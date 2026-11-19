تحليل شامل لتأثير خفض حصة الغاز الطبيعي عن القطاع الصناعي المصري على شركات الحديد والأسمدة، وتوقعات بتراجع الإنتاج وارتفاع التكاليف في ظل ارتفاع أسعار الشحنات المستوردة.

بدأت الحكومة المصرية في تنفيذ قرار خفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إلى القطاع الصناعي اعتبارًا من 8 نوفمبر، وهو إجراء يهدف إلى ترشيد الاستهلاك المحلي amidst ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة. تستهدف هذه الخطوة الشركات المقيدة في البورصة المصرية بشكل خاص، حيث شمل القرار في مرحلته الأولى مصانع الأسمدة والميثانول بتقليص الحصة بنسبة 20% مطلع نوفمبر الجاري، على أن تمتد التأثيرات لتشمل شركات الحديد والصلب بخفض بنسبة 30% يعادل نحو 30 مليون قدم مكعب يوميًا. يأتي هذا القرار في ظل عدم تحديد مدة زمنية للانتهاء، مما يخلق حالة من التباين في التداعيات المالية والإنتاجية بين مختلف القطاعات الصناعية، خاصة في ضوء ارتفاع تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال لتعويض الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك.

تأثير خفض حصة الغاز على شركات الحديد

يُعد قطاع الحديد من القطاعات الصناعية الكبرى التي تتأثر بحجم إمدادات الطاقة، وقد أوضح مصطفى شفيع ، رئيس قسم البحوث بشركة أسطول القابضة، أن طبيعة النشاط الصناعي ومدى الاعتماد على الغاز في العمليات الإنتاجية هما العاملان المحددان لدرجة التأثر المباشر. في هذا السياق، تُعد شركة حديد عز ، التي تم شطب أسهمها من البورصة المصرية، من أبرز الأمثلة على الشركات التي كانت ستشهد تأثيرًا سلبيًا كبيرًا لكونها مصنعًا متكاملًا يمتد من المواد الخام حتى حديد التسليح، مما يجعل استهلاكها من الغاز الطبيعي أعلى بكثير من المصانع التي تعتمد على عمليات نصف الدورة. ومع ذلك، فإن التأثير المباشر على الأسهم المتبقية في السوق محدود، نظرًا لقلّة عدد الشركات الصناعية العاملة بالقطاع المدرجة حاليًا.

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في المقابل، تبرز شركة مصر الوطنية للصلب المعروفة بـ " عتاقة " كأبرز شركة صناعية حية في قطاع الحديد المدرجة حاليًا، حيث تعتمد بشكل أساسي على خام البليت كمرحلة وسيطة في صناعة الحديد ثم تستكمل الإنتاج حتى المنتج النهائي. وتوضح أسطول القابضة أن طبيعة نشاط "عتاقة" القائم على نصف دورة إنتاجية تقلل من درجة تعرضها لتداعيات خفض الغاز مقارنة بالمصانع المتكاملة، مما يحد من الأثر المباشر على أسهم شركات الحديد. كما أشار مصطفى شفيع إلى وجود شركات أخرى مرتبطة بقطاع المناجم والمحاجر، لكنها تعمل في مجال استخراج الخامات والتعدين ولا تدخل في مفهوم شركات تصنيع الحديد بالمعنى المباشر، مما يعزز من استقلالية القطاع الصناعي المتبقي عن صدمات الطاقة بشكل جزئي.

التأثير المباشر على قطاع الأسمدة والمدخلات الإنتاجية

يتباين مستوى التأثر بشكل جذري بين قطاع الحديد وقطاع الأسمدة، حيث أوضح مصطفى شفيع أن صناعة الأسمدة، وخاصة الأسمدة النيتروجينية، تُعد الأكثر تأثرًا سلبيًا مقارنة بصناعة الحديد. ويعود ذلك إلى اختلاف دور الغاز الطبيعي في كل قطاع؛ فبينما يُستخدم الغاز في صناعة الحديد كـ "مصدر للطاقة" لتشغيل العمليات، فإنه في صناعة الأسمدة يمثل أحد "مدخلات الإنتاج والمواد الخام الأساسية"، وليس مجرد وقود. لذلك، فإن أي نقص في إمدادات الغاز يمس بشكل مباشر عملية التصنيع الكيميائي للأسمدة، مما يفرض تحديات تشغيلية أكبر مقارنة بقطاع الحديد الذي قد يكتفي بتعديل استهلاك الطاقة.

