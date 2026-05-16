تحليل معمق لأزمة حزب العمال البريطاني وصراع الهوية تحت قيادة ستارمر

يتناول المقال تحليل الكاتب باباك أماميان حول التحديات البنيوية والسياسية التي يواجهها حزب العمال البريطاني، مسلطاً الضوء على تأثير العولمة والسياسات البيئية والانقسامات الداخلية على شعبية الحزب.

شهدت الساحة السياسية في المملكة المتحدة في الآونة الأخيرة حالة من الغليان والجدل الواسع حول مستقبل حزب العمال البريطاني ، وهو ما حلله الكاتب والمحلل السياسي باباك أماميان في قراءة معمقة ومفصلة.

يرى أماميان أن الأزمة التي تعصف بالحزب في الوقت الراهن لا يمكن اختزالها في شخص رئيس الوزراء كير ستارمر أو في نمط قيادته فحسب، بل إنها تمتد لتطال الجذور البنيوية والسياسية للحزب، وتكشف عن صراع عميق حول الهوية السياسية والنهج الذي يجب أن يتبعه الحزب في مرحلة ما بعد التغيير. إن التساؤل الجوهري الذي يطرحه أعضاء الحزب ومراقبوه اليوم ليس فقط ما إذا كانت القيادة الحالية هي المناسبة، بل ما إذا كانت السياسات المتبناة بحد ذاتها هي التي أدت إلى هذا التراجع في الشعبية، مما يجعل الأزمة أزمة منهج وفكر قبل أن تكون أزمة أشخاص.

وفي تفصيل أكثر دقة حول المسببات الاقتصادية والاجتماعية، أشار أماميان في تصريحاته عبر شاشة القاهرة الإخبارية إلى أن هناك قناعة متزايدة بأن السياسات الحكومية الحالية هي المحرك الرئيسي لتدهور الثقة الجماهيرية. فقد ساهمت موجات العولمة الكاسحة في نقل الوظائف الصناعية والخدمية إلى الخارج، مما ترك فجوة اقتصادية كبيرة في المدن والبلدات التي كانت تعتمد تاريخياً على الصناعة، وهو ما خلق شعوراً بالاغتراب لدى الطبقة العاملة.

علاوة على ذلك، فإن التوجهات البيئية الصارمة والتحول نحو الطاقة الخضراء، رغم أهميتها الاستراتيجية، قد تسببت في ارتفاع تكاليف الطاقة والضغط على الميزانيات المحدودة للمواطنين، مما جعل السياسات البيئية تبدو في نظر البعض وكأنها ترف لا يتناسب مع الواقع المعيشي الصعب. ويرى المحلل أن بعض هذه التوجهات تعيد إلى الأذهان نماذج اقتصادية قديمة تعتمد على تدخل الدولة الواسع، وهو نموذج قد لا يكون فعالاً في ظل تعقيدات الاقتصاد العالمي المعاصر.

أما على الصعيد الداخلي للحزب، فإن حالة الارتباك تبلغ ذروتها نتيجة الانقسامات الأيديولوجية الحادة؛ حيث يجد حزب العمال نفسه ممزقاً بين تيار يساري يطالب بالعودة إلى الجذور الاشتراكية والتركيز على حقوق العمال والعدالة الاجتماعية الصارمة، وتيار آخر يرى ضرورة الانزياح نحو اليمين الوسط لضمان القبول الشعبي وجذب الناخبين المعتدلين. هذا الانقسام لا يتوقف عند حدود الرؤى السياسية، بل يمتد ليشمل تقييماً لأداء كير ستارمر، حيث يرى فريق أن المشكلة تكمن في ضعف التواصل السياسي وفشل في تسويق البرنامج الانتخابي، بينما يجادل فريق آخر بأن العيب يكمن في جوهر السياسات ذاتها لا في طريقة عرضها.

هذا التخبط يعكس فقداناً واضحاً للهوية السياسية، مما أدى إلى تصاعد حالة عدم الرضا داخل النقابات العمالية التي كانت تمثل تاريخياً الحصن المنيع والداعم الأساسي للحزب. وفي الختام، يضع أماميان هذه الأزمة البريطانية في سياق أوروبي أوسع، موضحاً أن ما يحدث في حزب العمال ليس حالة معزولة، بل هو جزء من تحول فكري وسياسي كبير يشهده القارة الأوروبية بأكملها.

إن الأحزاب التقليدية، سواء كانت يسارية أو يمينية، باتت تعاني من تآكل قواعدها الشعبية أمام صعود التيارات الشعبوية والتحولات في وعي الجماهير. إن قدرة حزب العمال على استعادة توازنه الداخلي والحفاظ على شعبيته تعتمد بشكل أساسي على قدرته على ابتكار عقد اجتماعي جديد يوفق بين المتطلبات الاقتصادية الحديثة وبين حماية حقوق الطبقات الكادحة، بعيداً عن التجاذبات التقليدية التي لم تعد تجدي نفعاً في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، وهو ما يضع مستقبل ستارمر والحزب برمته على المحك في مواجهة عاصفة سياسية لا ترحم





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

حزب العمال البريطاني كير ستارمر السياسة البريطانية أزمات سياسية الاقتصاد البريطاني

United States Latest News, United States Headlines