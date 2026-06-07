تداول امتحان الدراسات الاجتماعية والهندسة للشهادة الإعدادية في القليوبية.. و«التعليم» تحققتستعد الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتشغيل عدد من القطارات بين القاهرة ومرسى مطروح والعكس؛ لتسهيل انتقال المصطافين إلى المدينة الساحلية، موضحة أنه يتم تشغيل قطار رقم 772 - 773 نوم، على أن يقوم 10:05 مساءً ويصل الساعة 5:40 صباحًا، وذلك أيام السبت والاثنين والأربعاء اعتبارًا من 20 يونيو 2026، كما يتم تشغيل قطار رقم 774 - 775 نوم من مرسى مطروح حتى القاهرة، على أن يقوم الساعة 10:30 مساءً ويصل الساعة 5:35 صباحاً أيام الأحد والثلاثاء والخميس اعتبارًا من 21 يونيو 2026.رقم 773 - 772 أولى وثانية مكيفة من القاهرة حتى مرسى مطروح، على أن يقوم الساعة 10:05 مساءً ويصل الساعة 5:40 صباحًا وذلك أيام الأحدالثلاثاء والخميس اعتبارًا من 21 يونيو 2026، كما يتم تشغيل قطار رقم 774 - 775 أولى وثانية مكيفة من مرسى مطروح إلى القاهرة، على أن يقوم الساعة 10:30 مساءً ويصل الساعة 5:35 صباحًا، وذلك أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، اعتبارًا من 22 يونيو 2026. كما تشغل الهيئة، القطار رقم 1934 - 1933 ثالثة مكيفة من القاهرة إلى مرسى مطروح على أن يقوم الساعة 11:10 مساءً ويصل الساعة 7:00 صباحًا يوميًا اعتبارًا من 10 يونيو 2026، كما يتم تشغيل القطار رقم 1936 - 1935 ثالثة مكيفة من مرسى مطروح إلى القاهرة، على أن يقوم الساعة 1:40 ظهرًا ويصل الساعة 8:55 مساءً يوميًا اعتبارًا من 11 يونيو 2026. على أن يقوم 5:50 صباحًا ويصل 1:35 ظهرًا يوميًا اعتبارًا من 11 يوليو 2026، كما تشغيل الهيئة القطار رقم 942 - 943 ثالثة مكيفة من مرسى مطروح إلى️ القاهرة على أن يقوم الساعة 9:00 مساءً ويصل الساعة 4:15 صباحًا يوميًا اعتبارًا من 11 يوليو 2026.

تداول امتحان الدراسات الاجتماعية والهندسة للشهادة الإعدادية في القليوبية.. و«التعليم» تحققتستعد الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتشغيل عدد من القطارات بين القاهرة ومرسى مطروح والعكس؛ لتسهيل انتقال المصطافين إلى المدينة الساحلية، موضحة أنه يتم تشغيل قطار رقم 772 - 773 نوم، على أن يقوم 10:05 مساءً ويصل الساعة 5:40 صباحًا، وذلك أيام السبت والاثنين والأربعاء اعتبارًا من 20 يونيو 2026، كما يتم تشغيل قطار رقم 774 - 775 نوم من مرسى مطروح حتى القاهرة، على أن يقوم الساعة 10:30 مساءً ويصل الساعة 5:35 صباحاً أيام الأحد والثلاثاء والخميس اعتبارًا من 21 يونيو 2026.

رقم 773 - 772 أولى وثانية مكيفة من القاهرة حتى مرسى مطروح، على أن يقوم الساعة 10:05 مساءً ويصل الساعة 5:40 صباحًا وذلك أيام الأحدالثلاثاء والخميس اعتبارًا من 21 يونيو 2026، كما يتم تشغيل قطار رقم 774 - 775 أولى وثانية مكيفة من مرسى مطروح إلى القاهرة، على أن يقوم الساعة 10:30 مساءً ويصل الساعة 5:35 صباحًا، وذلك أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، اعتبارًا من 22 يونيو 2026.

كما تشغل الهيئة، القطار رقم 1934 - 1933 ثالثة مكيفة من القاهرة إلى مرسى مطروح على أن يقوم الساعة 11:10 مساءً ويصل الساعة 7:00 صباحًا يوميًا اعتبارًا من 10 يونيو 2026، كما يتم تشغيل القطار رقم 1936 - 1935 ثالثة مكيفة من مرسى مطروح إلى القاهرة، على أن يقوم الساعة 1:40 ظهرًا ويصل الساعة 8:55 مساءً يوميًا اعتبارًا من 11 يونيو 2026. على أن يقوم 5:50 صباحًا ويصل 1:35 ظهرًا يوميًا اعتبارًا من 11 يوليو 2026، كما تشغيل الهيئة القطار رقم 942 - 943 ثالثة مكيفة من مرسى مطروح إلى️ القاهرة على أن يقوم الساعة 9:00 مساءً ويصل الساعة 4:15 صباحًا يوميًا اعتبارًا من 11 يوليو 2026





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Cairo Merry Social Studies Engineering Education Train Schedule Route Time Date Frequency Day Weekday Month Year

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