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فيما يتعلق بتأثير خفض الإمدادات على الإنتاج الفعلي، توقع مصطفى شفيع تراجع الكميات المنتجة بصورة مباشرة، مؤكدًا أن حجم الإنتاج السنوي للمصانع يرتبط ارتباطًا وثيقًا بكميات محددة من الغاز الطبيعي اللازمة لتشغيل العمليات الصناعية. وبالتالي، فإن تقليص الإمدادات سيؤدي حتميًا إلى انخفاض حجم الإنتاج النهائي، مما ينعكس بدوره على حجم المبيعات والإيرادات نتيجة انخفاض الكميات المتاحة للبيع مقارنة بالفترات السابقة. ومع ذلك، أشار مصطفى شفيع إلى أن خفض الإمدادات قد يؤدي في المقابل إلى انخفاض بعض عناصر التكلفة المرتبطة باستهلاك الغاز، باعتباره أحد مصادر الطاقة ومدخلات التشغيل، مما يخلق توازنًا دقيقًا بين الانخفاض في الإيرادات والوفرة في بعض التكاليف.

الآثار المالية على هامش الربحية والعائد للسهم

على الرغم من انخفاض التكاليف التشغيلية المرتبطة بالغاز، أكد مصطفى شفيع أن المحصلة النهائية للشركات ستتمثل في انخفاض صافي الإيرادات مقارنة بالفترات المماثلة، نتيجة التراجع الكلي في حجم الإنتاج والكميات المباعة. وتؤثر هذه الديناميكية بشكل مباشر على هامش الربحية للشركات المقيدة في البورصة، حيث قد يؤدي تراجع الإنتاج إلى انخفاض المعروض في السوق المحلية. وهذا النقص في المعروض يفتح المجال أمام احتمالات ارتفاع أسعار منتجات الحديد والأسمدة، نظرًا للعلاقة المباشرة بين حجم المعروض ومستويات التسعير في الأسواق التنافسية.

أكد مصطفى شفيع أن ارتفاع الأسعار يظل احتمالًا قائمًا وشبه مؤكد في حال استمرار نقص الإمدادات وتراجع الكميات المتاحة بالسوق، مشيرًا إلى أن مدى انعكاس ذلك على أسعار المنتجات النهائية سيتوقف على حجم الخفض ومدته وتأثيره الفعلي على الإنتاج والمعروض. وفيما يتعلق بقدرة الشركات على مواجهة هذه الصدمة عبر المخزون، أوضح أن البيانات الدقيقة بشأن الكميات التي تحتفظ بها كل شركة من مخزون الخامات أو المنتجات النهائية غير متاحة بشكل عام، لافتًا إلى أن تحديد هذه المستويات يتطلب الرجوع إلى كل شركة على حدة نظرًا لاختلاف طبيعة التشغيل والاحتياجات الإنتاجية من مصنع لآخر.

استراتيجية ترشيد الاستهلاك وارتفاع تكلفة الاستيراد

من منظور الاقتصاد الكلي، أشارت دينا الوقاد ، محللة الاقتصاد الكلي، إلى أن قرار الحكومة برفع حصة الغاز عن المصانع يأتي في إطار خطة واضحة لترشيد استهلاك الغاز، وذلك في ظل الارتفاع الكبير في تكلفة استيراد شحنات الغاز الطبيعي المسال لتعويض العجز المحلي. وأشارت دينا الوقاد إلى أن تكلفة الشحنة الواحدة من الغاز المسال اقتربت من 120 مليون دولار، وهو رقم يفرض ضغوطًا هائلة على فاتورة الواردات المصرية ويؤثر على ميزان المدفوعات. وقد أجرت مصر مفاوضات متعلقة بـ 5 إلى 15 شحنة غاز متعاقدًا عليها خلال شهر نوفمبر، مما يعكس الجهود المستمرة لموازنة العرض والطلب في ظل التحديات العالمية لأسواق الطاقة.

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في ختام التحليل، من المتوقع أن يستمر تأثير هذا القرار على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية طوال فترة عدم تحديد المدة الزمنية للقرار، مع احتمالية ظهور انعكاسات غير مباشرة على قطاعات العقارات والمقاولات نتيجة تغير تكلفة مواد البناء. وتظل إدارة التوازن بين الحفاظ على استدامة الصناعة المحلية وتقليل الأعباء المالية الناتجة عن استيراد الطاقة هو التحدي الأكبر الذي تواجهه الشركات والحكومة على حد سواء خلال الفترة القادمة.