تحليل تراجع أرباح بنك saib في الربع الأول من 2026 وتأثيرات السيولة الدولارية

تقرير مفصل يتناول انخفاض صافي أرباح بنك saib بنسبة 47% وتراجع ودائع الدولار، مع ربط هذه النتائج بمبادرات تحسين مناخ الاستثمار في مصر.

شهد القطاع المصرفي المصري تحولات ملحوظة في مؤشراته المالية خلال الفترة الأخيرة، حيث كشفت القوائم المالية ل بنك saib عن تراجع ملموس في صافي الأرباح خلال الربع الأول من عام 2026.

ووفقاً للبيانات الرسمية، سجل البنك صافي أرباح قدره 4.06 مليون دولار، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 47% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، والتي حقق فيها البنك أرباحاً بلغت 7.70 مليون دولار. ويأتي هذا التراجع في وقت يواجه فيه النظام المالي العالمي تحديات مرتبطة بتذبذب أسعار الصرف وتغير السياسات النقدية، مما انعكس بشكل مباشر على ربحية المؤسسات المالية التي تعتمد في جزء من نشاطها على العملات الأجنبية.

وبالرغم من هذا الانخفاض في صافي الربح النهائي، إلا أن البنك استطاع الحفاظ على نمو في إيرادات الفوائد، مما يشير إلى قدرة البنك على إدارة أصوله المدرة للدخل بكفاءة نسبية رغم الضغوط المحيطة. وعند التعمق في التفاصيل المالية، نجد أن هامش الفوائد لدى بنك saib قد سجل ارتفاعاً بنسبة 16%، ليصل إلى 35.78 مليون دولار بنهاية مارس من عام 2026، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

هذا الارتفاع في هامش الفائدة يعكس استراتيجية البنك في تحسين العائد من القروض والودائع، إلا أن هذا النمو لم يكن كافياً لتعويض الانخفاض في بنود أخرى من قائمة الدخل. فقد تراجع صافي الربح قبل الضرائب من الأنشطة المستمرة بنسبة 19% ليسجل 9.46 مليون دولار، وهو ما أدى بالتبعية إلى انخفاض نصيب السهم الواحد من أرباح الفترة ليصل إلى 0.12 دولار، بعدما كان 0.23 دولار في الربع الأول من عام 2025.

هذه الأرقام تشير إلى وجود ضغوط تشغيلية أو زيادة في المصروفات الإدارية والعمومية أثرت على النتيجة النهائية للأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين. أما على صعيد المركز المالي، فقد أظهرت النتائج تراجعاً في إجمالي ودائع العملاء المقومة بالدولار الأمريكي بنسبة 9%، حيث استقرت عند مستوى 2.69 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 2.94 مليار دولار في ديسمبر 2025. هذا الانخفاض في الودائع الدولارية يتماشى مع التوجهات العامة في السوق المصرفي المصري نتيجة تغيرات أسعار الصرف وتفضيلات المودعين.

وفي سياق متصل، شهدت محفظة القروض والتسهيلات الممنوحة للعملاء والمقومة بالدولار انخفاضاً بنسبة 7%، لتسجل 1.53 مليار دولار مقابل 1.65 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي. هذا التقلص في محفظة القروض قد يكون ناتجاً عن تشديد معايير الائتمان أو انخفاض الطلب على التمويلات بالعملة الصعبة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وفي إطار السعي لتحسين البيئة الاستثمارية العامة التي تؤثر بشكل غير مباشر على أداء البنوك، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن إطلاق مجموعة من المبادرات الجديدة التي تهدف إلى تحسين الصورة الذهنية لمناخ الاستثمار في مصر. تهدف هذه التحركات إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو الأمر الذي من شأنه زيادة تدفقات العملات الأجنبية إلى الجهاز المصرفي، مما يعزز من قاعدة الودائع الدولارية ويدعم قدرة البنوك على التوسع في منح التسهيلات الائتمانية للمستثمرين.

إن الترابط بين أداء البنوك التجارية مثل بنك saib وبين السياسات الاستثمارية للدولة يظهر بوضوح في كيفية تأثير استقرار تدفقات رؤوس الأموال على الربحية والسيولة المصرفية. وبناءً على ذلك، فإن تحسن مناخ الاستثمار سيسهم في تقليل المخاطر الائتمانية وزيادة فرص النمو المستقبلي للقطاع المالي المصري ككل، مما قد يؤدي إلى تعافي صافي الأرباح في الفترات المالية القادمة وتجاوز التحديات التي فرضتها تقلبات العام الحالي





