تحقيقات أمريكية في معاملات مشبوهة في سوق النفط وتطورات في العلاقات التجارية بين أمريكا والبرازيل

تقوم وزارة العدل الأمريكية بالتحقيق في معاملات مشبوهة في سوق النفط قبل إعلانات سياسية كبرى، بينما يبحث الرئيسان الأمريكي والبرازيلي تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

أفادت وسائل إعلام أمريكية أن وزارة العدل الأمريكية تحقق في سلسلة من المعاملات المشبوهة التوقيت في سوق النفط ، والتي تمت قبل وقت قصير من إعلانات سياسية كبرى أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسئولون إيرانيون كبار بشأن الحرب الإيرانية.

ويشمل التحقيق 4 صفقات على الأقل حقق فيها المتداولون أرباحا إجمالية تزيد عن 2.6 مليار دولار من خلال المراهنة على انخفاض أسعار النفط قبل حدوث ذلك، وفقا لما ذكرته شبكتا «إيه بي سي نيوز» و«إن بي سي نيوز» الأمريكيتان نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر. وأوضحت التقارير أن الرهانات تم وضعها قبل وقت قصير من إعلانات جديدة لترامب أو لمسئولين في الحكومة الإيرانية، وتشارك أيضا في التحقيق هيئة تداول السلع الآجلة، وهي الوكالة الاتحادية المسئولة عن تداول السلع.

وقال مصدر لشبكة «إن بي سي نيوز» إن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى ولا يوجد دليل على سلوك إجرامي حتى الآن، وبالإضافة إلى التحقيق الحالي، يخطط المحققون أيضا لفحص نشاط مشبوه على منصات تداول في إجراء منفصل يتعلق أيضا بالصراع الإيراني. وفي سياق متصل، بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره البرازيلي لويز إناسيو لولا دا سيلفا العلاقات التجارية بين البلدين، بما في ذلك قضايا الرسوم الجمركية.

وتأتي هذه المباحثات في وقت يشهد فيه العالم توترات جيوسياسية متزايدة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تلعب أسعار النفط دورا حاسما في الاقتصاد العالمي. وأشار محللون إلى أن أي اضطرابات في أسواق الطاقة يمكن أن تؤدي إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل التحديات الحالية التي تواجهها سلاسل التوريد العالمية.

كما لفتوا إلى أن التحقيقات الأمريكية في المعاملات المشبوهة في سوق النفط قد تثير تساؤلات حول الشفافية في الأسواق المالية العالمية، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الاقتصاديات الناشئة. ومن المتوقع أن تستمر هذه التحقيقات في الأشهر المقبلة، حيث تسعى السلطات الأمريكية إلى ضمان سلامة الأسواق المالية وحماية المستثمرين من أي أنشطة غير قانونية.

وفي الوقت نفسه، تستمر الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والبرازيل لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في مجال التجارة والرسوم الجمركية، في محاولة لتحسين العلاقات الثنائية بين البلدين





