تحليل سياسي لتمديد وقف إطلاق النار في لبنان وأجندات القوى الدولية والميدانية

قراءة تحليلية للدكتورة حياة الحريري حول تمديد وقف إطلاق النار في لبنان، موضحة الفجوة بين الاتفاقات السياسية والواقع الميداني، والدور الأمريكي في إدارة الصراع.

تناولت الدكتورة حياة الحريري ، خبيرة الشؤون الإقليمية من بيروت، في تحليل معمق ومفصل، التداعيات المترتبة على قرار تمديد وقف إطلاق النار في لبنان لمدة خمسة وأربعين يوما إضافية، حيث اعتبرت أن هذا التمديد، رغم ما يحمله من دلالات سياسية ودبلوماسية مهمة على المستوى الإقليمي، إلا أنه يصطدم بواقع ميداني شديد التعقيد يجعل من تنفيذ بنود الاتفاقات والمفاوضات تحديا كبيرا أمام جميع الأطراف المعنية.

وأوضحت الحريري أن هناك فجوة واسعة وواضحة بين ما يتم الاتفاق عليه في الغرف المغلقة وبين ما يحدث فعليا على الأرض، مؤكدة أن الواقع الميداني في الوقت الراهن لا يعكس حالة هدنة حقيقية أو فعلية، بل يشير إلى أن آلة الحرب لا تزال تعمل في مناطق حيوية، وتحديدا في منطقة الجنوب اللبناني وأجزاء واسعة من منطقة البقاع، حيث تستمر الاعتداءات والضربات العسكرية، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع مفهوم وقف إطلاق النار الشامل الذي يطمح إليه الجانب اللبناني لضمان استقرار البلاد.

وفي سياق تحليلها للتحركات العسكرية الأخيرة، أشارت الخبيرة في الشؤون الإقليمية إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل شن ضربات جديدة ومكثفة في جنوب لبنان، بل وذهب إلى أبعد من ذلك بإصدار إنذارات رسمية لسكان تسع بلدات في الجنوب بضرورة الإخلاء الفوري، وهو ما يؤكد أن الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية لا تزال قائمة على فرض سياسة الأمر الواقع والضغط الميداني المستمر. ومن هنا، لفتت الدكتورة حياة الحريري إلى أن الدور الأمريكي في هذه المرحلة يتسم بنوع من المناورة السياسية، حيث تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لاستخدام هذا التمديد كأداة لتسويق صورتها أمام المجتمع الدولي والشعب اللبناني على أنها الطرف الراعي للسلام والداعم للتوصل إلى تسوية عادلة مع إسرائيل.

إلا أن التحليل العميق للأهداف الأمريكية يكشف عن رغبة في تحييد الضربات الإسرائيلية عن المناطق الحيوية والمرافق العامة في العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية، وذلك لتجنب وقوع كارثة إنسانية أو انهيار شامل في المراكز الحضرية الكبرى، مع إبقاء الباب مفتوحا أمام العمليات الاستهدافية الدقيقة مثل الاغتيالات التي تستهدف قيادات محددة، مما يعني أن الهدنة في المنظور الأمريكي ليست وقفا شاملا للحرب، بل هي إعادة ترتيب لمسار الاعتداءات وحصرها في نطاقات جغرافية معينة لتقليل الخسائر الجانبية التي قد تحرج الإدارة الأمريكية دوليا.

كما شددت الحريري على وجود تضارب واضح في الأجندات بين الدولة اللبنانية وبين الجانب الإسرائيلي المدعوم أمريكيا، حيث يتبنى لبنان رؤية استراتيجية تهدف إلى تحويل هذا التمديد المؤقت لوقف إطلاق النار إلى تثبيت نهائي وفعلي للهدنة، بما يضمن الوقف الكامل والشامل لكافة أشكال الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، تمهيدا للوصول إلى مرحلة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة المناطق المحتلة. في المقابل، تتبع إسرائيل والولايات المتحدة نهجا مختلفا تماما يعتمد على استراتيجية المزاوجة بين التفاوض الدبلوماسي والضغط العسكري العنيف، حيث يتم استخدام النار والقصف كأداة أساسية للضغط على الجانب اللبناني لتقديم تنازلات سياسية أو أمنية تخدم المصالح الإسرائيلية في المنطقة.

هذا التباين في الرؤى يجعل من فترة الـ 45 يوما القادمة مرحلة حرجة للغاية، حيث يظل لبنان متمسكا بسيادته وبضرورة إنهاء العدوان بشكل كامل، بينما تستمر القوى الأخرى في استخدام التهديد العسكري كجزء من عملية التفاوض، مما يضع استقرار لبنان ومستقبله على المحك في ظل استمرار هذه السياسات المتناقضة التي تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية على حساب دماء المدنيين واستقرار المنطقة





