تحقيقات موسعة في واقعة الهروب الجماعي من مصحة إدمان غير مرخصة بمدينة 6 أكتوبر

تحرك عاجل من النيابة العامة بالجيزة للتحقيق في هروب جماعي لنزلاء مصحة إدمان سرية بمدينة 6 أكتوبر، وسط أنباء عن سوء إدارة وتعاطي مسؤولين داخلها للمخدرات.

فتحت النيابة العامة في محافظة الجيزة تحقيقات موسعة وشاملة لكشف ملابسات حادث الهروب الجماعي المروع الذي شهدته إحدى الفيلات السكنية الكائنة في الحي الخامس بمدينة السادس من أكتوبر، والتي كانت تُستخدم كمصحة خاصة لعلاج الإدمان وتأهيل المتعافين، إلا أنها تبينت لاحقاً أنها تدار بشكل غير قانوني ودون الحصول على أي تراخيص رسمية من وزارة الصحة أو الجهات المعنية.

بدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغات عاجلة من سكان المنطقة، تفيد بوجود حالة من الهرج والمرج داخل المبنى، حيث تجمهر العشرات من النزلاء وحاولوا الهروب عبر النوافذ والشرفات من الطوابق العليا، وسط صرخات استغاثة دوت في أرجاء الحي، مما أثار ذعر المواطنين الذين سارعوا لإبلاغ قوات الأمن التي انتقلت بدورها إلى موقع الحادث للسيطرة على الموقف المتأزم. وكشفت المعاينة الأولية التي أجرتها فرق المباحث الجنائية أن المبنى الذي يشغل طابقين من عقار مكون من خمسة أدوار يفتقر لأدنى المقومات الصحية والرقابية المطلوبة لمراكز علاج الإدمان. وأشارت التحريات الجارية إلى أن القائمين على إدارة هذا المركز فروا هاربين فور بدء الاضطرابات، تاركين خلفهم عشرات النزلاء في حالة من الفوضى العارمة. ومن خلال الاستماع لأقوال شهود العيان وبعض المتواجدين، تبين أن شرارة الأحداث اندلعت إثر تداول أنباء قوية بين النزلاء تفيد بأن أحد المشرفين المسؤولين عن إدارتهم داخل المصحة كان يقوم بتعاطي مواد مخدرة في وضح النهار أمامهم، الأمر الذي أحدث صدمة وحالة من الغضب العارم بين المتواجدين الذين شعروا بخداع المركز لهم، مما دفعهم لاتخاذ قرار الهروب الجماعي كنوع من التمرد على هذه الأوضاع غير الآدمية والمشبوهة التي تفتقر للأمان والمصداقية. وعلى الفور، أصدرت النيابة العامة قراراً عاجلاً بفتح تحقيق قضائي رفيع المستوى لاستجلاء الحقيقة، وأمرت بسرعة إرسال فريق من البحث الجنائي لإجراء تحريات دقيقة حول هوية أصحاب العقار والمتورطين في تشغيله دون تراخيص، بالإضافة إلى فحص الأوراق والمستندات الموجودة بالمكان. كما كلفت النيابة الجهات المعنية بسرعة ضبط وإحضار المسؤولين عن إدارة المصحة والتحقيق معهم بتهمة تعريض حياة المواطنين للخطر وإدارة منشأة طبية بدون ترخيص. وتواصل الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة تضييق الخناق على الهاربين، مع تكثيف التواجد في المنطقة لضمان سلامة النزلاء وتأمين خروجهم أو نقلهم لأماكن رعاية معتمدة، بينما تم تحرير محضر رسمي بالواقعة لإحالتها للقضاء واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد كل من ثبت تورطه في هذا الإهمال الجسيم الذي كاد أن يودي بحياة العشرات





