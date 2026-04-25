تحليل كلمة الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء: تأكيد على السيادة والدعم الفلسطيني والتضامن العربي

تحليل لخطاب الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، مع التركيز على رفض المساس بسيادة الدول، والدعم الكامل للقضية الفلسطينية، وأهمية التضامن العربي، بالإضافة إلى التحذير من محاولات إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط. كما يتضمن الخبر معلومات حول استثمارات الدولة في سيناء وتطورات أخرى.

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين ل تحرير سيناء ، حدد بوضوح معالم السياسة المصرية في التعامل مع الأحداث الإقليمية والدولية الراهنة.

وأشار فهمي، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم على قناة الحياة، إلى أن الخطاب عكس رفضًا قاطعًا لأي تدخل يمس بسيادة الدول في منطقة الشرق الأوسط، مع إعطاء الأولوية القصوى للقضية الفلسطينية. وأوضح أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة إتمام المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ورفض بشكل قاطع أي مخططات لتهجير الفلسطينيين، مؤكدًا على الدعم المصري الكامل لأهل غزة من خلال اللقاءات والاتصالات والحوارات المستمرة التي تجري في القاهرة.

وأضاف أن مصر تتحرك بفعالية على نطاق واسع في المنطقة، وتدعم الحق العربي في التعامل مع القضايا المختلفة، سواء على مستوى المنظمات الدولية أو غيرها، مؤكدًا على أهمية التضامن العربي كسبيل وحيد لتجاوز التحديات التي تواجه دول المنطقة. كما أبرز الدكتور فهمي الرسائل الهامة التي حملها خطاب الرئيس، والتي تؤكد على دور مصر المحوري كركيزة أساسية لاستقرار الإقليم وداعمة قوية للمنطقة العربية.

وأشار إلى أن الخطاب تضمن رسائل ضمنية وفوق السطور وتحت السطور، تؤكد على أن مصر ستظل السند والعون لأمتها العربية. وفيما يتعلق بالشأن المحلي، لفت فهمي إلى أن الرئيس السيسي انتقل في نهاية خطابه إلى الحديث عن مستقبل الدولة المصرية، مشددًا على أنها تحملت العديد من المخاطر والتحديات، وأن مستقبلها واعد ومشرق.

وحذر الرئيس من محاولات إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط، معربًا عن وعيه بالمخططات والمشاريع التي قد تطرح بعد انتهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، والتي تستهدف إعادة هيكلة التحالفات في المنطقة. ووصف هذه التحركات بأنها دعاوى متطرفة. وأضاف فهمي أن الرئيس أكد أن المواجهات الجارية في المنطقة ستؤدي إلى ظهور أطر ومخططات جديدة لها جذور تاريخية، تهدف إلى تغيير شكل الشرق الأوسط وإعادة ترتيب التحالفات الإقليمية.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن العالم العربي يواجه تحديات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالأفكار الأيديولوجية المتطرفة والدعاوى الإسرائيلية التوسعية، المدعومة من الإدارة الأمريكية. وأكد أن الرئيس السيسي ركز في خطابه على الأطر العامة المباشرة التي تحدد الموقف المصري، سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي أو العربي أو الفلسطيني.

وفي سياق منفصل، أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الحياة الآمنة أصبحت واقعًا ملموسًا في جميع أنحاء مصر، وفي مقدمتها سيناء، وذلك بفضل الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية وتعزيز الأمن والاستقرار. وذكر النائب فايز أبو حرب أن الدولة ضخت استثمارات ضخمة تقدر بـ 700 مليار جنيه لبناء بنية أساسية عملاقة في شمال وجنوب سيناء.





