروح نتيجة إصابة مباشرة من طائرة مسيرة، مما دفعه لطلب إحضار حقيبة إسعافات أولية. وسأل ميشا الوالد عن خطورة الجرح، فأجاب بأنه ليس خطيراً، لكنه عاد بعد نحو ساعتين ليستدل أنه فارق الحياة، ليتم دفنه في الدفيئة الزراعية بمساعدة اثنين من سكان القرية الآخرين في عملية سرية.

التحولات العائلية والرواية الروسية

تعكس هذه القصة انقسامات عميقة داخل المجتمع الأوكراني، خاصة في منطقة دونباس حيث يتحدث معظم السكان الروسية، وكانت والدته المولودة في سيبيريا من أنصار موسكو منذ غزو فبراير/شباط 2022. وقد تأثر الموقف العائلي بمتابعة القنوات التلفزيونية الحكومية الروسية، التي رسخت صورة معادية لكيف عن القوات الأوكرانية، مما جعلها تحمل الرئيس زيلينسكي مسؤولية وفاة أقاربها الثلاثة.

Advertisement

على الرغم من الخلافات السابقة مع الشقيقة ساشا التي عاشت في موسكو ورفضت الانحياز لأي طرف، إلا أن الحرب أدت إلى قطيعة بينهما. لكن بعد مرور الذكرى السنوية الأولى لوفاة الوالد، بدأت الشقيقتان في استعادة ذكرياتهما الطفولية، مما دفع أوكسانا إلى الشروع في إنتاج فيلم وثائقي عن والد، مدعومة من قبل شقيقتها التي أدركت تعقيد القصة.

يظل من المستحيل التأكيد على الطرف الذي أطلق النار على الوالدين أو الجدين بشكل قاطع، خاصة مع استمرار استهداف القرية بالمسيرات الروسية وتواجد قوات أوكرانية تحاول التمويه لتجنب الضربات الجوية. تسيطر روسيا اليوم على نحو 80 في المئة من منطقة دونيتسك، مما يجعل الوصول إلى قرية داتشني مستحيلاً للتحقق الميداني المباشر، ويترك الحقيقة معقّدة بين شهادات متضاربة وحكايات محلية متناثرة.