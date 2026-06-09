تحولات إقليمية: ترامب يعلن إعادة فتح مضيق هرمز بعد اتفاق وشيك مع إيران وتصعيد عسكري متواصل

تغطية إخبارية شاملة للتطورات العسكرية والدبلوماسية في المنطقة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إعادة فتح مضيق هرمز بعد اتفاق مرتقب مع إيران، في ظل استمرار الضربات الإسرائيلية على إيران وانفجارات في طهران، junto مع تحليلات لردود الفعل الأوروبية والباكستانية

تلقى المشهد الإقليمي تحولات دراماتيكية على وقع تطورات متسارعة في العلاقات بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل. فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريح عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية، أن مضيق هرمز سيُعاد فتحه في غضون يومين أو ثلاثة أيام بعد توقيع اتفاق جديد مع إيران.

يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه العاصمة الإيرانية طهران انفجارات متتالية، بينما تواصل إسرائيل تنفيذ ضرباتها الجوية داخل الأراضي الإيرانية، مما يزيد من حدة التوترات العسكرية في المنطقة. في المقابل، أعلنت باكستان عن اقتراب توصل إلى اتفاق تاريخي بين طهران وواشنطن، بعد توقف مؤقت للهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، مما ساهم في تراجع طفيف في أسعار النفط العالمية وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات.

في تحليل للموقف، أكد ضابط استخبارات أمريكي سابق أن إيران تعقد المشهد الإقليمي عبر نشر الفوضى والاستفزازات، بينكدا واشنطن تسعى جاهدة لإعادة فتح مضيق هرمز الحيوي للتجارة العالمية. هذا التصريح يتزامن مع تعليقات الخبير الأمني الذي وصف استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت بأنه شكّل خطاً أحمر دفع إيران إلى الانخراط مباشرة في القتال، مما يعكس تصعيداً غير مسبوق في تحالفات المنطقة.

من جانبها، علّق نيكولاس ويليامز، المسؤول السابق في وزارة الدفاع البريطانية، على المواقف الأوروبية الرافضة للتصعيد الحالي، مشيراً إلى أن هذه المواقف تنطلق من النهج التقليدي الذي يتبعه الأوروبيون في السعي لتحقيق السلام. وقد أضاف ويليامز، في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال على قناة القاهرة الإخبارية، أن الأوروبيين يحاولون الوصول إلى تسوية سلمية رغم افتقارهم إلى وسائل فعالة، سواء عبر الرئيس ترامب أو رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو.

وتابع: "نحن لا نتوقع السلام في الوقت الحالي، لكن الأوروبيين قلقون بشأن إحلال السلام، ويخافون من تعقيد الأمور مع ترامب، كما يحاولون الضغط على روسيا وبوتين لتخفيف قبضتها على أوكرانيا". بذلك، يبدو أن الملف الإيراني - الإسرائيلي يخترق كافة الأجندات الدولية، مع استمرار محاولات دبلوماسية متعددة الأطراف للسيطرة على حجم الكارثة المحتملة





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مضيق هرمز، إيران، الولايات المتحدة، إسرائيل، ت

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