تحقيقات موسعة في حالات اختفاء ووفاة علماء في أمريكا والصين

فتح السلطات الأمريكية والصينية تحقيقات مكثفة لكشف غموض سلسلة من حالات الاختفاء والوفاة الغامضة لعلماء متخصصين في مجالات الفضاء والأسلحة النووية، وسط مخاوف من وجود استهداف منظم للكفاءات العلمية في ظل التنافس المتزايد بين البلدين.

في خضم التنافس المتصاعد بين الولايات المتحدة و الصين في مجالات العلوم وال تكنولوجيا العسكرية، تظهر تقارير مقلقة حول سلسلة من الوفيات وحالات ال اختفاء الغامضة ل علماء متخصصين في مجالات حساسة.

هذه الظاهرة أثارت موجة من التكهنات ونظريات المؤامرة داخل كلا البلدين. تشير التقارير إلى ما يقرب من 20 حالة بين اختفاء ووفاة لعلماء في مجالات الفضاء والدفاع والأسلحة النووية، حيث سجلت الولايات المتحدة 11 حالة والصين 9 حالات خلال فترة زمنية قصيرة. في الولايات المتحدة، فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تحقيقات واسعة النطاق بالتعاون مع وزارة الدفاع الأمريكية، وذلك بعد تسجيل 11 حالة اختفاء أو وفاة لعلماء يعملون في مجالات الدفاع والأسلحة النووية.

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه الوقائع بأنها 'خطيرة للغاية'، معربًا عن أمله في أن تكون مجرد صدفة. تشمل أبرز الحالات مقتل عالم فيزياء نووية بالرصاص أمام منزله في ماساتشوستس، وفقدان جنرال متقاعد في سلاح الجو في نيو مكسيكو، واختفاء مهندس طيران وفضاء خلال رحلة مشي في لوس أنجلوس. لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي فتحت تحقيقًا رسميًا في هذه التقارير، خاصة وأن العديد من الضحايا كانوا يعملون في أبحاث نووية وفضائية شديدة السرية.

أما في الصين، فقد سجلت ما لا يقل عن 9 حالات وفاة لعلماء بارزين، بمن فيهم خبراء في مجالات الفضاء والطائرات المسيرة. توفي هؤلاء العلماء في ظروف متشابهة، وتراوحت أعمارهم بين 26 و68 عامًا. العديد منهم تلقوا تدريبًا في جامعات أمريكية مرموقة قبل العودة إلى الصين للمساهمة في تطوير قدراتها العسكرية.

من بين الحالات البارزة وفاة تشين شومينج، وهو عالم عسكري متخصص في الإلكترونيات الدقيقة، ووفاة تشانج شياو شين، خبير في أنظمة رصد الطقس والإنذار المبكر، ووفاة الكيميائي تشو جوانج يوان. في مارس الماضي، توفي كل من فانج دانينج ويان هونج، وهما من خبراء الصواريخ الفرط صوتية، بالإضافة إلى تشانج دايبينج، أحد أبرز خبراء الطائرات المسيرة.

على الرغم من أن البيانات الرسمية تشير إلى أسباب صحية أو حوادث عرضية، إلا أن المحللين يثيرون تساؤلات حول تكرار الوفيات في مجالات حساسة مثل الذكاء الاصطناعي العسكري والأسلحة الفرط صوتية، مما قد يشير إلى 'حرب علمية غير معلنة' تهدف إلى تعطيل أو إبطاء التقدم في البرامج الدفاعية الأكثر حساسية





