رئيس مجموعة خبراء التدقيق الداخلي بالاتحاد الدولي للمصرفيين العرب يؤكد تحول البنوك من النماذج التقليدية إلى المنصات الرقمية الذكية في ملتقى القاهرة السنوي.

أكد عمرو غنام ، رئيس مجموعة خبراء التدقيق الداخلي في الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، أن القطاع المصرفي العربي قد مر بمرحلة تحول جذري ومستدام خلال العقدين الماضيين، حيث انتقل النظام المالي بشكل كامل من اعتماد النماذج التقليدية التي كانت تستند إلى وجود فروع فيزيائية ومعالجة مستندات ورقية والعمل ضمن ساعات محددة، إلى اعتماد منصات رقمية متكاملة تعمل بشكل مستمر على مدار الساعة.

وجاء هذا الاعلان الصريح خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها غنام في الملتقى السنوي السادس الخاص بمديري التدقيق الداخلي في المصارف العربية، والذي عقد في العاصمة القاهرة، بحضور نخبة من أبرز القيادات المالية في المنطقة، بما في ذلك محمد الإتربي، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، بالإضافة إلى رئاسته لاتحاد بنوك مصر وعمله كرئيس تنفيذي للبنك الأهلي المصري، وطارق فايد، عضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية والرئيس التنفيذي للمصرف المتحد، والدكتور وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وأحمد فؤاد أباظة، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين.

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آليات العمل الرقمي والذكاء الاصطناعي

وأوضح عمرو غنام أن التطور التكنولوجي الحالي، وتحديداً تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لم يقتصر تأثيرها على مجرد تطوير أساليب تقديم الخدمات المصرفية للعملاء، بل امتد ليعيد تشكيل الفلسفة الأساسية لعملية التدقيق الداخلي في البنوك، سواء فيما يتعلق بطبيعة العمليات الخاضعة للمراجعة المستمرة أو من خلال آليات تحديد المخاطر المختلفة والتعامل معها بفعالية.

وقد شهد هذا الانتقال ظهور منصات رقمية تقدم خدماتها دون توقف، وتعتمد بشكل كامل على التدفق المستمر للبيانات الضخمة، مما مكّن البنوك من تنفيذ المدفوعات الفورية خلال أجزاء من الثانية، وهو ما يمثل قفزة نوعية في سرعة وكفاءة المعاملات المالية مقارنة بالنماذج القديمة التي كانت تستغرق وقتاً أطول بكثير في الإنجاز.

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تحديات الأمان السيبراني وحماية البيانات

وأضاف غنام أن التطور التكنولوجي، على الرغم من المزايا العديدة التي يوفرها للعملاء من حيث سرعة الحصول على الخدمات وسهولة الوصول إليها، يفرض في المقابل تحديات ومخاطر جديدة تتسم بدرجة أعلى من التعقيد، مما يتطلب بالضرورة تطوير أدوات الرقابة والتدقيق باستمرار لمواكبة هذه التغيرات السريعة.

وشدد المتحدث على ضرورة ضمان سلامة البيانات وجودتها وحوكمتها، باعتبارها عناصر أساسية تؤثر بصورة مباشرة على دقة المعلومات وكفاءة القرارات الاستراتيجية التي تتخذها البنوك، كما أشار إلى تزايد مخاطر الأمن السيبراني والاحتيال الرقمي بشكل ملحوظ، مشيراً إلى أن أساليب الاحتيال لم تعد تعتمد فقط على استغلال الأخطاء البشرية أو الثغرات التقليدية في الأنظمة.

استباق المخاطر وتعزيز القدرات المؤسسية

وذكر عمرو غنام أن المجرمين أصبحوا يوظفون أدوات تكنولوجية متقدمة وأساليب أكثر تطوراً في الهندسة الاجتماعية، مما استلزم جعل الأمن السيبراني أحد الملفات الرئيسية على أجندة الحكومات ومجالس إدارات البنوك والإدارات التنفيذية للمؤسسات المالية، بما يتطلب تعزيز قدرات المؤسسات على اكتشاف المخاطر المحتملة والتعامل معها بصورة استباقية وفعالة.

هذا وقد تناول الملتقى الذي عقد في القاهرة مناقشة كيفية مواكبة هذه التطورات من خلال تطوير استراتيجيات رقابة داخلية مرنة، مع التأكيد على أن نجاح التحول الرقمي يعتمد بشكل كلي على الثقة في سلامة الأنظمة والقدرة على حماية الأصول الرقمية من التهديدات المتطورة التي تتجاوز المعايير التقليدية للرقابة المالية.