تحليلات: تأثير انتخابات الكونغرس الأمريكي على تصعيد ترامب ضد إيران

تحليل معمق لتوقعات فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي لأمريكا وتأثيرها المباشر على قرارات الرئيس دونالد ترامب العسكرية المحتملة ضد إيران.

تشير التوقعات المستندة إلى استطلاع رأي تابع لجامعة هارفارد إلى ترجيح حصول الحزب الديمقراطي على أغلبية مقاعد مجلس النواب الأمريكي بنسبة 96% في الانتخابات المقترحة. يأتي هذا التوقع في ظل تصويت ناخبي الولايات المتحدة الآن، عبر غرف الاقتراع، على تجديد نصف مقاعد الكونغرس الأمريكي الذي يتألف من مجلسي النواب والشيوخ، مما يرسم ملامح المشهد السياسي الأمريكي لفترة تمتد حتى عام 2028 وما بعده، وفقاً لما نقلته صحيفة فايننشال تايمز.

توقعات استطلاع هارفارد بنتائج الانتخابات

كشف استطلاع أجرته جامعة هارفارد عن نسبة كبيرة جداً ترجح فوز الديمقراطيين، محدداً ذلك بنسبة 96%، مما يعني اكتسابهم الأغلبية في مجلس النواب. هذا الرقم الدقيق يعكس مؤشراً قوياً على تحول موازين القوى داخل الهيئة التشريعية الأمريكية، حيث سيخضع أعضاء مجلس النواب للتجديد النصفي في هذه الدورة الانتخابية الحالية.

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بالإضافة إلى مجلس النواب، يتوقع المحللون أيضاً حصول الديمقراطيين على أغلبية مقاعد في مجلس الشيوخ، مما سيعزز من نفوذهم السياسي ويؤثر بشكل مباشر على السياسات التشريعية والرسمية التي ستعتمدها الإدارة الأمريكية في الأشهر المقبلة. هذا التحول المحتمل يخلق بيئة سياسية جديدة قد تعيد تعريف أولويات الإدارة الحالية.

المشاورات الأمريكية الإسرائيلية والضرب المحتمل لإيران

أكد معتز أحمدين خليل، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة الأسبق، خلال برنامجه "مطروح للنقاش" على قناة القاهرة الإخبارية، أن الضربة العسكرية الأمريكية ضد إيران باتت مرجحة بشدة، بل وربما يكون القرار التنفيذي فيها قد اتخذ بالفعل. يعود ذلك إلى سلسلة من المشاورات الاستراتيجية التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع كبار قادته العسكريين خلال الأسبوع الماضي.

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وخلال هذه المشاورات، اتصل الرئيس ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة الملف، في ظل تصريحات متكررة من ترامب تؤكد وجود موقعين على الأقل في إيران يجب استهدافهما والقضاء عليهما تماماً خلال عشر دقائق فقط من صدور الأمر. هذا الإطار الزمني القصير جداً يشير إلى طبيعة عملية عسكرية دقيقة ومكثفة، وليس حرباً طويلة الأمد.

رغم ترجيح حدوث الضربة، أوضح مندوب مصر السابق أن التوقيت الدقيق للتنفيذ لا يزال غير معلوم حتى الآن، إلا أنه يرجح بشدة أن تتم قبل تولي أعضاء الكونغرس الأمريكي الجدد مهامهم الرسمية. هذا التوقيت الاستراتيجي يحاول ترامب فيه تحصيل إنجازات أو إضعاف خصومه السياسيين قبل أن يغيروا الخارطة التشريعية.

استراتيجية ترامب السياسية والتصعيد العسكري

يرى محللون أن نتائج انتخابات الكونغرس ستكون محورياً في تحديد سلوك الرئيس دونالد ترامب ومستوى التصعيد الذي سيعتمده. إذا ما خسر الجمهوريون السيطرة على كل من مجلسي النواب والشيوخ، فقد يدفعهم ذلك نحو مزيد من التصعيد والتشدد في القرارات العسكرية والسياسية الخارجية، بما في ذلك الملف الإيراني.

يعتبر ترامب نفسه سياسياً يجلس تحت ضغط متزايد في حال خسارة حزبه للمقاعد، حيث قد يشعر أنه لا يملك ما يخسره في فترته المتبقية، مما يجعله أكثر ميلاً لاتخاذ قرارات جريئة أو خطر. هذا الشعور بعدم وجود قيود تشريعية كافية قد يعجل بتنفيذ الخطط العسكرية التي تم تحضيرها مسبقاً ضد أهداف استراتيجية في إيران.

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من ناحية أخرى، إذا كانت خسارة الجمهوريين للمقاعد محدودة أو مؤقتة، فقد يختار ترامب مساراً أكثر هدوءاً وتريثاً في التعامل مع الأزمات الإقليمية. ومع ذلك، فإن المؤشرات الحالية واستطلاعات الرأي القوية لصالح الديمقراطيين تدفع بالسيناريو الأكثر تشدداً والترقب العالي لقرارات مفاجئة في القريب العاجل.