تحليل شامل لأسعار الذهب اليوم في مصر والعالم وتأثيرات الاقتصاد الكلي

تغطية مفصلة لتحركات أسعار الذهب بتاريخ 7 مايو 2026 في السوق المصرية والعالمية، مع رصد لأسعار العيارات المختلفة وأداء أونصة الذهب في بورصة لندن.

شهدت الأسواق المالية العالمية والمحلية في مطلع تعاملات اليوم الخميس الموافق السابع من مايو لعام ألفين وستة وعشرين تحولات ملحوظة في أسعار المعدن النفيس، حيث سجل ال ذهب حالة من الصعود الملحوظ مدفوعاً بتطورات اقتصاد ية متسارعة على الصعيد الدولي.

وقد جاء هذا التحرك في ظل حالة من الترقب الشديد تسود أروقة الأسواق العالمية، إذ يراقب المستثمرون والمحللون بدقة تحركات الاقتصاد العالمي والسياسات النقدية التي تتبناها البنوك المركزية الكبرى، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة ومعدلات التضخم التي تؤثر بشكل مباشر على جاذبية الذهب كأداة تحوط. وعلى الصعيد العالمي، استطاعت الأونصة المقومة بالدولار الأمريكي تحقيق مكاسب ملموسة خلال الجلسات الأخيرة، حيث قفزت الأسعار لتصل إلى مستوى أربعة آلاف وسبعمائة وخمسة دولارات وثلاثة سنتات للأونصة الواحدة، وهو ما يمثل زيادة قدرها ثلاثة عشر دولاراً وثمانية وتسعون سنتاً، أي بنسبة صعود بلغت صفر فاصلة ثلاثين بالمئة.

وقد تراوحت الأسعار العالمية خلال الجلسة بين أدنى مستوى سجل أربعة آلاف وستمائة وخمسة وثمانين دولاراً وتسعة وثلاثين سنتاً، وأعلى مستوى وصل إلى أربعة آلاف وسبعمائة وواحد وعشرين دولاراً وسنت واحد، مما يعكس حالة من التقلب السعري التي تفرضها التوترات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة. وبالانتقال إلى السوق المحلية المصرية، فقد انعكست هذه الزيادات العالمية بشكل مباشر وفوري على أسعار الذهب في محلات الصاغة، حيث شهدت الأسعار ارتفاعاً موازياً للصعود العالمي.

وسجل سعر جرام الذهب من عيار واحد وعشرين، وهو العيار الأكثر انتشاراً وطلباً في السوق المصرية نظراً لتوازنه بين النقاء والقيمة، نحو ستة آلاف وتسعمائة وخمسة وثمانين جنيهاً للشراء، بينما بلغ سعر البيع نحو ستة آلاف وتسعمائة وخمسة وخمسين جنيهاً. ومن الضروري الإشارة إلى أن هذه الأسعار تمثل القيمة الخام للمعدن دون إضافة تكاليف الضريبة أو المصنعية أو ضريبة القيمة المضافة التي تختلف من تاجر لآخر.

أما بالنسبة لعيار ثمانية عشر، الذي يفضل الكثيرون اقتناءه في المشغولات الذهبية الرقيقة، فقد وصل سعر الجرام للشراء إلى خمسة آلاف وتسعمائة وسبعة وثمانين جنيهاً، وسعر البيع نحو خمسة آلاف وتسعمائة وواحد وستين جنيهاً، وذلك أيضاً دون احتساب المصنعية والضرائب. وفيما يتعلق بالجنيه الذهب عيار واحد وعشرين، الذي يزن ثمانية جرامات ويعد الملاذ المفضل للمدخرين الصغار، فقد سجل سعره نحو خمسة وخمسين ألفاً وثمانمائة وثمانين جنيهاً للشراء، وخمسة وخمسين ألفاً وستمائة وأربعين جنيهاً للبيع، مما يؤكد اتجاه المدخرين نحو زيادة حيازتهم من المعدن الأصفر في مواجهة تقلبات العملات.

وفي سياق متصل بالتحليلات الفنية، تظل بورصة لندن للمعادن الثمينة هي المؤشر الجوهري الذي يوجه حركة الأسواق في المنطقة، حيث تم تداول أونصة الذهب هناك عند مستويات أربعة آلاف وستمائة وخمسة وتسعين دولاراً للشراء وأربعة آلاف وستمائة وأربعة وتسعين دولاراً ونصف للبيع. إن هذا التحرك القوي في الأسعار يأتي بالتزامن مع تصاعد الطلب العالمي على الملاذات الآمنة، حيث يلجأ المستثمرون إلى الذهب كلما زادت حالة عدم اليقين في الأسواق المالية أو تصاعدت حدة النزاعات الدولية.

ويرى الخبراء أن استمرار هذه التوجهات قد يدفع الأسعار إلى مستويات قياسية جديدة إذا ما استمرت السياسات النقدية التوسعية أو إذا حدثت تغيرات مفاجئة في استقرار العملات الرئيسية. كما تبرز أهمية الذهب في الوقت الراهن ليس فقط كزينة أو قطعة فنية، بل كأصل استراتيجي يحمي القوة الشرائية للمدخرين في ظل التضخم العالمي.

وتظل السوق المصرية شديدة الحساسية لهذه المتغيرات، حيث يترقب المستهلكون أي تراجع طفيف للشروع في عمليات الشراء، بينما يفضل المستثمرون الاحتفاظ بمراكزهم الذهبية توقعاً بمزيد من الارتفاعات في الفترة القادمة، مما يخلق حالة من التوازن الحذر بين العرض والطلب في الأسواق المحلية





