تحويل الأدب إلى سينما: محرك لزيادة مبيعات الكتب.. وإقبال جماهيري على مسرح الثقافة

يسلط هذا التقرير الضوء على تأثير اقتباس الأعمال الأدبية وتحويلها إلى أفلام على مبيعات الكتب، بالإضافة إلى استعراض إقبال الجمهور على أنشطة مسرح الثقافة المتنقل في الفيوم. كما يتضمن التقرير موجزًا للأحداث السياسية الأخيرة في المنطقة.

أعلن يفجيني كابييف، المدير التنفيذي لدار النشر الروسية الشهيرة 'إكسيمو'، أن التحول نحو اقتباس الأعمال الأدبية وتحويلها إلى أفلام سينمائية أصبح قوة دافعة رئيسية لتعزيز مبيعات الكتب . وأوضح كابييف أن هذا التحول قد أحدث تغييرًا جذريًا في المشهد؛ ففي حين لم تكن الاقتباسات السينما ئية تضمن بالضرورة رواجًا للكتاب الأصلي في الماضي، أصبحت المشاريع الفنية الحديثة تمارس تأثيرًا مباشرًا وقويًا على حركة البيع في المكتبات.

استعرض كابييف أبرز ملامح السوق للربع الأول من عام 2026، وسلط الضوء على النسخة السينمائية الجديدة لرواية 'مرتفعات ويذرينج' (Wuthering Heights) للمخرجة الأمريكية إميرالد فينيل. وقد نجح الفيلم، على الرغم من الجدل والانقسام في الآراء الذي أثاره، في إحداث طفرة استثنائية في مبيعات الرواية الكلاسيكية، حيث قفزت المبيعات بنسبة مذهلة بلغت 172%، وهو ما يعادل نموًا بمقدار 2.7 ضعفًا. أضاف المدير التنفيذي لـ'إكسيمو' أن هذا الإقبال الكثيف وضع دور النشر في مواجهة تحدي 'نفاد المخزون'، حيث نفدت نسخ الرواية مؤقتًا من معظم المنافذ. وذكر أن 'مرتفعات ويذرينج' تمكنت من حجز مكان لها ضمن قائمة الكتب العشرة الأكثر مبيعًا في العديد من دور النشر، مما دفع الجميع إلى التحرك السريع لإعادة طباعة كميات إضافية لتلبية الطلب المتزايد. ووفقًا لموقع 'تاس'، لم يقتصر هذا التأثير على الكلاسيكيات فحسب، بل امتد ليشمل فئات أدبية متنوعة. كشف كابييف عن أرقام إيجابية لمشاريع أخرى، بما في ذلك ارتفاع مبيعات رواية 'برفق لنفسي' للكاتبة أولجا بريماشنكو بنسبة 37% بعد تحويلها إلى عمل فني، بالإضافة إلى تسجيل رواية 'جاتشياكوتا' نموًا ملحوظًا بنسبة 79% بالتزامن مع عرض نسخة 'الأنمي' الخاصة بها. هذا يعزز الفرضية القائلة بأن الشاشة أصبحت البوابة الذهبية لزيادة شغف القراء بالكتب الورقية.\من جهة أخرى، شهدت الأنشطة التي ينظمها مسرح الثقافة المتنقل في الفيوم إقبالًا جماهيريًا كبيرًا. هذه المبادرة تهدف إلى نشر الثقافة والفنون في المناطق المختلفة وتقديم عروض مسرحية متنوعة ومناسبة لجميع الفئات العمرية. كما أنها تساهم في إحياء الحركة الثقافية في المحافظة وتعزيز الوعي الفني لدى الجمهور. يمثل هذا الإقبال دليلًا على أهمية الدور الذي يلعبه المسرح المتنقل في إيصال الثقافة إلى أوسع شريحة من المجتمع، بالإضافة إلى توفير منصة للفنانين لعرض مواهبهم والتواصل مع الجمهور.\في سياق متصل، تتواصل التطورات على الساحة السياسية، حيث استهدفت 'حزب الله' مستوطنات المطلة وكفاريوفال وكريات شمونة، بالإضافة إلى قوة إسرائيلية في بلدة الخيام بجنوب لبنان. على صعيد آخر، تسلمت واشنطن رد إيران المكون من 10 نقاط لإنهاء الحرب، ووصفت هذا الرد بـ 'المتشدد'. بينما يشهد الطقس في القاهرة اليوم أجواء دافئة نهارًا وباردة ليلًا، مع توقعات بوصول درجة الحرارة العظمى إلى 24 درجة مئوية. وفيما يتعلق بالشأن الاقتصادي، تناول رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق تساؤلًا حول عدم اتخاذ إجراءات عند انخفاض سعر الدولار من 52 إلى 46 جنيهًا. أما فيما يخص التشريعات، فقد صدرت تعديلات قانون الضريبة العقارية رسميًا، مما يثير تساؤلات حول المستجدات والالتزامات التي ستفرض على ملاك الوحدات السكنية





