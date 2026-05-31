تخفيضات 50% على اشتراكات مونوريل شرق النيل للموظفين والمواطنين

أطلقت وزارة النقل نظام اشتراكات مخفضة بنسبة 50% لمشروع مونوريل شرق النيل، بهدف دعم الموظفين والمواطنين وتشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي.

أعلنت وزارة النقل عن إطلاق نظام اشتراكات متميز لمشروع مونوريل شرق النيل ، يتيح تخفيضاً بنسبة 50% على قيمة التذكرة لجميع أنواع الاشتراكات: الأسبوعية والشهرية والربع سنوية.

ويهدف هذا النظام إلى تشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل الجماعي الحديثة، وتخفيف العبء المالي عن كاهل الركاب، خاصة الموظفين الذين يتنقلون يومياً بين القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة. وقد أوضحت الوزارة أن التخفيضات تشمل الاشتراكات المحددة بعدد من الرحلات وفترات صلاحية مختلفة، مما يتيح مرونة كبيرة في اختيار الباقة المناسبة لكل راكب.

وحسب التفاصيل التي نشرتها الوزارة، فإن الاشتراك الأسبوعي يتضمن 14 رحلة بمدة صلاحية 14 يوماً، حيث تبلغ قيمة الاشتراك لمنطقة واحدة (5 محطات) 140 جنيهاً بعد التخفيض، ولمنطقتين (10 محطات) 280 جنيهاً، ولثلاث مناطق (15 محطة) 385 جنيهاً، ولأربع مناطق (الخط كامل وعدد محطاته 22) 560 جنيهاً. أما الاشتراك الشهري فيوفر 60 رحلة لمدة 60 يوماً بأسعار: 600 جنيه لمنطقة واحدة، 1200 جنيه لمنطقتين، 1650 جنيهاً لثلاث مناطق، 2400 جنيه للخط كامل.

ويأتي الاشتراك الربع سنوي بـ 180 رحلة صالحة لمدة 180 يوماً، وبأسعار تبدأ من 1800 جنيه لمنطقة واحدة، 3600 جنيه لمنطقتين، 4950 جنيهاً لثلاث مناطق، و7200 جنيه للخط كامل. وتطبق هذه الأسعار بنسبة تخفيض 50% مقارنة بأسعار التذاكر العادية. وأشارت وزارة النقل إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تمتد من محطة المشير طنطاوي إلى محطة الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتضم 14 محطة فقط.

وبالتالي فإن الموظفين الذين يستخدمون المونوريل للوصول إلى العاصمة الجديدة سيستفيدون من أسعار المنطقة الثالثة كحد أقصى، مما يعني تخفيضات إضافية بالنسبة لهم. وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن شركة "اكتا" المسؤولة عن تشغيل حافلات النقل الجماعي داخل العاصمة الجديدة قد وفرت حافلات أمام محطة الحي الحكومي لنقل الركاب القادمين عبر المونوريل إلى مختلف الوزارات والجهات الحكومية، مما يضمن سهولة التنقل وسلاسة الانتقال من وإلى المونوريل.

وتأتي هذه التخفيضات ضمن جهود وزارة النقل لتعزيز استخدام النقل العام وتخفيف الزحام المروري، خصوصاً في ظل التوسع العمراني الكبير الذي تشهده العاصمة الإدارية الجديدة





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