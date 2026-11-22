لجنة تحكيم برنامج دولة التلاوة تمجّد أداء علي ياسين التهامي وتشيد بصوته الندي، مؤكدة أن التدين الحقيقي يظهر في رعاية الزوج لزوجته خلال الحلقة الرابعة.

أبدت لجنة تحكيم برنامج " دولة التلاوة" إعجابها البالغ بقراءة المتسابق علي ياسين التهامي ، خلال عرض الحلقة الرابعة من البرنامج. وقد أشادت اللجنة بشكل صريح بصوت المتسابق الذي وصفته بأنه ندي وجميل، مؤكدة أن الإحساس بالتلاوة كان مؤثراً للغاية. كما نوّه أعضاء اللوحة التحكيمية إلى الطابع الخاص الذي ميّز أداءه، مما فتح الأبواب أمامه في هذه المنافسة القرآنية المرموقة.

تفاصيل الأداء ومدح لجنة التحكيم للمنافس

تضمن تعليق لجنة التحكيم عبارات إشادة مباشرة وجهتها إلى علي ياسين التهامي، حيث قالوا له: "أحسنت يا مولانا، قراءتك جميلة وصوتك ندى ماشاء الله". وقد ركز أعضاء اللجنة على جودة الصوت وسلاسة الأداء، مشيدين بالمشاعر الراقية التي حملها المتسابق في تلاوته للآيات القرآنية. وأشاروا إلى أن الأداء كان طيباً وجميلاً ومؤثراً في آن واحد، مما أكسبه استحساناً واسعاً من قبل الحضور ولوحة الحكام في تلك الليلة.

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أهداف البرنامج في إحياء المدرسة القرآنية المصرية

يهدف برنامج "دولة التلاوة" بشكل أساسي إلى اكتشاف المواهب القرآنية الشابة ورعايتها وتطويرها. كما يسعى البرنامج إلى إحياء المدرسة المصرية الأصيلة في فنون التلاوة والترتيل والتجويد، وذلك من خلال منافسة شرسة بين المشاركين. ويؤكد المنظمون أن هذه المبادرة تسهم في تعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بكتاب الله عز وجل، والحفاظ على ريادة مصر التاريخية في فنون التلاوة القرآنية.

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كشف حكمة تدين الرجل في رعايته لأسرته

خلال تفاعلها مع المتسابق علي ياسين التهامي، قدمت لجنة التحكيم حكمة مهمة تتعلق بمفهوم التدين الحقيقي. وقد نصحت أحد المتسابقين، وهو مصطفى حسني في سياق متصل، بأن حقيقة تدين الرجل تظهر جلية من خلال طريقة رعايته لزوجته. وكان تعليق لجنة التحكيم يركز على أن التقوى ليست فقط في الصلوات والقراءة، بل تمتد لتشمل المعاملات اليومية والتعامل الأخلاقي داخل الأسرة، مما يعكس عمق الفهم الديني لدى المشاركين.

مواعيد العرض والقنوات الناقلة للبرنامج

تُعرض حلقات برنامج "دولة التلاوة" على نطاق واسع عبر عدة منصات رقمية وتلفزيونية. حيث تنطلق الحلقات في تمام الساعة التاسعة مساءً يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع. يمكن للمشاهدين متابعة الحلقة الرابعة عبر قنوات "الحياة" و"CBC" و"الناس" و"مصر قرآن كريم"، بالإضافة إلى منصة "WATCH IT" الترفيهية، مما يضمن وصول المحتوى القرآني إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور.