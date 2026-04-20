تحليل جيوسياسي: اضطراب الإدارة الأمريكية وتفكك القيادة الإيرانية في ظل المفاوضات المتعثرة

قراءة تحليلية في أبعاد السياسة الأمريكية والإيرانية، مع تسليط الضوء على انفراد ترامب بالقرار، وحالة الارتباك التي تعصف بالقيادة الإيرانية، وتأثير ذلك على احتمالات التوصل لاتفاق نووي جديد.

تحلل الرؤية السياسية الراهنة المشهد الدولي المعقد الذي يجمع بين الولايات المتحدة و إيران ، حيث يرى المحللون السياسيون أن الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة دونالد ترامب تعاني من حالة من التخبط المؤسسي، إذ يتصرف الرئيس بأسلوب فردي يفتقر إلى وجود فريق عمل استراتيجي متماسك يدير قراراته السياسية أو يضبط إيقاع تصريحاته المثيرة للجدل.

هذا النمط من القيادة الانفعالية يضع واشنطن في موقف غير مستقر دولياً، حيث تبدو القرارات وكأنها وليدة اللحظة دون دراسة عميقة لتداعياتها على الأمن العالمي أو التوازنات الإقليمية. وفي المقابل، تعيش القيادة الإيرانية حالة من الارتباك الداخلي غير المسبوق، إذ تشير التقارير إلى اختباء العديد من القيادات في المخابئ تحت الأرض، مما أدى إلى انقطاع قنوات الاتصال الفعالة وتضارب في مراكز صناعة القرار داخل طهران، مما يفاقم من أزمة الثقة داخل بنية النظام نفسه. إن الأزمة الإيرانية تبدو أعمق بكثير من مجرد خلافات سياسية، حيث فقدت الدولة أجيالاً متعاقبة من قياداتها التاريخية عبر عمليات الاغتيال الممنهجة، مما ترك فراغاً كبيراً في السلطة. ويبرز المرشد الإيراني الجديد كشخصية غامضة تحيط بها التساؤلات، وسط ترجيحات بأن وصوله إلى سدة الحكم لم يكن عبر مسار سياسي طبيعي، بل نتيجة لعملية توريث مدفوعة برغبات الحرس الثوري الذي يهيمن بشكل متزايد على مفاصل الدولة. هذا الغموض حول القيادة المركزية يضاف إلى تعقيدات الملف النووي والمفاوضات العالقة، حيث تظل الميليشيات المسلحة التابعة لإيران في المنطقة عقبة شائكة تعيق أي تقدم نحو تسوية سلمية، نظراً لارتباط هذه الميليشيات بأجندات عابرة للحدود ترفض الانصياع للمنطق الدبلوماسي التقليدي، مما يجعل أي اتفاق محتمل، حتى لو كان شبيهاً بصفقة عام 2015، أمراً محفوفاً بالمخاطر. بالنظر إلى هذه المعطيات، يظل مستقبل العلاقات بين واشنطن وطهران رهيناً بقدرة الطرفين على تجاوز حالة التشتت والارتباك. فالأفكار التي يطرحها ترامب، والتي وصفها البعض بأنها تحمل طابعاً استعمارياً قديماً، تصطدم بواقع إيراني متفتت فقد الكثير من تماسكه الداخلي. إن العالم يراقب عن كثب كيف ستتحول هذه الفوضى السياسية إلى مفاوضات فعلية، خاصة وأن الشعوب العربية قد عانت طويلاً من سياسات إيران الإقليمية التي أضعفت استقرار العديد من الدول. في نهاية المطاف، يتطلب الحل السياسي تحولاً جذرياً في نهج واشنطن نحو العمل المؤسسي، وبالمثل، تراجع طهران عن نهج التشدد والاعتماد على الميليشيات، ولكن حتى يتحقق ذلك، سيبقى المشهد العام محكوماً بحالة من الترقب والحذر، مع احتمال استمرار الصراع الدبلوماسي دون حلول جذرية تلوح في الأفق في المستقبل القريب





baladtv / 🏆 14. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

دونالد ترامب إيران المفاوضات النووية السياسة الخارجية الحرس الثوري

United States Latest News, United States Headlines