تحقيق: جنود إسرائيليون يهاجمون الفلسطينيين بملابس مدنية في الضفة الغربية

كشف تحقيق استقصائي عن مشاركة جنود إسرائيليين متنكرين في هجمات مستوطنين ب الضفة، مما صعّب التمييز بينهم وبين المسلحين وسط تصاعد حدة الاعتداءات.

كشف تحقيق استقصائي نشرت شبكة الجزيرة القطرية تفاصيله يوم الاثنين، عن دور مباشر وخطير يؤديه جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي ضمن هجمات مسلحة تستهدف ال فلسطين يين في الضفة الغربية المحتلة. وأظهرت المواد الوثائقية أن هؤلاء الجنود يشاركون في اعتداءات تنفذها مجموعات مستوطنين متنكرين بملابس مدنية، وهو ما يجعل التمييز بينهم وبين المسلحين من المستوطنين أمرًا صعبًا للغاية.

تفاصيل الهجمات وارتباك الهوية

أشار التحقيق إلى مقتل 14 فلسطينيًا على يد مستوطنين تبين لاحقًا أنهم كانوا يخدمون في جيش الاحتلال الإسرائيلي أوظهروا بالزي العسكري الرسمي أثناء تنفيذهم للهجمات. انضم جنود إسرائيليون إلى مجموعات المستوطنين التي تهاجم القرى والبلدات الفلسطينية، وشاركوا في الاعتداءات بملابس مدنية، مما يصعّب التمييز بينهم وبين المستوطنين المسلحين. يأتي هذا الكشف في ظل تصاعد مستمر لاعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما في ذلك مدينة القدس الشرقية.

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صعود كتائب ومستويات العنف

سلط التحقيق الضوء على ما يعرف باسم كتيبة الهغمار التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي تضم مستوطنين في صفوف قوات الاحتياط، مشيرًا إلى أن عدد أفراد هذه الكتيبة تضاعف ستة أضعاف بعد عام 2023. شهد عام 2023 حرب الإبادة على قطاع غزة، وتزامن ذلك مع تصاعد حاد في الاعتداءات على الفلسطينيين بالضفة الغربية. أوضح التحقيق أن دور الكتيبة شهد تحولًا جوهريًا، إذ انتقل من حراسة المستوطنات إلى تقديم الدعم والإسناد المباشر للهجمات التي تستهدف القرى والبلدات الفلسطينية.

تسرب المعلومات والتدريب العسكري

نقل التحقيق عن مصادر مطلعة أن انضمام المستوطنين إلى جيش الاحتلال يتيح لهم الوصول إلى معلومات أمنية حساسة تتعلق بالفلسطينيين. يحصل هؤلاء الأفراد أيضًا على أسلحة مرخصة ويتلقون تدريبات عسكرية مستمرة ومكثفة على استخدامها. كشفت الأدلة عن استشهاد فلسطيني برصاص جندي ارتدى ملابس مستوطن خلال هجوم على أرض زراعية في محافظة الخليل جنوب الضفة، حيث كشف التحقيق أن الجندي كان ناشطًا معروفًا ضمن مجموعات المستوطنين، قبل فرض الولايات المتحدة عقوبات عليه عام 2024 ثم رفعها لاحقًا.

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الإحصاءات وآثار التصعيد المستمر

سجلت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية 12 ألفًا و506 اعتداءات للمستوطنين بين 7 أكتوبر 2023 و30 يونيو 2026، أسفرت عن استشهاد 52 فلسطينيًا وإشعال 890 حريقًا في ممتلكات وحقول فلسطينية. في أحدث مؤشر على هذا التصاعد، ذكرت الهيئة في تقرير نشرته الأناضول في 2 نوفمبر الجاري أن المستوطنين نفذوا 1369 اعتداءً خلال أكتوبر الماضي وحده. منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم التي شملت القتل والاعتقال وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين والاستيلاء على الأراضي.

الآثار الإنسانية والاعتقالات الواسعة

أسفرت الاعتداءات المستمرة في الضفة عن استشهاد أكثر من 1220 فلسطينيًا وإصابة نحو 13 ألفًا و350 آخرين، فضلًا عن اعتقال أكثر من 26 ألفًا، وفق معطيات فلسطينية رسمية. تعرضت عائلات فلسطينية لكوارث إنسانية واسعة نتيجة للاستيلاء على الأراضي وتوسيع الاستيطان بشكل ممنهج. يظل التحرك الدولي والدعوات لوقف التصعيد غير كافية أمام وتيرة الأحداث المتسارعة التي تشهد المنطقة، مما يزيد من مخاوف المواطنين الفلسطينيين على حياتهم وحريتهم.