تحقيق بي بي سي العربي يكشف الملابسات الحقيقية وراء مقتل عائلة صحفية في قرية داتشني بدونباس، حيث تتحمل أوكرانيا المسؤولية بينما تشير أدلة لشهود روس.

يكشف تحقيق صحفي خاص أجرته بي بي سي عن الملابسات المعقدة والمروعة التي أدت إلى مقتل عائلة كاملة في قرية داتشني الصغيرة بمنطقة دونباس بشرق أوكرانيا ، حيث تتحمل السلطات الأوكرانية المسؤولية المباشرة من قبل الأم، بينما تشير تحقيقات الشهود إلى تورط محتمل لقوات مختلفة.

مقتل العائلة في داتشني وتأثير الحرب

بدأت هذه القصة الشخصية والمأساوية عندما تلقى الصحفي، الذي يعمل لصالح الخدمة العالمية لبي بي سي، رسالة نصية صادمة في فبراير/شباط من العام الماضي، أفادته بوفاة جدته وجدته ووالده سيريجا دفعة واحدة.

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كانت الأم، التي ولدت في سيبيريا وتدعم روسيا منذ الغزو الشامل في فبراير/شباط 2022، قد حملت قوات زيلينسكي وأوكرانيا مسؤولية هذه الخسارة الفادحة، معتقدة أن الدولة التي ولدت فيها هي المسؤولة المباشرة.

القرية التي نشأ فيها الصحفي، والتي تغطيها الأعشاب الكثيفة الآن، كانت مسرحاً لاشتكات عنيفة امتدت فيها جبهة القتال بين القوات الأوكرانية والروسية، مما أدى إلى تدمير المنازل وتحويل الحدائق إلى مقابر.

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تحقيقات الشهود وملابسات الوفيات

كشف التحقيق الميداني الذي بدأ في يناير/كانون الثاني 2025، أن والدي الصحفي، سيريجا، توفي في 26 يناير/كانون الثاني بعد إصابته بجروح، وفقاً ل testimony من شهود عيان جربوا التواصل معه.

قال شهود إن والد الصحفي كان قد أصيب بجروح في 26 يناير/كانون الثاني، وأن طائرة مسيرة أصابته، مما دفعه لطلب حقيبة إسعافات أولية قبل أن يكتشفوا وفاته لاحقاً داخل دفيئة زراعية.

يذكر شهود أن القوات الروسية كانت تستهدف القرية بالطائرات المسيرة بشكل مستمر في ذلك الوقت، لكن من المستحيل تحديد الجهة التي شغلت الطائرة التي قتلت والدي الصحفي بدقة.

أما بشأن جدتي الصحفي وجدته، فقد أظهر التحقيق أن الملابسات كانت أكثر تعقيداً، حيث لجآ إلى منزل آخر بعد تدمير منزلهما، وقيل إنهما وُجدا ميتين في ظروف غامضة بعد تراجع القوات الأوكرانية.

آراء الشهود والادعاءات المتضاربة

ذكرت امرأة تدعى لينا، وهي آخر من رأت الجدتين على قيد الحياة في النصف الثاني من يناير/كانون الثاني، أن الجنود الأوكرانيين هم من قتلوهما، معتقدة أن جنوداً مجهولي الهويات أطلقوا النار عليهما.

أشارت لينا إلى أن الجنود الأوكرانيين دخلوا منزلها، وسألوها عن سبب بقائها، مما أثار خوفها ودفعها لمغادرة المنزل، فيما عثر على الجدتين ميتين في اليوم التالي داخل المنزل الذي لجآ إليه.

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وصفت إحدى الجارات، التي تدعى ماريا، كيفية العثور على الجثامين، حيث كانت الجدة ترقد في سريرها مغطاة ببطانية، بينما كان الجد ملقى على الأرض وسط بركة من الدماء التي جفت.

يعتقد العديد من سكان المنطقة الذين تبقوا في دونباس، والتي تسيطر روسيا على نحو 80 في المئة منها اليوم، أن القوات الأوكرانية هي المسؤولة، مما يعكس الانقسامات العميقة في المنطقة.

الآثار المستقبلية للعائلة والتحقيقات

استعاد الصحفي العلاقة مع شقيقته ساشا التي كانت تعيش في موسكو، وبدأتا معاً إعداد فيلم وثائقي عن والده، رغم أنهما قررا عدم إبلاغ الأم بهذه الخطوة في تلك المرحلة.

واجه الصحفي صعوبات في الوصول إلى قرية داتشني، التي أعلنت روسيا سيطرتها عليها رسمياً في 14 فبراير/شباط، مما جعل الوصول الشخصي إليها أمراً مستحيلاً للتحقيق الميداني المباشر.

يعكس هذا التحقيق الدراما الإنسانية المعقدة في أوكرانيا، حيث تتداخل الحقائق مع الآراء السياسية، وتبقى العائلات منقسمة بين دعم موسكو ودعم كييف حتى بعد فوات الأوان.