تحليل نقدي لفيلم 'لن أبكي أبداً': مرآة تعكس تحولات مصر بعد ثورة يوليو

رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يحلل فيلم 'لن أبكي أبداً' ويكشف عن دوره في تجسيد التحولات الاقتصادية والاجتماعية في مصر بعد ثورة يوليو، مع إشارة إلى قانون الإصلاح الزراعي والتأميم.

كشف المهندس خالد عبد العزيز ، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن قراءة تحليل ية معمقة ل فيلم لن أبكي أبداً ، مؤكداً أنه يمثل علامة فارقة في تاريخ السينما المصرية، وأحد الأعمال السينمائية القليلة التي نجحت في تجسيد التحولات الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي شهدتها مصر في أعقاب ثورة يوليو المجيدة.

وأوضح عبد العزيز، في منشور مفصل عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، أن الفيلم الذي يضم نخبة من نجوم السينما المصرية، وعلى رأسهم زكي رستم، وفاتن حمامة، وعماد حمدي، بإخراج المخرج المبدع حسن الإمام، يقدم صورة حية لشخصية الباشا الإقطاعي 'عبد المجيد باشا رشدي'، كرمز للنظام القديم، في مقابل نموذج التعاون والتكافل بين المالكين والفلاحين في قلب الريف المصري، مما يعكس صراع الأيديولوجيات وتغير موازين القوى في تلك الفترة الحاسمة من تاريخ البلاد. الفيلم ليس مجرد دراما اجتماعية، بل هو وثيقة تاريخية بصرية، تعكس بدقة التحديات التي واجهت المجتمع المصري في فترة التحول، وكيف تعامل معها من خلال آليات مختلفة، بما في ذلك الإصلاح الزراعي والتأميم.

وأشار عبد العزيز إلى أن الفيلم تناول بشكل غير مباشر، ولكن بوضوح كبير، قانون الإصلاح الزراعي التاريخي الذي صدر في سبتمبر عام 1952، والذي كان بمثابة نقطة تحول في العلاقة بين الأرض والفلاح، حيث حدد القانون سقفاً للملكية الزراعية، ووزع الأراضي على الفلاحين المستحقين، مما أدى إلى تغيير جذري في الهيكل الاجتماعي والاقتصادي للريف المصري. كما استعرض الفيلم، ببراعة فنية، تحولات بعض كبار الملاك العقاريين نحو التجارة والاستيراد، في محاولة للتكيف مع الوضع الجديد، قبل أن يتعرضوا للأزمات المالية والإفلاس نتيجة الاعتماد المفرط على الاقتراض دون إجراء دراسات كافية لتقييم المخاطر، مما يمثل تحذيراً مبكراً من مخاطر التسرع في اتخاذ القرارات الاقتصادية دون تخطيط سليم.

الفيلم لم يقتصر على تصوير الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بل تعداها إلى استشراف المستقبل، حيث مهّد دراميًا لفكرة التأميم التي بدأت تتبلور في الوعي العام، وصولًا إلى تأميم قناة السويس عام 1956، وهو الحدث الذي شكل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، ثم قرارات التأميم اللاحقة عام 1961، التي شملت العديد من الصناعات والشركات، معتبراً أن السينما المصرية في تلك الفترة لعبت دورًا محوريًا في التمهيد الثقافي والسياسي لتلك السياسات الجريئة، وتهيئة الرأي العام لتقبلها. وأضاف عبد العزيز أن وسائل الإعلام في تلك الفترة، بكل أشكالها – الإذاعة والصحافة والسينما – كانت أدوات رئيسية في تشكيل الوعي العام وتوجيهه، قبل ظهور التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي التي أحدثت ثورة في عالم الإعلام.

وكانت السينما، على وجه الخصوص، تتمتع بتأثير كبير على الجمهور، حيث كانت قادرة على الوصول إلى شرائح واسعة من المجتمع، ونقل الأفكار والقيم بطريقة مؤثرة. وفي سياق ملاحظاته النقدية، أشار عبد العزيز إلى وجود خطأ زمني دقيق داخل الفيلم، قد لا يلاحظه الكثيرون، حيث أُعلن عن مزاد ممتلكات 'الباشا' في نوفمبر عام 1954، بينما تشير الوثائق المعروضة داخل الأحداث إلى ديون وشيكات مستحقة بين عامي 1955 و1956، معتبراً ذلك تناقضًا تاريخيًا لافتًا، يستدعي الانتباه إلى أهمية الدقة التاريخية في الأعمال الفنية التي تتناول أحداثًا تاريخية مهمة.

هذا التناقض، على الرغم من صغره، يذكرنا بأهمية التحقق من الحقائق التاريخية، وتجنب الوقوع في الأخطاء التي قد تشوه الصورة التاريخية.





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

لن أبكي أبداً خالد عبد العزيز سينما مصرية ثورة يوليو الإصلاح الزراعي التأميم فيلم تحليل حسن الإمام فاطن حمامة زكي رستم

United States Latest News, United States Headlines