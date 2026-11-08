تحليل علمي يحطم أسطورة حقن فيتامين بـ12 لمكافحة الإرهاق في مصر والعالم

كشف تقرير عن حقيقة فعالية حقن فيتامين بـ12، مؤكدا أنها لا تزيد الطاقة إلا للمصابين بالنقص الحقيقي، بينما قد تعرض غيرهم لمخاطر صحية دون فائدة.

في ظل الانتشار الواسع لممارسات تعزيز اللياقة البدنية بسرعة عبر منصات التواصل الاجتماعي و مراكز التجميل الطبية، تتصاعد الأسئلة حول جدوى حقن فيتامين بـ12 كوسيلة سحرية للتخلص من الإرهاق واستعادة النشاط البدني، حيث يروج لها الكثيرون على أنها منشط فوري للتغلب على ضغوط العمل، بينما يؤكد خبراء الصحة أن هذه الممارسة تفتقر للأساس العلمي ما لم يكن المريض يعاني من نقص تشخيصي حقيقي.

كشفت دراسة بريطانية عن حقيقة حقن فيتامين ب12 الطبية

كشف تقرير نشره موقع "الجارديان" البريطاني تفاصيل دقيقة حول حقيقة فاعلية حقن فيتامين بـ12، ومدى قدرتها الفعلية على زيادة الطاقة، موضحاً الحالات المرضية التي يحتاج فيها الجسم بوضوح لهذا الفيتامين، وهل تؤدي الجرعات الإضافية إلى فوائد ملموسة للأشخاص السليمين الذين لا يعانون من نقص في هذا العنصر الأساسي، في وقت تزداد فيه المبيعات التجارية لهذه الحقن بشكل كبير.

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وتشير بعض مراكز التجميل إلى أن كثيرا من الأشخاص يشعرون بزيادة في مستويات الطاقة خلال يوم أو يومين من الحصول على الحقنة، بل توصي بعض هذه المراكز بتكرارها كل بضعة أسابيع، لكن التقرير يوضح أن هذه الفوائد لا تنطبق على الجميع، فالأشخاص الذين يحصلون بالفعل على احتياجاتهم من الفيتامين لا يتوقع أن يشعروا بتحسن إضافي نتيجة تناول جرعات أخرى منه.

الأعراض الصحية الحقيقية لنقص فيتامين بـ12 وارتباطه بالأمراض

يوجد فيتامين بـ12 بصورة طبيعية في الأطعمة ذات المصدر الحيواني، مثل اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان، كما يضاف إلى بعض أنواع حبوب الإفطار والخميرة الغذائية المدعمة، ويؤدي الفيتامين دورا أساسيا في إنتاج خلايا الدم الحمراء والحمض النووي، إلى جانب الحفاظ على صحة الأعصاب، كما يشارك في عملية تحويل الطعام إلى طاقة، وهو ما ساهم في ارتباطه لدى كثيرين بمقاومة الإرهاق وزيادة النشاط.

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وتقول أندريا دين، أخصائية أمراض الدم بالمركز الطبي التابع لجامعة لويولا في مدينة شيكاجو، إن انخفاض مستويات فيتامين بـ12 قد يؤدي إلى الإصابة بفقر الدم، ومشكلات في الذاكرة، والاكتئاب، والشعور بالإرهاق، مما يعني أن الحقن هي علاج لمشكلة طبية محددة وليست مكملًا غذائيًا للمنافسين أو العاملين في وظائف شاقة.

الأسباب الخفية لنقص فيتامين بـ12 رغم النظام الغذائي المتوازن

لا يرتبط نقص فيتامين بـ12 دائما بعدم تناول الأطعمة الغنية به، إذ قد يحصل الشخص على كميات مناسبة من الفيتامين من نظامه الغذائي، لكنه لا يتمكن من امتصاصها بصورة كافية، حيث يحتاج الجسم إلى كمية مناسبة من حمض المعدة، بالإضافة إلى بروتين يُعرف باسم "العامل الداخلي"، حتى يتمكن من امتصاص الفيتامين.

وقد يحدث النقص لدى بعض الأشخاص نتيجة الإصابة بحالات تقلل إنتاج حمض المعدة، مثل التهاب المعدة، أو بسبب فقر الدم الخبيث، وهو مرض مناعي ذاتي تتوقف فيه المعدة عن إنتاج العامل الداخلي الضروري لامتصاص الفيتامين، ووفقًا للتقرير، يعاني نحو 4% من البالغين في الولايات المتحدة من انخفاض مستويات فيتامين بـ12، وتزداد احتمالات النقص بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر.

عوامل الخطر الطبية والعلاجات اللازمة لنقص فيتامين بـ12

تتزايد مخاطر الإصابة بنقص فيتامين بـ12 لدى فئات محددة من المجتمع تتطلب تدخلاً طبياً دقيقاً، حيث تشمل العوامل الرئيسية الخضوع لجراحات المعدة أو عمليات إنقاص الوزن التي تغير من آلية الامتصاص، بالإضافة إلى تناول الأدوية الخافضة لحموضة المعدة لفترات طويلة مما يعيق تحرر الفيتامين من الطعام.

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ويجب على الأفراد الذين يشعرون بالإرهاق المستمر مراجعة الأطباء لإجراء فحوصات دم دقيقة قبل اللجوء إلى حقن فيتامين بـ12 بشكل عشوائي، لأن الجرعات الزائدة لا تفيد في حال سلامة الجسم من النقص، بينما قد تتسبب في إخفاء أعراض أمراض أخرى تحتاج لتشخيص منفصل، مما يؤكد أهمية الدقة في العلاج بدلاً من الاعتماد على الصيحات الشعبية.