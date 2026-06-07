تحليل: محاولات إيران لربط الجبهات وسبل فصل المسار اللبناني عنها

يتضمن النص تحليلًا لمساعي إيران لربط الجبهة الإيرانية بالجبهة اللبنانية وتأثير ذلك على المشهد السياسي في لبنان والعلاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة، بالإضافة إلى آخر المستجدات في أزمة مضيق هرمز.

قال كرم سعيد، الخبير في الشؤون الإقليمية، إن المساعي ال إيران ية لربط الجبهة ال إيران ية بالجبهة ال لبنان ية تهدف إلى تخفيف الضغوط الدولية على طهران وخلق ضغط أمريكي على إسرائيل ، مما قد يفصل بين الموقف الأمريكي وال إسرائيل ي فيما يتعلق بالتعاون ضد إيران .

وتحدث سعيد في حوار على قناة القاهرة الإخبارية عن_SETTING_ Villains في المشهد اللبناني، مؤكدًا أن الدولة اللبنانية والرئيس يسعيان إلى فصل المسار اللبناني عن الإيراني، لكن حزب الله يمتلك قدرات عسكرية مؤثرة داخل لبنان، مما يشكل إشكالية في المعادلة السياسية الداخلية. وأضاف أن مواقف الدولة اللبنانية تجاه القضايا الإقليمية ترتبط بتوازنات دقيقة وتطورات داخلية، في ظل تأثير حزب الله على السياسة اللبنانية.

وذكر أن لبنان لم يتمكن من حل مسألة حصر السلاح بيد الدولة، لكن فصل المسار اللبناني عن الإيراني قد يسمح بإدارة مفاوضات أكثر مرونة ويفوت الذرائع لإسرائيل في أي مفاوضات مقبلة. واعتبر أن الإشكالية الأساسية هي الموقف الإسرائيلي ومدى الرغبة الحقيقية في التوصل إلى سلام مع لبنان، مشيرًا إلى أن إسرائيل تسعى لفرض مزيد من السيطرة على الأراضي اللبنانية، وبعض التقديرات الإسرائيلية تتحدث عن ضرورة احتلال لبنان بالكامل للقضاء على التهديدات، لكن هذا يمثل تحديًا كبيرًا وقد يندرج تحت "الخيال السياسي"، وتداوله يعكس تشددًا إسرائيليًا متزايدًا تجاه لبنان.

وتطرق الحديث أيضًا إلى آخر تطورات أزمة مضيق هرمز، بما في ذلك استهداف سفن بترول أمريكية، مما يزيد من حدة التوترات في المنطقة





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