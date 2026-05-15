تحليل شامل للمنظومة المالية المصرية وتحديات التمويل غير المصرفي

يتناول التقرير تحليل الخبير الاقتصادي محمد فؤاد حول هيكل القطاع المالي في مصر، والفرق بين الرقابة المصرفية وغير المصرفية، مع تسليط الضوء على مخاطر القروض الاستهلاكية وتراجع نسب الادخار.

شهدت الساحة ال اقتصاد ية المصرية نقاشاً معمقاً حول هيكلية المنظومة المالية وتحديات الرقابة، حيث استعرض الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب والخبير ال اقتصاد ي، تفاصيل دقيقة حول انقسام القطاع المالي في البلاد إلى مسارين أساسيين.

المسار الأول هو القطاع المصرفي التقليدي الذي يضم ستة وثلاثين بنكاً تعمل تحت المظلة الرقابية المباشرة للبنك المركزي المصري، وهو قطاع يتسم بالمركزية والصرامة في المعايير. أما المسار الثاني فهو القطاع غير المصرفي، والذي يمثل تحدياً رقابياً أكبر نظراً لاتساع نطاقه، حيث يضم نحو ألفين وخمسمائة شركة تعمل في مجالات التمويل والتأمين، وتخضع جميعها لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذا التفاوت العددي الكبير بين عدد البنوك وعدد شركات التمويل يضع عبئاً جسيماً على الجهات الرقابية لضمان المتابعة الدقيقة والفعالة لكل كيان على حدة، مما قد يفتح ثغرات في القدرة الرقابية الكاملة مع مرور الوقت نتيجة التوسع السريع في عدد هذه الشركات. وفي سياق متصل، سلط الضوء على ظاهرة التمويل الاستهلاكي التي بدأت تأخذ منحى خطيراً في المجتمع المصري.

وأوضح أن شركات التمويل الاستهلاكي لا تعتمد في نموذج عملها بشكل أساسي على الاقتراض من البنوك، بل تلجأ إلى آليات أخرى مثل الصناديق الاستثمارية وتدوير رؤوس الأموال المتاحة. وأبدى الدكتور فؤاد قلقه من تحول طبيعة القروض الاستهلاكية، حيث كانت في السابق تُستخدم لاقتناء السلع الترفيهية أو الكمالية، أما الآن فقد أصبحت هذه القروض وسيلة لتمويل الأساسيات المعيشية الضرورية، وهو مؤشر خطير يعكس تراجع القوة الشرائية للمواطنين.

هذا التحول يرتبط ارتباطاً وثيقاً بما رصده معهد التخطيط القومي حول فجوة الادخار في مصر، حيث انخفضت نسبة الادخار بشكل حاد من خمسة عشر بالمئة إلى واحد بالمئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي على مدار عشر سنوات، مما يعني أن المجتمع انتقل من مرحلة الادخار إلى مرحلة الاعتماد الكلي على الاقتراض لسد الاحتياجات اليومية. أما من الناحية الرقمية والإحصائية، فقد كشفت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية عن أرقام ضخمة تعكس حجم التغلغل المالي في القطاعات الخاصة والعائلية.

فبحلول نهاية عام ألفين وخمسة وعشرين، وصلت قيمة التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة إلى تريليون وأربعمائة مليار جنيه مصري، وهو ما يمثل حوالي أربعة وخمسين بالمئة من إجمالي التمويلات التي قدمها القطاع المالي المصري للقطاع الخاص والأفراد. كما بلغ حجم محافظ أنشطة التمويل غير المصرفي نحو أربعمائة وسبعة عشر مليار جنيه، مع تجاوز عدد العقود التمويلية حاجز التسعة ملايين وثمانمائة ألف عقد.

ورغم أن نسب التعثر في السداد لا تزال في مستويات منخفضة تقل عن ثلاثة بالمئة، إلا أن التحذيرات تظل قائمة بشأن تزايد الاعتماد على الدين الاستهلاكي والظواهر الاجتماعية المرتبطة بالغرم المالي، مما يتطلب نظرة مستقبلية حذرة لضمان استقرار المنظومة المالية ومنع حدوث أزمات ائتمانية قد تؤثر على الاقتصاد الكلي في المستقبل البعيد. ختاماً، يظهر أن التوازن بين التوسع في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية وبين القدرة على ضبط هذه الخدمات رقابياً يمثل المعادلة الأصعب حالياً.

إن الاعتماد المتزايد على القروض لتوفير الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية بدلاً من الاستثمار أو الاستهلاك الترفيهي يشير إلى ضرورة إعادة النظر في السياسات النقدية والاجتماعية لتحفيز الادخار مرة أخرى وتقليل الاعتماد على المديونيات قصيرة الأجل التي قد ترهق كاهل الأسر المصرية وتزيد من الضغوط الاقتصادية على المدى الطويل، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية التي تفرض تحديات إضافية على استقرار الأسعار ومستويات الدخل





