خبيرة الأسواق المالية حنان رمسيس تكشف أسباب هبوط البورصة المصرية وتأثير الذكاء الاصطناعي العالمي، مع توقعات بفرص استثمارية في قطاعات التصدير والرعاية الصحية.

أكدت الخبيرة المالية حنان رمسيس أن التراجعات الحادة التي شهدتها البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي لم تكن معزولة، بل جاءت تأثراً مباشراً بموجة الهبوط والتذبذب الشديد التي ضربت الأسواق المالية العالمية. وسبب هذا الانكماش العالمي يعود بشكل أساسي إلى انخفاض قيمة أسهم شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة، وهو الحدث الذي انعكس سلباً على المؤشرات الأمريكية والأوروبية وأسواق شرق آسيا، ليمتد التأثير بدوره إلى الأسواق المالية في المنطقة العربية.

أرقام التداولات وهبوط السيولة الاستثمارية

كشفت حنان رمسيس خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صباح البلد الذي يقدمه الإعلامي روان أبو العينين والمذيع سارة مجدي على قناة صدى البلد، أن إجمالي قيمة التداولات التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الماضي بلغت نحو 35 مليار جنيه مصري. ووضحت الخبيرة أن متوسط حجم التداولات اليومية للجلسة الواحدة لم يتجاوز 7 مليارات جنيه، مما يعكس انخفاضاً ملحوظاً في السيولة المتداولة داخل السوق المحلية.

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وأرجعت حنان رمسيس سبب هذا الانخفاض الكبير في حجم التداولات إلى توجه المستثمرين المحليين والأجانب نحو أدوات الدين الأمريكية، التي تقدم عوائد مرتفعة ومضمونة في الوقت الراهن. هذا التحوط الاستثماري جاء تماشياً مع التوقعات السائدة لرفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما جعل الخيارات التقليدية أقل جاذبية في ظل عدم اليقين.

تحركات المؤشر الرئيسي ومستويات الدعم

تعرض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية لهبوط ملحوظ في القيمة، حيث تراجع من قمته التاريخية التي كانت تقف عند 57 ألف نقطة إلى مستوى نحو 50 ألفاً و311 نقطة في الآونة الأخيرة. وقد وصل المؤشر خلال فترة التصحيح الحاد التي مرت به إلى مستوى أدنى بلغ 49 ألفاً و500 نقطة، وهو ما دفع المتعاملين ومحترفي السوق إلى توخي أقصى درجات الحذر في اتخاذ قرارات الشراء أو البيع.

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ويعكس هذا التراجع في نقاط المؤشر حدة الضغوط التي تواجه السوق المصري، خاصة في ظل ارتباطه الوثيق بالأحداث الجيوسياسية والاقتصادية العالمية. إن الوصول إلى مستويات الدعم عند 49 ألفاً و500 نقطة كان إنذاراً واضحاً للمستثمرين بأن السوق يمر بفترة تصحيحية تتطلب مراجعة دقيقة للمحفظة الاستثمارية وتجنب المخاطرة غير المحسوبة.

القطاعات الواعدة وفرص الاستثمار الجديدة

رغم الأجواء التشاؤمية السائدة، أشارت حنان رمسيس إلى أن هناك قطاعات محددة تتمتع بمستقبل واعد وقادرة على الصمود والنمو رغم التقلبات العامة. وتمثلت هذه القطاعات في قطاع الأقطان والمنسوجات، بالإضافة إلى قطاعي الرعاية الطبية والأدوية، وذلك نظراً لارتباط هذه الصناعات بشكل كبير بأنشطة التصدير وقدرتها على جلب العملة الصعبة للأسواق المصرية.

كما ذكرت الخبيرة المالية أن هناك فرصاً استثمارية جيدة تتيحها بعض أسهم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، والتي قد تكون بديلاً جذاباً للمستثمرين الباحثين عن عوائد في ظل حالة الترقب التي تسود السوق. إن التركيز على هذه القطاعات التي تعتمد على الدولار أو الصادرات يعتبر استراتيجية دفاعية وهجومية في آن واحد لحماية رأس المال وتحقيق نمو مستدام.