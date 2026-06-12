تحليل: تصريحات ترامب المتكررة حول الاتفاق مع إيران تفتقر إلى المصداقية

بشير عبد الفتاح يؤكد أن ترامب أعلن قرب الاتفاق في 40 مناسبة دون نتائج ملموسة، ويرى أن استمرار الإجراءات الإيرانية في مضيق هرمز يعكس عدم حدوث اختراق.

يشهد ملف ال مفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية و إيران حالة من الجمود رغم التصريحات المتكررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول قرب التوصل إلى اتفاق. وفي هذا السياق، قال بشير عبد الفتاح، الكاتب والباحث السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه منذ بداية الأزمة الأمريكية ال إيران ية، اعتاد ترامب على إطلاق تصريحات متفائلة بشأن تطورات ال مفاوضات ، لكنه شدد على ضرورة التريث وعدم التعامل مع هذه التصريحات باعتبارها حقائق نهائية قبل الاستماع إلى الرواية ال إيران ية.

وأضاف عبد الفتاح في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية أن ترامب دأب على إعلان أن التوصل إلى اتفاق بات وشيكًا، موضحًا أنه تم رصد ما يقرب من 40 مناسبة أعلن فيها أن الاتفاق أصبح في متناول اليد دون أن تفضي تلك التصريحات إلى نتائج ملموسة. وأشار إلى أن استمرار الإجراءات الإيرانية في مضيق هرمز يؤكد عدم حدوث اختراق في هذا الملف، ويعكس إصرار إيران على بسط هيمنتها على المضيق.

وتتناقض الروايات حول السيطرة على المضيق؛ حيث يؤكد ترامب مرور مئات الملايين من براميل النفط يوميًا عبر المضيق بإشراف ومساعدة أمريكية، بينما تؤكد إيران أنها تحصل على ما بين 1.5 و2 مليون دولار من كل سفينة تمر، وأنها وضعت نظامًا خاصًا لتنظيم حركة العبور وتسيطر عليه. ويرى المحلل السياسي أن المشهد الحالي يعكس وجود روايتين متناقضتين بشأن حقيقة الأوضاع في المضيق، مما يزيد من تعقيد الأزمة ويجعل التوصل إلى حل سلمي أكثر صعوبة.

ويأتي هذا في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة بسبب المواقف المتصلبة من الجانبين، مع غياب أي مؤشرات جدية على انفراجة قريبة. ويواصل المجتمع الدولي مراقبة التطورات عن كثب، خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية والأمنية المحتملة لأي تصعيد عسكري في منطقة الخليج





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