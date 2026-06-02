تحويلات المصريين بالخارج.. استراتيجية وطنية لتعزيز النقد الأجنبي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي

تستهدف مصر رفع تحويلات العاملين بالخارج إلى 38 مليار دولار العام المالي المقبل كجزء من استراتيجية لتعزيز موارد النقد الأجنبي ودعم الاقتصاد في ظل التحديات العالمية. تشمل الإجراءات الحكومية توسيع الخدمات الرقمية، تخفيض الرسوم البنكية، وطرح أوعية ادخارية بعوائد مرتفعة لتحفيز التدفقات الرسمية وتحويلها إلى استثمارات تنموية.

تواجه الاقتصادات العالمية تحديات متزايدة نتيجة التقلبات الجيوسياسية والأزمات المالية المتلاحقة، وهو ما يضع ضغوطًا على الدول النامية مثل مصر لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي .

في هذا السياق، تبرز تحويلات المصريين العاملين بالخارج كأحد أهم مصادر العملة الصعبة التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وتستهدف الحكومة المصرية رفع هذه التحويلات إلى أكثر من 38 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، وهو ما يعكس رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على الصمود أمام تداعيات الأوضاع الدولية المضطربة. ويأتي هذا الهدف في وقت تشهد فيه أسعار الصرف تقلبات حادة، مما يجعل تدفقات المغتربين عنصرًا حيويًا لسد الفجوة الدولارية وتحقيق التوازن المطلوب.

تحويلات المصريين بالخارج لا تمثل مجرد أموال تُرسل إلى الأسر، بل تُعد صمام أمان حقيقي للاقتصاد المصري، إذ تتميز بالاستقرار والاستدامة مقارنة بموارد أخرى قد تتأثر بالأزمات العالمية أو الصراعات الإقليمية. ويشير الخبراء إلى أن النمو المطرد في هذه التحويلات يعكس ثقة المغتربين في السياسات الإصلاحية التي تنتهجها الدولة، والتي تشمل تحسين مناخ الأعمال وزيادة فرص الاستثمار.

بالإضافة إلى ذلك، تسهم تحويلات المصريين بالخارج في دعم الاحتياطي النقدي، وتخفيف الضغوط على سعر الصرف، مما يساعد في استقرار الأسواق المحلية وتوفير احتياجات البلاد من السلع الأساسية. تتبنى الحكومة المصرية حزمة من الإجراءات الطموحة لتحفيز المغتربين على استخدام القنوات الرسمية في تحويل أموالهم، أبرزها التوسع في الخدمات الرقمية المصرفية، وتبسيط إجراءات التحويل، وتخفيض الرسوم البنكية. هذه الخطوات تهدف إلى تقليل الاعتماد على القنوات غير الرسمية التي تشكل مخاطر على الاقتصاد وتؤدي إلى فقدان جزء كبير من التدفقات الدولارية.

وقد نجحت هذه السياسات بالفعل في تحقيق زيادة ملحوظة في التحويلات الرسمية، حيث ارتفعت بشكل واضح خلال العامين الماضيين. ومن المتوقع أن تسهم المبادرات الجديدة، مثل إنشاء منصات رقمية متخصصة وزيادة عدد البنوك العاملة في دول الاغتراب، في تعزيز هذا الاتجاه الإيجابي. إلى جانب ذلك، تلعب الأوعية الادخارية دورًا رئيسيًا في جذب مدخرات المصريين بالخارج، خاصة تلك التي تقدم عوائد مرتفعة تتجاوز 20%.

وتشمل هذه الأوعية شهادات استثمار وودائع بعملات أجنبية، مما يتيح للمغتربين فرصة استثمار أموالهم في أدوات آمنة تحقق عوائد مجزية وتحافظ على القيمة الحقيقية لمدخراتهم في ظل التضخم العالمي. كما تفتح هذه الأدوات البنكية الباب أمام جذب سيولة دولارية إضافية، تنعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي وتحسن المؤشرات المالية للدولة. وتعمل الحكومة على تنويع هذه المنتجات الادخارية لتلبية احتياجات فئات مختلفة من المغتربين، سواء من حيث المخاطر أو أجل الاستثمار.

التوجه الأكثر طموحًا هو تحويل تحويلات المصريين بالخارج من مجرد أموال للاستهلاك إلى استثمارات تنموية تساهم في دفع عجلة الإنتاج. ويتحقق ذلك من خلال إشراك المغتربين في المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروعات البنية التحتية والطاقة والزراعة، وتقديم حوافز ضريبية وضمانات حكومية لجذب استثماراتهم. كما يعمل البنك المركزي المصري على تطوير أدوات مالية جديدة تمكن المغتربين من المشاركة في سوق الأوراق المالية وصناديق الاستثمار الخاصة بالمشروعات الوطنية.

هذا التوجه لا يعزز فقط تدفقات النقد الأجنبي، بل يخلق روابط أعمق بين المغتربين ووطنهم الأم، مما يشجعهم على زيادة تحويلاتهم واستثماراتهم في المستقبل. ويؤكد المحللون الاقتصاديون أن تحقيق مستهدف 38 مليار دولار للتحويلات في العام المالي القادم، بل والوصول إلى 42 و48 مليار دولار في السنوات التالية، يعد هدفًا واقعيًا وقابلاً للتحقيق، بشرط استمرار تنفيذ السياسات الاقتصادية المحفزة، ومواصلة التحول الرقمي في القطاع المصرفي، والحفاظ على استقرار المناخ الاقتصادي والمالي.

ومن شأن ذلك أن ينعكس إيجابًا على سوق الصرف، ويقلل الضغوط على الدولار، ويرفع قدرة الدولة على تمويل الواردات الأساسية. كما أن تحسين التصنيف الائتماني وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري سيكونان نتيجة طبيعية لزيادة هذه التدفقات المالية المستقرة والمستدامة، وهو ما يصب في صالح تحقيق نمو اقتصادي شامل ومتوازن





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