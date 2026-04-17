تحولات الصراع الدولي: الممرات الملاحية والحروب السيبرانية محور الضغط الاستراتيجي

خبيرة أكدت على تغير طبيعة الصراعات الدولية، مشيرة إلى أهمية تأمين الممرات الملاحية والتحول نحو الحروب السيبرانية والطاقوية، مع تزايد أهمية السيادة المعلوماتية.

تشهد المنطقة تحولات متسارعة وعميقة في طبيعة الصراعات الدولية ، حيث لم تعد المواجهات العسكرية التقليدية هي الشكل الوحيد للنزاعات، بل برزت أدوات جديدة ومعقدة تفرض نفسها على الساحة العالمية. وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رنا عبد العال، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة البريطانية، أن تأمين الممرات الملاحية الاستراتيجية قد أصبح أحد أبرز أدوات الضغط الاستراتيجي في العالم الحديث.

ويتجلى هذا الأمر بوضوح من خلال المبادرات الدولية المتعددة التي تهدف إلى حماية طرق التجارة العالمية وإعادة تنظيم منظومة الأمن البحري، التي تعد شريان الحياة للاقتصاد العالمي. إن استقرار هذه الممرات ليس مجرد مسألة تجارية، بل هو عامل أساسي في تحقيق التوازن الاستراتيجي ومنع نشوب صراعات قد يكون لها تداعيات وخيمة على الاستقرار الإقليمي والدولي. وبالتالي، فإن أي تهديد لهذه الممرات يمكن أن يتحول إلى ذريعة للتدخل أو الضغط، مما يجعل تأمينها أولوية قصوى للدول المعنية وللمجتمع الدولي ككل. وخلال لقائها مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أوضحت الدكتورة عبد العال أن مفهوم الحرب قد تجاوز أشكاله التقليدية المعتمدة على الجيوش النظامية والمعدات العسكرية كالدبابات والطائرات. لقد تطور المفهوم ليشمل أنماطًا جديدة وأكثر تعقيدًا، تتصدرها الحروب السيبرانية والحروب الطاقوية. في هذا النوع من الصراعات، تتحول التكنولوجيا والمعلومات إلى ساحات القتال الرئيسية، حيث تتركز الجهود على اختراق الأنظمة، وتعطيل البنى التحتية الحيوية، والتأثير على تدفق المعلومات. أصبحت الحروب الحديثة تعتمد بشكل كبير على أدوات غير مرئية، مثل الهجمات الإلكترونية التي تستهدف خوادم الدول، وتخريب قواعد البيانات، والتلاعب بالشبكات المالية. كما أن التأثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي أصبح سلاحًا فعالًا يستخدم لزعزعة استقرار الدول من الداخل، والتلاعب بالرأي العام، ونشر الشائعات والأخبار المضللة، مما يؤدي إلى خلق حالة من الفوضى وعدم الثقة دون الحاجة إلى أي تدخل عسكري مباشر. هذه الأنماط الجديدة من الصراع تتطلب فهمًا عميقًا للتهديدات السيبرانية وقدرة على التصدي لها على كافة المستويات. في ظل هذه التحولات، شددت أستاذ العلوم السياسية على ضرورة تبني الدول لنموذج “الدولة المرنة”. الدولة المرنة هي تلك القادرة على التكيف بسرعة وفعالية مع التحديات الجديدة والمتغيرة. ويتطلب ذلك تعزيز الأدوات الاقتصادية للدولة، لضمان صمودها في وجه الضغوط، وكذلك تطوير القدرات السيبرانية لمواجهة الهجمات الإلكترونية وحماية البنى التحتية الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، يعد دعم الأمن الفكري والإنساني أمرًا بالغ الأهمية لتجنب الانزلاق إلى صراعات أوسع قد تكون مدمرة. فالتوعية المجتمعية، وتعزيز الوعي بخطورة المعلومات المضللة، وحماية الفضاء المعلوماتي من الاختراق، كل ذلك يساهم في بناء مجتمع قادر على الصمود. علاوة على ذلك، لفتت الدكتورة عبد العال إلى أن مفهوم السيادة نفسه يشهد تغيرًا جذريًا في العصر الحديث. لم تعد السيادة مرتبطة بالحدود الجغرافية للدولة فحسب، بل امتد مفهومها ليشمل ما وصفته بـ“السيادة المعلوماتية”. إن امتلاك البيانات والمعلومات، والقدرة على التحكم بها وحمايتها، أصبح أحد أهم مصادر القوة والنفوذ في النظام الدولي المعاصر. الدول التي تمتلك كميات هائلة من البيانات وقدرة على تحليلها واستخدامها، تتمتع بميزة استراتيجية تفوق تلك التي تعتمد على القوة العسكرية التقليدية فقط. وبالتالي، فإن تأمين البيانات والمعلومات هو وجه جديد من وجوه تأمين السيادة الوطنية في القرن الحادي والعشرين





الصراعات الدولية الممرات الملاحية الحروب السيبرانية السيادة المعلوماتية الدولة المرنة

