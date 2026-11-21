تفاصيل دقيقة لأسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المحلية، مع مقارنة شاملة لأعلى وأسعار الشراء والبيع ومعدل التغير اليومي.

تشهد أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري تذبذباً ملحوظاً في التعاملات اليومية، في ظل متابعة كثيفة من جانب المواطنين والمقيمين، لا سيما العاملين بالمملكة العربية السعودية وأسرهم في مصر، بالإضافة إلى المعتمرين والمسافرين الذين يحتاجون إلى تدبير العملة السعودية لتغطية نفقاتهم المتوقعة.

تباين أسعار الشراء والبيع في البنوك

سجل البنك الأهلي الكويتي أعلى سعر لشراء الريال السعودي من العملاء عند نحو 14.3584 جنيه مصري، فيما قدم بنك التعمير والإسكان أقل سعر للبيع عند 14.331 جنيه، وفقاً للبيانات المتاحة في السوق المحلي.

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وفي سياق موازٍ، سجل الدولار الأمريكي نحو 53.88 جنيه مصري، بينما بلغ السعر العالمي للريال السعودي نحو 14.3623 جنيه، ليسجل متوسط أسعار البنوك نحو 14.24 جنيه للشراء.

مقارنة تفصيلية لأسعار البنوك الكبرى

توضح مقارنة أسعار البنوك تسجيل البنك الأهلي الكويتي سعر الشراء عند 14.3584 جنيه وسعر البيع عند 14.3878 جنيه، بينما بلغ السعر في بنك الإسكندرية 14.3454 جنيه للشراء و14.3897 جنيه للبيع.

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وسجل المصرف العربي الدولي 14.3447 جنيه للشراء و14.3844 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في البنك التجاري الدولي 14.3412 جنيه للشراء و14.3908 جنيه للبيع، مما يعكس تنافسية الأسعار بين الكيانات المالية الكبرى.

وفي بنك نكست وصل سعر الشراء إلى 14.3383 جنيه والبيع إلى 14.3852 جنيه، بينما سجل مصرف أبوظبي الإسلامي 14.3371 جنيه للشراء و14.3653 جنيه للبيع، مما يضعه في نطاق متوسط السعر العام للسوق.

معدلات البنك المركزي ومصر والتغيرات الأسبوعية

أما البنك المركزي المصري فسجل 14.3275 جنيه للشراء و14.3645 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الشراء في بنك مصر 14.2717 جنيه والبيع 14.3714 جنيه، وهو ما يظهر اختلافات طفيفة لكنها مؤثرة في حجم المعاملات الكبيرة.

وتكشف المقارنة الأسبوعية ارتفاع متوسط سعر شراء الريال من 14.10 جنيه في 10 نوفمبر إلى 14.22 جنيه في 18 نوفمبر، بزيادة قدرها 12 قرشاً، كما ارتفع متوسط البيع من 14.23 إلى 14.36 جنيه، بزيادة 13 قرشاً.

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إذا كنت تمتلك ريالات سعودية وترغب في بيعها، فإن البنك الأهلي الكويتي يقدم أعلى سعر شراء ضمن البيانات المتاحة، مما يجعله خياراً مفضلاً لحاملي العملة للتحوط ضد التقلبات.

تظل المقارنة بين البنوك ضرورية، خاصة عند تدبير مبالغ كبيرة، مع التأكد من السعر الفعلي وتوافر العملة قبل تنفيذ المعاملة، لضمان الحصول على أفضل قيمة مالية ممكنة في ظل تقلبات السوق اليومية.