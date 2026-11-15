تحقيق نيويورك تايمز: اختطاف إسرائيل لجنراليين إيرانيين للبحث عن رون أردا

كشف تحقيق صحفي أن الموساد الإسرائيلي خطف جنراليين إيرانيين في سوريا وتركيا، بهدف كشف مصير الطيار رون أردا، حيث تشير المعطيات إلى وفاته عام 1988.

كشف تحقيق صحفي نشرته صحيفة نيويورك تايمز أن إسرائيل قامت بعمليات اختطاف مستهدفة لجنراليين إيرانيين خلال العقدين الماضيين، في إطار جهود مكثفة لكشف الحقيقة حول مصير الطيار الإسرائيلي المفقود رون أردا. يسلط هذا التقرير الضوء على عمليات استخباراتية سرية جرت في كل من سوريا وتركيا، والتي كانت تهدف بالأساس إلى استخلاص معلومات من قيادات عسكرية إيرانية حول تفاصيل اختفاء أردا منذ عقود.

تفاصيل عمليتي الاختطاف الاستخباراتيتين

أفاد التحقيق بأن جهاز الموساد الإسرائيلي قام باختطاف الجنرال عبد الله صابري من سوريا، مستخدماً صندوقاً ضخماً مخصصاً لثلاجة كوسيلة نقل خفية لتسهيل العملية وسريتها. وفي عملية موازية، اختفى الجنرال علي رضا عسكري في إسطنبول بتركيا عام 2006، ليظل مصيره لغزاً محيراً لسنوات طويلة في أوساط الاستخبارات العالمية. كانت هذه العمليات تندرج ضمن استراتيجية إسرائيلية طويلة الأمد لمحاولة فك ألغاز ملف المختفين في مناطق النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط.

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تقييمات الموساد والشاباك حول مصير أردا

يُرجح التحقيق، استناداً إلى مقابلات مع عشرات المسؤولين والشخصيات من إيران وإسرائيل والولايات المتحدة ودول أخرى في الشرق الأوسط، أن الجنرال علي رضا عسكري استُجوب أسابيع بشأن رون أردا قبل وفاته. وتشير المعطيات الاستخباراتية الموثقة إلى أن الموساد نفذ عملية استثنائية كانت هدفها الجنرال علي رضا عسكري، الذي خدم في لبنان بعد فترة وجيزة من اختفاء أردا، واحتفظ بعلاقات وثيقة مع قادة حزب الله، وشغل أيضاً منصب نائب وزير الدفاع الإيراني.

وخلال هذه المرحلة، أكد ثلاثة مسؤولين أميركيين سابقين، مطلعين على الأنشطة الإسرائيلية، أن عناصر من الموساد اختطفوا الجنرال واستجوبوه لأسابيع بشأن رون أردا، ثم قتلوه. وقد أبلغت الاستخبارات الإسرائيلية المفاوضين الأميركيين لاحقاً بأن عسكري توفي، بينما نفت الولايات المتحدة تورطها في اختفائه، مؤكدة أنها لا تعرف ما حدث له رغم التكهنات بانحيازه أو انشقاقه حاملاً معلومات استخباراتية مهمة.

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تضارب الروايات والشكوك حول تورط إيران

على الرغم من هذه العمليات، توصل جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي الشاباك في عام 2006 إلى مراجعة شاملة للقضية، خلصت فيها إلى أن رون أردا لم يقع قط في أيدي حزب الله أو الحرس الثوري، وأن مفتاح لغز اختفائه يوجد على الأرجح في النبي شيت. ورغم هذه النتائج، لم تحظَ آراء الشاباك باهتمام كبير من المؤسسة الاستخباراتية الأوسع أو القيادة السياسية الإسرائيلية التي تمسكت لفترة طويلة بنظرية التورط الإيراني.

ومن جهة أخرى، أجرى المقدم المتقاعد آفي كالو، الذي ترأس وحدة المفقودين في الجيش الإسرائيلي، تحليلاً مشابهاً لتلك التي توصل إليها الشاباك والتحقيق الإيراني المشترك مع حزب الله. وأشار تقرير سري أعده هذا التحقيق المشترك إلى أن رون أردا توفي عام 1988 في بلدة النبي شيت اللبنانية، حيث كان محتجزاً، ودفن على الأرجح في البلدة أو في محيطها، مما ينفي بشكل مباشر فرضية الاحتجاز الإيراني المستمر.