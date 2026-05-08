تحقيقات جارية في قضية البلوجر دنيا فؤاد بعد اتهامات بالنصب واستغلال التبرعات

تستمر التحقيقات في قضية البلوجر دنيا فؤاد بعد اتهامات بالنصب واستغلال التبرعات الموجهة لعلاج مرض السرطان، حيث طلبت النيابة العامة تقارير طبية تفصيلية من المستشفيات، وتستمع لأقوال الشهود والمتعاملين مع المتهمة، بينما تزداد الضغوط من الرأي العام للكشف عن الحقيقة الكاملة.

أكدت مصادر مطلعة أن جهات التحقيق بمحافظة الإسماعيلية طلبت من عدد من المستشفيات تقديم تقارير وبيانات تفصيلية بشأن الحالة الطبية للبلوجر دنيا فؤاد ، وذلك في إطار ال تحقيقات الجارية حول واقعة جمع تبرعات بزعم الإصابة بمرض ال سرطان .

وبحسب المعلومات الأولية، تسعى النيابة إلى فحص كافة المستندات والتقارير الطبية المتداولة، والتأكد من مدى صحة ادعاءات المتهمة حول تلقيها العلاج داخل بعض المستشفيات، بعد تصاعد الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية. كما طلبت جهات التحقيق مراجعة سجلات دخول وخروج المتهمة، والتقارير الطبية الخاصة بها، لبيان حقيقة خضوعها لأي بروتوكولات علاجية أو جلسات علاج مرتبطة بالأورام.

وتواصل الأجهزة المختصة فحص التحويلات المالية والتبرعات التي تم جمعها من متابعين داخل مصر وخارجها، فيما تستمع النيابة لأقوال عدد من الشهود والمتعاملين مع البلوجر خلال الفترة الماضية. وكانت جهات التحقيق قد قررت حبس دنيا فؤاد 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع إصدار قرار بضبط وإحضار زوجها، على خلفية اتهامات تتعلق بالنصب واستغلال تعاطف المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأكدت التحقيقات أن القضية ما زالت قيد الفحص، ولم يصدر حتى الآن أي حكم قضائي نهائي بشأن الاتهامات المتداولة.

وفي سياق متصل، أوضحت المصادر أن النيابة العامة تتعاون مع الجهات الطبية المختصة لتوثيق كافة التفاصيل المتعلقة بحالة دنيا فؤاد الصحية، بما في ذلك التاريخ الطبي الكامل لها، وذلك بهدف الوصول إلى الحقيقة الكاملة في هذه القضية. كما تم تكليف خبراء في مجال الطب الشرعي بمراجعة التقارير الطبية المرفقة، والتأكد من مصداقيتها، في محاولة لكشف أي تناقضات أو مزاعم كاذبة قد تكون قد طرحت من قبل المتهمة أو من حولها.

ومن جانبه، أكد محامي دنيا فؤاد أن موكلته تعاني من حالة صحية حرجة، وأنها خضعت بالفعل لعدد من الجلسات العلاجية، لكنه لم يقدم أي مستندات رسمية تدعم هذه الادعاءات حتى الآن. وفي الوقت نفسه، تزايدت الضغوط على المتهمة من قبل الرأي العام، الذي يطالب بالكشف عن الحقيقة الكاملة، خاصة بعد أن اتضح أن بعض التبرعات التي تم جمعها قد تم تحويلها إلى حسابات مالية غير معروفة.

وتستمر التحقيقات في هذه القضية، حيث يتوقع أن يتم استدعاء عدد من الشهود خلال الأيام المقبلة، بما في ذلك بعض المتبرعين الذين قدموا مساهماتهم المالية لدنيا فؤاد، وذلك بهدف التحقق من مصير هذه الأموال. كما من المتوقع أن يتم استجواب بعض العاملين في المستشفيات التي زارها البلوجر، وذلك للحصول على معلومات دقيقة حول طبيعة العلاج الذي تلقته، ومدى مطابقته للادعاءات التي طرحتها.

وفي ظل هذه التطورات، يتزايد القلق حول مصير القضية، خاصة مع عدم وجود أي حكم قضائي نهائي حتى الآن، مما يثير تساؤلات حول مدى جدية التحقيقات، ومدى قدرتها على الوصول إلى الحقيقة الكاملة. ومن المتوقع أن تستمر التحقيقات لعدة أسابيع أخرى، حيث تسعى النيابة العامة إلى جمع كافة الأدلة اللازمة لإثبات أو نفي الاتهامات الموجهة ضد دنيا فؤاد





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

دنيا فؤاد تحقيقات نصب تبرعات سرطان

United States Latest News, United States Headlines