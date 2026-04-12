تحليل الأوضاع الاقتصادية: الذهب، النفط، والتوترات العالمية

تستعرض هذه المقالة تحليلاً للأوضاع الاقتصادية الراهنة في مصر والعالم، مع التركيز على أسعار الذهب والنفط، بالإضافة إلى تأثير التوترات السياسية على الأسواق. تتضمن المقالة تصريحات لمسؤولين وخبراء اقتصاديين حول هذه القضايا، مع تسليط الضوء على خطط الحكومة لتنمية قطاع الذهب وتحسين الأمن الغذائي.

صرح النائب سمير صبري بأنه لم يشعر بوجود أزمة غذاء نتيجة للتوترات العالمية، مؤكدًا على توافر السلع الأساسية مع وجود ارتفاعات محدودة ومؤقتة في الأسعار.وفي سياق متصل، أشار عمرو حمزاوي إلى أن كلًا من الولايات المتحدة و إيران قد توجهتا إلى المفاوضات بهدف تحقيق انتصار سياسي يحفظ ماء الوجه لكلا الطرفين، وذلك في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة.

من جهة أخرى، نشرت جريدة الشروق مقترحًا لتعديل قانون الأحوال الشخصية، يتضمن تحديد حد أدنى للنفقة بـ 10 آلاف جنيه مصري، بالإضافة إلى تخصيص ثلث ثروة الزوج للزوجة في حالة الطلاق.<\/p>

في سياق متصل، وفي تصريحات تليفزيونية عبر فضائية الحدث اليوم، أشار ناجي فرج، مستشار وزير التموين السابق لشئون صناعة الذهب، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت قيام تركيا ببيع حوالي 80 طنًا من الذهب لتعزيز عملتها، بالإضافة إلى قيام روسيا ببيع 300 ألف أونصة، أي ما يعادل 9 أطنان، لنفس الغرض.<\/p>

وشدد فرج على الأهمية الاستراتيجية للذهب كاحتياطي للدولة والأفراد على حد سواء، مشيرًا إلى اهتمام الحكومة بتنمية قطاع استخراج الذهب وزيادة أرصدته بهدف تقوية الاقتصاد الوطني. وأضاف أن وزارة البترول والثروة المعدنية تعمل على تشغيل أكبر عدد ممكن من المناجم المتاحة في مصر لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب، لافتًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل اللجنة العليا لصناعة الذهب برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء.<\/p>

وأوضح أن من أبرز توصيات اللجنة إنشاء أول مصفاة لتنقية الذهب في مصر والدول المجاورة، مؤكدًا على أن هذه الخطوة تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي لصناعة الذهب في منطقة الشرق الأوسط.<\/p>

كما أشار إلى أن البنوك المركزية في أوروبا وآسيا، مثل الصين والهند، تسعى جاهدة لزيادة احتياطياتها من الذهب، لافتًا إلى تأثير ذلك على ارتفاع أسعار الذهب خلال العام الماضي، حيث شهد ارتفاعًا بنسبة 65% في عام 2025، ووصل سعر الأوقية إلى 5600 دولار.<\/p>

وأوضح أن التوقعات كانت تشير إلى تجاوز سعر الذهب حاجز 6000 دولار للأوقية بعد اندلاع الصراع بين إيران والولايات المتحدة، ولكنه أشار إلى أن الظروف البيعية الصعبة، والناجمة عن الحاجة إلى توفير سيولة لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، والتوجه نحو السندات، قد أدت إلى تراجع مؤقت في الأسعار.<\/p>

وفي ختام حديثه، أكد فرج على أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعات قوية في أسعار الذهب مع انتهاء الصراع، مشددًا على أن الأسعار الحالية تعتبر فرصة استثمارية جيدة جدًا للشراء.<\/p>

علاوة على ذلك، كشف الخبير الاقتصادي حسن الصادي أن تكلفة إنتاج برميل النفط محليًا تتراوح بين 32 و 36 دولارًا، مشيرًا إلى أن مصر تنتج حوالي 65% من احتياجاتها النفطية.<\/p>

من جانبه، صرح رئيس مرفق الكهرباء الأسبق بأن مصر تستورد حوالي 30% من احتياجاتها البترولية، مشيرًا إلى ارتفاع سعر برميل البنزين من 600 إلى 1000 دولار.<\/p>





