تحليل استراتيجي للتوجه الأمريكي نحو الدبلوماسية مع إيران لتفادي الصدام الإقليمي

تفاصيل حول سعي واشنطن لتبني حلول دبلوماسية مع إيران عبر مقترح من 14 بندا، ودور فرنسا وبريطانيا في تأمين الملاحة بمضيق هرمز بعيدا عن النزاعات السياسية.

يشير الكاتب الصحفي محمد خيري، المتخصص في الشؤون ال إيران ية، إلى تحول ملحوظ في الاستراتيجية الأمريكية تجاه طهران في الآونة الأخيرة، حيث يبدو أن واشنطن باتت تميل بشكل أكثر وضوحا نحو تبني الحلول الدبلوماسية بدلا من التصعيد العسكري.

هذا التوجه يأتي في ظل إدراك عميق داخل دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة بأن الانزلاق نحو مواجهة عسكرية مباشرة مع إيران قد يفتح الباب أمام انفجار إقليمي واسع النطاق، وهو أمر قد لا تخدم نتائجه المصالح الأمريكية الاستراتيجية في المنطقة. ويرى خيري أن الإدارة الأمريكية وصلت إلى قناعة بأن العمليات العسكرية في هذا التوقيت لن تحقق نتائج حاسمة أو نهائية، بل قد تؤدي إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستؤثر سلبا على أمن الطاقة العالمي واستقرار الممرات الملاحية الدولية، مما جعل المسار التفاوضي يتصدر قائمة الأولويات الحالية لواشنطن لتجنب سيناريوهات الصراع المفتوح.

وفي سياق متصل، يسلط الضوء على الدور الأوروبي الفاعل، وتحديدا التحركات التي تقودها فرنسا وبريطانيا، والتي لا تعد هذه التحركات وليدة اللحظة بل هي نتاج عمل دؤوب استمر لفترة من الزمن. تهدف هذه القوى الأوروبية إلى حشد موقف دولي موحد يسعى إلى فصل ملف مضيق هرمز عن باقي الملفات الخلافية الشائكة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

وتكمن أهمية هذه الاستراتيجية في محاولة تحييد الممرات الملاحية عن الصراعات السياسية، لضمان استمرار تدفق النفط والتجارة العالمية دون أن تكون رهينة للتجاذبات الدبلوماسية أو التهديدات العسكرية. وقد بدأت هذه الجهود تتبلور بشكل عملي وملموس في الفترة الأخيرة من خلال محاولات أوروبية جادة لفتح مسار تفاوضي مستقل يركز حصريا على أمن الملاحة، مما يقلل من فرص حدوث احتكاكات غير محسوبة في واحدة من أخطر المناطق الجيوسياسية في العالم.

أما فيما يخص المقترح الأمريكي الأخير، فقد كشف خيري أنه يتضمن 14 بندا تفصيليا تهدف في جوهرها إلى الوصول إلى تفاهمات سياسية شاملة مع الجانب الإيراني. هذه البنود تعكس رغبة واشنطن في خلق آلية تفاهم تمنع العودة إلى دائرة الصراع العسكري وتضع إطارا ينظم العلاقة بين الطرفين بعيدا عن لغة التهديد والوعيد. إن هذا المقترح يمثل محاولة لإيجاد أرضية مشتركة يمكن من خلالها معالجة القضايا العالقة، مع التركيز على خفض التصعيد الميداني.

إن الاعتماد على الدبلوماسية في هذه المرحلة يعكس تحولا في الرؤية الأمريكية التي ترى أن الاستقرار الإقليمي لا يمكن تحقيقه عبر الضغوط القصوى وحدها، بل من خلال توازنات سياسية تضمن مصالح جميع الأطراف وتمنع انزلاق المنطقة نحو حرب مدمرة قد لا يمكن السيطرة على تداعياتها، وهو ما يجعل من المسار السياسي الخيار الأكثر عقلانية واستدامة في ظل التعقيدات الراهنة التي تحكم العلاقة بين القوى الكبرى في الشرق الأوسط





