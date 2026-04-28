تحليل: قرار بنك اليابان وتوقعات أسعار الفائدة عالميًا

محللة أسواق المال لينا قنوع تعلق على قرار بنك اليابان بتثبيت أسعار الفائدة والانقسام داخل اللجنة النقدية، وتستعرض التحديات التضخمية التي تواجه اليابان والعالم، مع التركيز على اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

علقت لينا قنوع، محللة أسواق المال، على قرار بنك اليابان المركزي الأخير بتثبيت أسعار الفائدة ، مسلطة الضوء على الانقسام غير المعتاد الذي شهدته لجنة السياسة النقدية.

وأشارت خلال تحليل لها في برنامج 'المراقب' على قناة 'القاهرة الإخبارية'، والذي يقدمه الإعلامي أحمد بشتو، إلى أن الاقتصاد الياباني يتميز بحساسية شديدة تجاه تقلبات أسعار الصرف، خاصةً مع انخفاض قيمة الين إلى مستويات قريبة من 159 مقابل الدولار الأمريكي، وهو مستوى يعتبر هامًا ويستدعي المراقبة الدقيقة. وأوضحت أن اليابان تعتمد بشكل كبير على الواردات، لا سيما في قطاع الطاقة، مما يجعلها عرضة بشكل خاص لظاهرة التضخم المستورد، وهو ما يتفاقم مع ارتفاع أسعار النفط وتزايد المخاوف بشأن اضطرابات محتملة في الإمدادات عبر مضيق هرمز الحيوي.

هذا الاعتماد على الاستيراد يعني أن أي ارتفاع في أسعار السلع العالمية ينعكس بشكل مباشر على التكاليف داخل اليابان، مما يضغط على المستهلكين والشركات على حد سواء. وتعمقت قنوع في شرح الضغوط التضخمية التي تواجه الاقتصاد الياباني، مؤكدة أن ارتفاع أسعار الطاقة يمثل عبئًا إضافيًا على الاقتصاد، ويضع بنك اليابان في موقف صعب للغاية. فالبنك المركزي يواجه تحديًا مزدوجًا: دعم النمو الاقتصادي من جهة، والسيطرة على التضخم المتصاعد من جهة أخرى.

ورغم قرار تثبيت أسعار الفائدة في الوقت الحالي، فإن التوقعات تشير إلى أن البنك قد يميل إلى رفعها في الاجتماعات القادمة، خاصة إذا استمرت الضغوط التضخمية في التزايد. هذا التحول في السياسة النقدية قد يكون ضروريًا لحماية قيمة الين ومنع تفاقم التضخم، ولكنه قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي. وأشارت إلى أن بنك اليابان يراقب عن كثب تطورات الأوضاع العالمية، بما في ذلك أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية، لاتخاذ القرارات المناسبة.

الأسبوع الحالي يحمل أهمية خاصة للبنوك المركزية حول العالم، حيث يتوقع أن تتخذ قرارات حاسمة بشأن أسعار الفائدة، تتراوح بين التثبيت والرفع، مع استبعاد أي خفض في الوقت الراهن نظرًا لاستمرار التحديات التضخمية. وفيما يتعلق بالولايات المتحدة، أكدت لينا قنوع أن الأنظار متجهة نحو اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، حيث يتوقع على نطاق واسع أن يتم تثبيت أسعار الفائدة في نطاق 3.5% إلى 3.75%.

ومع ذلك، أوضحت أن الفيدرالي الأمريكي ينتظر المزيد من البيانات الاقتصادية، وخاصة تلك المتعلقة بالتضخم، قبل اتخاذ أي قرار نهائي. وأشارت إلى أن الفيدرالي يواجه تحديات معقدة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية، مما يزيد من احتمالات استمرار التضخم. وأضافت أن السياسة النقدية للفيدرالي ستظل تعتمد بشكل أساسي على البيانات الاقتصادية، وخاصة مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يعتبر مقياسًا رئيسيًا للتضخم.

وشددت على أن الفيدرالي قد يفضل التريث في اتخاذ أي قرار حاسم، مع التركيز على لهجة تصريحاته، التي ستكون بمثابة إشارة مهمة حول توجهاته المستقبلية، سواء نحو تشديد السياسة النقدية أو الاستمرار في التثبيت. هذه التصريحات ستساعد الأسواق على فهم توقعات الفيدرالي بشأن التضخم والنمو الاقتصادي، وبالتالي اتخاذ القرارات المناسبة. إن التوازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي يمثل تحديًا كبيرًا للفيدرالي في الوقت الحالي





