تدخل سارة نتنياهو في تعيينات أمنية يثير جدلاً واسعاً في إسرائيل

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تفاصيل مثيرة للجدل تتعلق بتدخل سارة نتنياهو، زوجة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في إجراءات اختيار مسؤولين عسكريين كبار مرتبطين بمكتب رئيس الحكومة، مما أثار موجة انتقادات وتساؤلات داخل الأوساط السياسية والأمنية.

أفادت تقارير إعلامية إسرائيل ية بتدخل غير مسبوق من قبل سارة نتنياهو ، زوجة رئيس الوزراء ال إسرائيل ي بنيامين نتنياهو، في عملية اختيار مسؤولين عسكريين كبار مرتبطين بمكتب رئاسة الحكومة.

وما زال هذا التدخل يثير جدلاً وانتقادات واسعة النطاق في الأوساط السياسية والأمنية داخل إسرائيل. وتحدد التقارير أن سارة نتنياهو حضرت بشكل مباشر عدة مقابلات نهائية لاختيار المرشحين لمنصب السكرتير العسكري لرئيس الوزراء، وهو منصب حساس للغاية ضمن هيكل القيادة الأمنية. وقد شاركت بنشاط في هذه اللقاءات حيث وجهت أسئلة للمرشحين وناقشت معهم مسائل تتعلق بطبيعة المهام والمسؤوليات.

وتشير التفاصيل المذكورة إلى أن العميد غاي مركيزانو، أحد المرشحين البارزين، خضع لمقابلة نهائية في مكتب رئيس الوزراء قبل عطلة عيد الأسابيع اليهودي، وخلال هذه المقابلة فوجئ بحضور سارة نتنياهو في قاعة الاجتماع بالرغم من غياب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تلك اللحظة. وقد أدارت معه نقاشاً围绕 عدة قضايا متعلقة بالمنصب، مما يعكس مستوى التدخل الشخصي وغير الرسمي في إجراءات التعيين الأمني.

وتعيد هذه الحادثة إلى الأضواء اتهامات سابقة ومتكررة حول نفوذ سارة نتنياهو داخل أروقة صنع القرار في إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بتعيين مستشارين ومسؤولين مقربين من مكتب رئيس الحكومة. وقدiliki انتقادات شديدة من قبل سياسيين وخبراء أمنيين، الذين يعتبرون أن مشاركة شخصية غير منتخبة وغير مخولة دستورياً في عمليات اختيار كوادر أمنية رفيعة المستوى تمثل انحرافاً خطيراً عن الممارسات المؤسسية الراسخة، وتشكل سابقة خطيرة تهدد استقلالية القطاع الأمني وتؤثر على آليات اتخاذ القرار في أعلى المستويات.

وسط هذه التطورات، لا يزال رد فعل الرأي العام الإسرائيلي والإعلام المحلي حاداً، مع دعوات متزايدة للتحقيق في هذه الممارسات وتوضيح حدود التدخل غير الرسمي في شؤون الدولة الأمنية. ولم يعلق مكتب رئيس الوزراء بعد على هذه التفاصيل المثيرة للجدل





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