تداول صور لامتحان اللغة العربية في جروبات الغش بتليجرام مع انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2026

شهدت جروبات الغش على تليجرام تداول صور لامتحان اللغة العربية بعد دقيقتين من توزيع الأسئلة. وزارة التعليم تتابع وتتخذ إجراءات مشددة لضمان نزاهة الامتحانات التي انطلقت اليوم وتستمر حتى 18 يونيو.

في صباح اليوم السبت الموافق 6 يونيو 2026، انطلقت امتحانات الدبلومات الفنية 2026 بنظاميها (5 سنوات و3 سنوات) في جميع محافظات الجمهورية. تشمل الامتحانات كافة التخصصات: الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، بالإضافة إلى دبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية والإعداد المهني وال تعليم والتدريب المزدوج.

وتستمر الامتحانات التحريرية حتى يوم الخميس 18 يونيو 2026. ومع بدء أول أيام الامتحانات، فوجئت وزارة التربية والتعليم بظهور صور متداولة على جروبات الغش في تطبيق تليجرام، زعم ناشروها أنها تخص أسئلة امتحان اللغة العربية الذي يؤديه الطلاب حالياً. وأكدت المصادر أن هذه الصور تم تداولها بعد دقيقتين فقط من توزيع أوراق الأسئلة داخل اللجان، مما أثار حالة من الجدل والتساؤلات حول مدى صحة هذه الادعاءات.

من جانبها، أعلنت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم أنها تتابع عن كثب الصور المتداولة، وتقوم بتتبع مصدرها للتحقق من صحتها. وأوضحت الوزارة أنه في حال ثبوت أن هذه الصور تعود فعلياً لأسئلة الامتحان، سيتم تحديد مكان تصويرها وهوية الشخص المسؤول عن نشرها، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. وتشدد الوزارة على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات، محذرة من عقوبات صارمة لكل من يثبت تورطه في أعمال الغش أو تسريب الأسئلة.

وتأتي هذه التطورات في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لضمان نزاهة الامتحانات وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. ولمكافحة أي مخالفات محتملة، قامت وزارة التربية والتعليم بتشكيل غرف عمليات في كل إدارة تعليمية على مستوى الجمهورية، تتولى متابعة سير الامتحانات بشكل دقيق. تتكون كل غرفة من مدير عام الإدارة التعليمية أو من ينوب عنه، ومدير إدارة التعليم الفني، ومسئول الأمن، وعضو فني خاص بالتطوير التكنولوجي، وعضو من الإحصاء، بالإضافة إلى عامل خدمات وسائق.

وتشمل مهام هذه الغرف: متابعة وصول الأسئلة إلى مقار اللجان، والتأكد من عودة كراسات الإجابة إلى مراكز التجميع، وحل أي مشكلات فنية أو إدارية تظهر أثناء الامتحانات. كما تخصص الغرفة خطوطاً ساخنة لتلقي شكاوى الطلاب وأولياء الأمور، والرد على استفسارات وسائل الإعلام، سواء عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو صفحات التواصل الاجتماعي. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان سير الامتحانات بسلاسة، والتصدي لأي محاولات للغش أو التلاعب بنظام الامتحانات.

وتشير التقارير إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز المراقبة الإلكترونية داخل اللجان، باستخدام كاميرات مراقبة وأنظمة تشويش على أجهزة الاتصالات، لمنع تسرب الأسئلة أو استخدام وسائل الغش الحديثة. كما تتعاون الوزارة مع الجهات الأمنية لتعقب صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق القائمين عليها. وفي الوقت نفسه، يُذكر أن امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام تشهد إقبالاً كبيراً من الطلاب، حيث يبلغ عدد المتقدمين للامتحانات أكثر من 800 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

ويؤكد المسئولون أن هذه الامتحانات تمثل فرصة حاسمة لتقييم مهارات الطلاب الفنية والعملية، وأن الحفاظ على نزاهتها هو أولوية قصوى لضمان عدالة توزيع فرص التعليم والعمل مستقبلاً





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

امتحانات الدبلومات الفنية الغش تليجرام وزارة التربية والتعليم اللغة العربية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

مباريات ودية دولية في 5 يونيو 2026: استعدادات المنتخبات لخوض نهائيات كأس العالم 2026تشهد ملاعب كرة القدم اليوم الجمعة الموافق 5 يونيو 2026 العديد من المباريات الودية الدولية التي تأتي ضمن استعدادات المنتخبات لخوض نهائيات كأس العالم 2026. وتتنوع المواعيد والمواجهات، حيث تشهد المباريات الودية في ساعات الصباح الباكر ومساء اليوم العديد من المواجهات بين منتخبات مختلفة. وتتنوع المواجهات، حيث تشهد مباريات مثل مصر والبرازيل، وجورجيا والبحرين، والمكسيك وصربيا، وتجذب اهتمامًا كبيرًا من عشاق كرة القدم حول العالم.

Read more »

163 ألف طالب وطالبة بالقسم العلمي يؤدون امتحانات الثانوية الأزهرية غداتنطلق، غدا السبت، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026

Read more »

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026 الترم الثانييمكن الآن لجميع طلاب سنوات النقل 2026 وأولياء أمورهم الدخول على رابط نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي بالرقم القومي 2026 محافظة الجيزة الترم الثاني من خلال الضغط على https://www.gizaedu.net/Results/Stages، أكدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بالدخول على بوابة نتائج التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026 والوصول إلى رابط نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026 https://www.gizaedu.net/Results/Stages، تتاح نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026 أولا من خلال خدمة المحادثة الآلية الاستعلام عن نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026 من خلال خدمة المحادثة الآلية، سيكون بشكل غير مجاني، حيث ستظهر للمستعلم رسالة نصها كالتالي :

Read more »

تبدأ غدا السبت.. فاضل كام يوم على امتحانات ثانوية عامة 2026 عام وأزهر؟ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية 2026 وفيما يلي جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بالإضافة إلى جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري - الوطن

Read more »

رسميا .. قائمة الجامعات الأهلية المعتمدة في تنسيق 2026تنسيق الجامعات الأهليىة 2026، مع قرب انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2026، وبدء إعلان عدد من الجامعات الأه

Read more »

مديرية التربية والتعليم بالجيزة تعلن عن ظهور نتيجة صفوف النقل 2026أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن ظهور نتيجة صفوف النقل 2026، من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي، للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025-2026.

Read more »