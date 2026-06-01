Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

تداول الأسهم في مصر والسعودية والكويت وديبى و أبوظبي

اقتصاد News

تداول الأسهم في مصر والسعودية والكويت وديبى و أبوظبي
بورصة مصربورصة السعوديةبورصة الكويت
📆6/1/2026 1:59 PM
📰Shorouk_News
33 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 33% · Publisher: 53%

تدين مصر اقتحامات المسجد الأقصى والانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في القدس والضفة الغربية، وتؤجل الرد على العروض السعودية للعب في كأس العالم المونديال. وتعاملات البورصة المصرية على ارتفاع في مؤشراتها، وتتصدر شركة العربية للمحابس قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا. وفي السعودية، تراجعت مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت، وتتصدر مجموعة الصناعات الوطنية قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا.

تدين مصر اقتحامات المسجد الأقصى والانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في القدس والضفة الغربية، فيما تؤجل مصر الرد على العروض السعودية للعب في كأس العالم المونديال. وأنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع في مؤشراتها، بتداولات إجمالية بلغت 9,786 مليار جنيه.

وتصدر سهم شركة العربية للمحابس قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 16.09%، في حين يتصدر سهم الاهرام للطباعة والتغليف قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا بنسبة 3.52%. وفي السعودية، تراجعت مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت بنسبة 0.78% عند مستوى 9,231.48 نقطة، وقامت مجموعة الصناعات الوطنية في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 3.39%. وفي سوق دبي المالي، صعد المؤشر الرئيسي 0.303% ليغلق عند 5774.9 نقطة، وتصدر سهم شركة طلبات هولدينغ بي إل سي في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 10.91%.

وفي أبوظبي، انخفض المؤشر الرئيسي لبورصة أبوظبي بنهاية التعاملات بمقدار 0.53%، وتصدر سهم أبوظبي الوطنية للفنادق قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 14.796%

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Shorouk_News /  🏆 13. in EG

بورصة مصر بورصة السعودية بورصة الكويت بورصة دبي بورصة أبوظبي

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-01 16:58:51