اتحاد العاصمة والرجاء وصن داونز يتأهلون لنهائي أفضل نادٍ في أفريقيا 2026، بينما يحجز تريزيجيه المقعد المصري الوحيد في جائزة أفضل لاعب وسط حراس مرميين من القائمة.

أكد اتحاد كرة القدم الأفريقي "كاف" رسميًا عن الهويات الثلاثية المتنافسة على لقب أفضل نادٍ في أفريقيا لعام 2026، بعد إغلاق باب الترشيحات وتقليص القائمة من عشر فرق إلى ثلاثة أندية فقط. وقد استقر الاختيار على صنداونز الجنوب أفريقي، والجيش الملكي المغربي، و اتحاد العاصمة الجزائري، ليتولى这三 الفرق المنافسة على التتويج باللقب الجماعي الأبرز في القارة السوداء. ويأتي هذا الإعلان كخسارة كبيرة لل الزمالك المصري الذي فشل في تجاوز مرحلة النصف نهائي من السباق رغم وجوده في القوائم الأولية.

تفاصيل القائمة النهائية لأفضل أندية أفريقيا

الرجاء البيضاوي، وصن داونز، واتحاد العاصمة هم الأندية الثلاثة الذين حسموا تأهلهم النهائي لجائزة النادي الأفضل في القارة لعام 2026. وقد غاب الزمالك تمامًا عن القائمة المختصرة، مما يعني خروج آماله من المنافسة رسميًا، حيث كانت القائمة الأولية قد ضمت عشرة أندية من بينها شباب بلوزداد، ونهضة بركان، والهلال السوداني، والترجي التونسي. ويعتبر هذا الاختيار النهائي نتيجة لعملية تقييم دقيقة من قبل الاتحاد الأفريقي، التي ركزت على الأداء الجماعي والنتائج في المسابقات القارية خلال الفترة الماضية، ليصبح الثلاثي المتبقي هو الوحيد القادر على رفع الكأس.

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الخسائر المصرية في منافسات الحراسة

انسحب الثنائي المصري مصطفى شوبير من الأهلي والمهدي سليمان من الزمالك من سباق جائزة أفضل حارس مرمى في أفريقيا لعام 2026. ورغم تألق شوبير وحمايته لعرين منتخب مصر خلال كأس العالم 2026 وتحقيقهم إنجاز بلوغ دور الـ16، إلا أن اسمه لم يرد في القائمة النهائية. كذلك غاب المهدي سليمان الذي قدم مستويات جيدة مع الزمالك في الدوري المحلي وكأس الكونفدرالية. وقد حسم الاتحاد الأفريقي المنافسة لصالح المغربي ياسين بونو، والسنغالي إدوارد ميندي، وحارس الرأس الأخضر فوزينها، ليصبح هؤلاء الثلاثة المرشحين الحصريين للفوز باللقب الفردي.

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تريزيجيه الحارس المصري الوحيد المتبقي

نجح اللاعب محمود حسن تريزيجيه، الذي يلقب بثريزيجيه، في تأمين مقعده ضمن القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب أفريقي من داخل القارة لعام 2026. ويشكل حضور تريزيجيه، اللاعب السابق للأهلي والحالي للرياض السعودي، الفرصة المصرية الوحيدة المتبقية للفوز بجائزة فردية بارزة في هذا العام. وقد تفوق في مراحل الاختيار السابقة على العديد من الأسماء، ليتنافس الآن مع المغربي محمد ربيع حريمات والجنوب أفريقي تيبوهو موكوينا. ومن الجدير بالذكر أن هذه الجائزة تُمنح خصيصًا للاعبين الذين يمارسون أنشطتهم داخل المسابقات الأفريقية، مما يميزها عن جوائز اللاعبين المحترفين في الدوريات العالمية.

موعد الحفل وتفاصيل التتويج في نيجيريا

تم تحديد تاريخ 2 ديسمبر المقبل لإعلان الفائزين جميعهم خلال حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا. وقد انتقل الحفل من موعده السابق في السابع من الشهر نفسه ليُقام في مدينة لاجوس النيجيرية. ويعتبر هذا الموعد استضافة لاجوس للحفل لأول مرة منذ عام 2014، حيث سيقام على أرضية مركز البروفيسور وولي سوينكا للثقافة والفنون، والمعروف باسم المسرح الوطني. ومن المتوقع أن يترقب المشجعون المصريون نتائج التصويت، خاصة في سباق اللاعب الأفضل، وسط أمال كبيرة في تتويج تريزيجيه بإنجاز فردي يعزز مكانة الكرة المصرية في الجوائز الأفريقية.