المحلل السابق في البنتاجون جيمس راسل يتساءل عن الغاءض الاستراتيجي للضربات الأمريكية على جزيرة قشم ويصفها بأنها قرار عبثي يعكس غياب الرؤى الواضحة للإدارة الأمريكية في المنطقة.

يُصنف جيمس راسل ، المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأمريكية ( البنتاجون)، الوضع الراهن في المنطقة بأنه وضع استثنائي ومعقد، وذلك في ظل استمرار الحشود العسكرية الأمريكية والجهود الدبلوماسية المكثفة. وأشار راسل إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجد نفسه عالقا في هذا الموقف الصعب، حيث يفتقر إلى حلول عسكرية مجدية للمشكلات الراهنة التي تواجه الإدارة الأمريكية.

انتقاد استراتيجية الضربات العسكرية

أوضح راسل في مداخلة إعلامية مع الإعلامية نهى درويش، مقدمة برنامج "منتصف النهار" عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ترامب اتخذ خيارا عسكريا وصفه بالعبث وغير المنطقي. وأكد أن الضربات الجوية الأمريكية المتكررة ضد جزيرة قشم الإيرانية لا تستند إلى أي مبررات أو أسباب استراتيجية واضحة تدعمها حكمة سياسية.

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وأكد المحلل العسكري السابق أن هذا التحرك يعكس بوضوح افتقار ترامب إلى رؤية استراتيجية شاملة ومحددة. وشدد على أن هذه الإجراءات تبتعد تماماً عن أي أهداف سياسية تسعى الإدارة الأمريكية لتحقيقها في الشرق الأوسط، مما يخلق فجوة بين التصريحات الرسمية والأفعال الميدانية.

التوظيف الإيراني للقوة مقابل الفوضى الأمريكية

في المقابل، أوضح راسل أن إيران أظهرت قدرة عالية على توظيف القوة المسلحة بما يخدم أهدافها السياسية بشكل دقيق ومنظم طوال سنوات الحرب. وأشار إلى أن تقويض الوجود الأمريكي في منطقة الخليج العربي يُعد هدفاً استراتيجياً رئيسياً للإيران في هذا الصراع.

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وبيّن أن الضربات المتقطعة التي تشهدها دول الخليج العربي، وتحديداً البحرين والكويت، تخدم بشكل مباشر هذا الهدف الإيراني. فعلى الرغم من أن هذه الضربات قد تبدو عشوائية، إلا أنها تسهم في إضعاف الثقة في الوجود العسكري الأمريكي وتقليل فرص بقائه في تلك الدول المستضيفة.

غياب المبررات وتساؤلات حول دوافع القرار

عبر جيمس راسل عن ارتباكه وعدم فهمه للأسباب العميقة التي تدفع ترامب إلى الاستمرار في شن الضربات ضد جزيرة قشم. وشدد على غياب المبررات الاستراتيجية الواضحة التي تفسر استمرار هذا النوع من المواجهة المباشرة في ظل تعقيدات الوضع الإقليمي.

يُذكر أن هذه التصريحات جاءت في سياق تحليل لأوضاع الشرق الأوسط، وسط تصاعد التوترات العسكرية والدبلوماسية التي تشمل عدة أطراف إقليمية ودولية، مما يثير تساؤلات حول مستقبل السياسات الأمريكية في المنطقة.

تداعيات الوضع على الاستقرار الإقليمي

ترى التحليلات المستقاة من تصريحات راسل أن استمرار هذه الممارسات العسكرية غير المدعومة باستراتيجيات واضحة قد يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في الخليج العربي. كما أن ذلك يفتح الباب أمام تدخلات أخرى قد تغير موازين القوى في المنطقة.

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ختاماً، يبدو أن المشهد الحالي يتطلب إعادة تقييم جذرية للسياسات العسكرية الأمريكية، خاصة في ضوء التحديات التي تواجهها الإدارة الأمريكية في تحقيق أهدافها السياسية والعسكرية المحددة في منطقة الشرق الأوسط.