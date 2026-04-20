تخفيف الحكم على التيك توكر مداهم وتفاصيل قضية غسل 65 مليون جنيه

قضت محكمة الاستئناف الاقتصادية بتعديل حكم حبس التيك توكر الشهير بـ مداهم، وذلك بعد ثبوت تورطه في غسل أموال ضخمة ناتجة عن محتوى خادش للحياء، وسط جهود أمنية مكثفة لملاحقة الجرائم الإلكترونية.

في تطور قضائي لافت، أصدرت محكمة الاستئناف الاقتصادية بالقاهرة حكما بتعديل العقوبة الصادرة بحق التيك توكر المعروف بلقب مداهم ، حيث قضت بحبسه لمدة ثلاثة أشهر بدلا من عام واحد، وذلك في القضية التي أثارت جدلا واسعا والمتعلقة ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء العام ومخالفة لقيم ومبادئ المجتمع المصري.

جاء هذا الحكم بعد جلسات استماع مطولة كشفت فيها التحقيقات عن تورط المتهم في أنشطة غير مشروعة استهدفت تحقيق ثراء سريع من خلال المنصات الرقمية، حيث استغل المتهم تزايد أعداد المتابعين لنشر محتوى إباحي يهدف إلى جذب المشاهدات والحصول على أرباح مالية ضخمة بعيدا عن معايير النزاهة والآداب العامة. وكشفت التحقيقات التفصيلية التي أجرتها الأجهزة الأمنية وقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة عن شبكة معقدة من العمليات المالية التي أدارها المتهم لإخفاء المصادر الحقيقية لأمواله، حيث اعترف مداهم بقيامه بعمليات غسل أموال قدرت بنحو 65 مليون جنيه مصري. وقد أوضح المتهم في اعترافاته أن تلك الأموال لم تكن مجرد نتاج للمشاهدات الإلكترونية فحسب، بل كانت حصيلة نشاط إلكتروني غير مشروع اعتمد على الترويج لمحتوى يحض على الانحلال، مشيرا إلى أنه قام باستثمار تلك المبالغ الضخمة في شراء وحدات سكنية فاخرة في مناطق راقية، بالإضافة إلى اقتناء سيارات فارهة ودراجات نارية باهظة الثمن، فضلا عن تأسيس شركات وهمية كان الهدف الأساسي منها هو إضفاء صبغة شرعية على أمواله الملوثة والمستمدة من أنشطة مجرمة قانونا. وأكدت وزارة الداخلية المصرية في بيان رسمي لها أن نجاح هذه العملية يأتي في إطار التنسيق الأمني المحكم بين كافة أجهزة الدولة لملاحقة المتورطين في الجرائم الإلكترونية التي تهدد السلم الاجتماعي. وأوضحت التحريات أن المتهم الذي يقطن في منطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، كان يتخذ من صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي منصات لنشر الفسق والفجور بهدف جني مكاسب مالية طائلة، متجاهلا كافة التحذيرات القانونية والمجتمعية. وتأتي هذه القضية كرسالة حازمة من القضاء المصري تجاه كل من يسعى لاستغلال الفضاء الإلكتروني في ارتكاب جرائم تمس الشرف أو تمارس غسل الأموال، حيث تواصل الدولة المصرية تعقب هذه الأنشطة المريبة لضمان حماية المجتمع من التأثيرات الضارة للمحتوى الرقمي الهابط، وتطبيق أقصى درجات العقاب على المتورطين في غسل الأموال التي تضر بالاقتصاد الوطني وتخالف أحكام القانون المصري بشكل صريح





