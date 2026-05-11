تحليل سياسية: تل أبيب لن تنصت إلى الحكومة اللبنانية أو إلى مسار المفاوضات، وتعمل لإيجاد واقع يسمح بتعاونٍ مع إسرائيل للوصول إلى ضربة كبيرة ضد حزب الله

قالت الدكتورة هدى رزق، الباحثة والمحللة السياسية، إن تل أبيب لن تنصت إلى الحكومة اللبنانية أو إلى مسار المفاوضات نظرًا لشروطها الحالية الصعبة للغاية، والتي يمكن أن تمثل تحديًا كبيرًاً بالنسبةً لدولة لبنان. وذكرت أن إسرائيل تحاول من خلال عملياتها العسكرية تهيئة الأرض لدولة لبنان من أجله نزع سلاح، وأكدت أن الدولة اللبنانية، في ظل إمكاناتها الحالية للجيش اللبناني، إضافةً إلى الأوضاع السياسية والاجتماعية، لا تستطيع تنفيذ العملية التي تريدها إسرائيل. كما تمارس ضغوطا على الدولة اللبنانية من أجل الوصول إلى نزع سلاح حزب الله، في وقت تستمر فيه إسرائيل بتنفيذ عملياتها العسكرية بهدف إيجاد واقع يسمح بتعاونٍ بين إسرائيل والدولة اللبنانية للوصول إلى ضربة كبيرة ضد حزب الله.

قالت الدكتورة هدى رزق الباحثة والمحللة السياسية، إن تل أبيب لن تنصت إلى الحكومة اللبنانية أو إلى مسار المفاوضات نظرًا لشروطها الحالية الصعبة للغاية، والتي يمكن أن تمثل تحديًا كبيرًاً بالنسبةً لدولة لبنان.

وأوضح أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير كان واضحًا عندما قال إن تل أبيب لا تريد نزع سلاح حزب الله بشكل مستقل، بل تسعى لتنفيذ عمليات تدفع الدولة اللبنانية للقيام بهذا المهمة. وذكرت أن إسرائيل تحاول من خلال عملياتها العسكرية تهيئة الأرض لدولة لبنان من أجل نزع سلاح، وأكدت أن الدولة اللبنانية، في ظل الإمكانات الحالية للجيش اللبناني، إضافةً إلى الأوضاع السياسية والاجتماعية، لا تستطيع تنفيذ العملية التي تريدها إسرائيل.

وذكرت أن الشروط الإسرائيلية باتت واضحة، وكذلك ما تريده إسرائيل من دولة لبنان، حتى مع استمرار المفاوضات في واشنطن. كما تمارس ضغوطا على الدولة اللبنانية من أجل الوصول إلى نزع سلاح حزب الله، في وقت يستمر إسرائيل بتنفيذ عملياتها العسكرية، بهدف إيجاد واقع يسمح بتعاونٍ بين إسرائيل والدولة اللبنانية للوصول إلى ضربة كبيرة تؤدي إلى نزع سلاح حزب الله





ElwatanNews / 🏆 23. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

هدى رزق تل أبيب الحكومة اللبنانية مسار المفاوضات الشروط الإسرائيلية إسرائيل التحليل السياسي عمليات عسكرية إسرائيلية التعاون مع إسرائيل ضربة كبيرة ضد حزب الله عملية نزع سلاح حزب الله

United States Latest News, United States Headlines