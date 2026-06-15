تحليل رقمي: قوة هجوم بلجيكا وثغرات دفاعية يمكن لمصر استغلالها في كأس العالم 2026

تقرير تحليلي شامل لمواجهة مصر وبلجيكا في افتتاح مباريات المجموعة السابعة بكأس العالم 2026، يسلط الضوء على نقاط القوة في الخطط الهجومية البلجيكية والثغرات الدفاعية التي يمكن للفراعنة استغلالها لتحقيق بداية إيجابية.

يستهل منتخب مصر اليوم الإثنين مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا في افتتاح مباريات المجموعة السابعة، حيث يواجه الفراعنة أحد أكثر المنتخبات استقرارًا فنيًا ورقميًا في الفترة الأخيرة.

تحمل المباراة أهمية كبيرة لكلا المنتخبين، فهي خطوة أولى نحو المنافسة على بطاقتي التأهل إلى الدور التالي، خاصة أن المجموعة تضم أيضًا إيران ونيوزيلندا، ما يجعل أي تعثر في الجولة الأولى مكلفًا للغاية. تظهر الإحصائيات أن المنتخب البلجيكي يمتلك قوة هجومية هائلة، حيث سجل 29 هدفًا في آخر 8 مباريات بمعدل 3.6 أهداف لكل مباراة، بمتوسط 22.3 تسديدة و8 تسديدات على المرمى في كل لقاء.

النجم كيفن دي بروين يلعب دور صانع الألعاب الرئيسي، وسجل 6 أهداف وصنع هدفًا آخر، بمتوسط 3.5 تمريرة حاسمة في المباراة، مما يجعله نقطة الارتكاز الأساسية. كما يبرز جيريمي دوكو كأحد أخطر اللاعبين في المواجهات الفردية، بمعدل 5.9 مراوغة ناجحة لكل مباراة بنسبة نجاح 64%، وسجل 5 أهداف وصنع هدفين. يعتمد المنتخب البلجيكي على أسلوب قائم على الاستحواذ والتمرير القصير، بمتوسط استحواذ 68.1% ودقة تمريرات 88.4%، وينفذ أكثر من 500 تمريرة صحيحة في المباراة الواحدة، ويصنع نحو 19 تمريرة مفتاحية.

معظم أهدافه (26 من أصل 29) تأتي من داخل منطقة الجزاء، كما يستخدم الكرات الثابتة بشكل فعال، مسجلًا 5 أهداف بالرأس并在每个主场比赛中执行超过10个角球。 على الرغم من هذه الأرقام المميزة، فإن المنتخب البلجيكي يعاني من بعض الثغرات الدفاعية، مثل المساحات التي يتركها الظهيران عند التقدم الهجومي، وارتكاب أخطاء مباشرة تسببت في فرص خطيرة (3 أخطاء، تحول اثنان إلى أهداف). هذه الثغرات يمكن للفراعنة استغلالها عبر التحولات السريعة، خاصة أن المنتخب البلجيكي يفقد الاستحواذ بمعدل مرتفع يصل إلى أكثر من 123 مرة في المباراة الواحدة.

من الناحية التكتيكية، يبدو أن الحل الأمثل لمنتخب مصر يتمثل في الحفاظ على التوازن الدفاعي وعدم الاندفاع الهجومي في بداية اللقاء، مع تقليل المساحات أمام دي بروين ومنح دوكو مواقف فردية. يجب التركيز على سرعة التحول من الدفاع إلى الهجوم واستغلال المساحات خلف ظهيري بلجيكا، إلى جانب محاولة الحصول على أكبر عدد ممكن من الكرات الثابتة في الثلث الأخير من الملعب.

تُظهر التحليلات أن المواجهة ستكون مفتوحة على كل الاحتمالات، لكنها واحدة من أقوى مباريات الجولة الأولى في كأس العالم 2026





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كأس العالم 2026 منتخب مصر منتخب بلجيكا كيفن دي بروين جيريمي دوكو

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