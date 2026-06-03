تحليل: التصعيد الإقليمي وردود الفعل الإيرانية تهدد استقرار الخليج

يحذر الدكتور جمال عبد الجواد من خطورة المشهد الإقليمي بعد استهداف مطار الكويت، ويؤكد أن إيران تسعى لفرض شروطها على الخليج، داعياً إلى اليقظة والتحسب للسيناريوهات المحتملة.

حذر الدكتور جمال عبد الجواد، المستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، من خطورة المشهد الإقليمي الراهن، مشيراً إلى أن استهداف مطار الكويت يأتي كرد فعل على الهجمات الإسرائيلية في لبنان، مما يعكس تصاعد التوترات في المنطقة.

وأوضح أن إيران باتت تعتبر نفسها منتصرة في هذه المواجهة، وتسعى لفرض شروطها على دول الخليج، وهو أمر يتطلب أعلى درجات اليقظة من قبل الأشقاء في الخليج العربي. ودعا إلى التفكير بجدية في السيناريوهات المحتملة بناءً على تصريحات الرئيس الأمريكي، مشيراً إلى أن الداخل الإيراني يشهد صراعاً سياسياً بين التيار الأيديولوجي والتيار البراجماتي، مما قد يؤثر على سلوك طهران الخارجي.

وأضاف عبد الجواد أن انطلاق دولة عظمى إلى حرب بأهداف محددة دون تحقيق أي منها يعد دليلاً على الفشل السياسي والعسكري، في إشارة ضمنية إلى الدور الأمريكي في المنطقة. وأكد أن المعطيات الحالية تشير إلى أن طهران تسعى لقبض ثمن انتصارها المزعوم، مما يهدد استقرار الخليج ويستدعي تحركاً عاجلاً لمواجهة أي تبعات محتملة. كما أشار إلى أن التصعيد الإسرائيلي في لبنان يمثل شرارة قد تؤدي إلى مواجهة إقليمية شاملة، خاصة مع تزايد الهجمات على المطارات والمنشآت الحيوية في دول الخليج.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تشهد فيه الأسواق الأمريكية توقفاً لسلسلة مكاسبها بسبب مخاوف التضخم والتوترات الجيوسياسية، وهو ما يعكس تداخل العوامل الاقتصادية والأمنية في تشكيل المشهد العالمي. وفي سياق متصل، أكد وزير التموين المصري اهتمام الدولة بمنظومة الحماية الاجتماعية ووصول الدعم لمستحقيه، مما يبرز الأولويات المحلية في ظل الأزمات الإقليمية. غير أن الخبراء يرون أن التحديات الجيوسياسية الراهنة تتطلب تنسيقاً عربياً مشتركاً لمواجهة أي تهديدات محتملة، خاصة مع تغير موازين القوى في الشرق الأوسط.

ويشير المحللون إلى أن استمرار الصراع بين الأيديولوجيين والبراجماتيين في إيران قد يؤدي إلى تقلبات في السياسة الخارجية، مما يزيد من صعوبة التنبؤ بالخطوات الإيرانية القادمة. وفي هذا الإطار، يعتبر استهداف مطار الكويت بمثابة رسالة تحذيرية لدول الخليج بعدم التدخل في الصراع الإقليمي، وهو ما يضع هذه الدول أمام اختبار حقيقي لقدرتها على الحفاظ على أمنها واستقرارها. كما أن التصريحات الأمريكية الأخيرة تثير تساؤلات حول مدى التزام واشنطن بحماية حلفائها في الخليج، خاصة في ظل الانسحاب التدريجي من المنطقة.

وبناءً على هذه المعطيات، يدعو الخبراء إلى ضرورة تعزيز التعاون الأمني بين دول الخليج والتحضير لجميع السيناريوهات، بما في ذلك احتمالات التصعيد العسكري أو الهجمات السيبرانية. كما يؤكدون على أهمية الحوار مع القوى الدولية الكبرى لضمان عدم تحول المنطقة إلى ساحة لتصفية الحسابات. وفي الختام، يرى عبد الجواد أن المنطقة تقف على مفترق طرق، حيث أن أي خطأ في التقدير قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، مما يستوجب اليقظة الدائمة والتخطيط الاستباقي لمواجهة التهديدات المحتملة





ElwatanNews / 🏆 23. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إيران الخليج التصعيد الأمن الإقليمي الولايات المتحدة

United States Latest News, United States Headlines