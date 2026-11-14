تدخل مبكر لمنع السكري: إرشادات منظمة الصحة العالمية ومراكز السيطرة على الأمراض

دليل شامل للتدخل المبكر في مرحلة ما قبل السكري وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية ومراكز السيطرة على الأمراض، مع استراتيجيات عملية للوقاية من النوع الثاني.

يُعد مرض السكري تحديًا صحيًا عالميًا كبيرًا، وتكتسب مرحلة ما قبل السكري أهمية متزايدة في استراتيجيات الصحة العامة الوقائية، حيث يمثل هذا المرحلة الفاصلة التي يمكن فيها للتدخل المبكر أن يغير مسار المرض بشكل جذري. وفي 14 نوفمبر من كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمي للسكري تحت شعار " التدخل المبكر لمكافحة السكري" لعام 2026، بهدف تعزيز الوعي بأمراض السكري والسبل الفعّالة للوقاية منه، وتشخيصه بشكل مبكر، وإدارته بطرق علمية دقيقة لضمان حياة أفضل للمصابين.

تعريف ما قبل السكري ومعايير التشخيص الدقيق

يُشير مصطلح "ما قبل السكري" إلى الحالة التي يبدأ فيها الجسم في مواجهة صعوبة في تنظيم مستوى السكر في الدم بكفاءة عالية، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوياته فوق المعدل الطبيعي دون الوصول إلى عتبة تشخيص داء السكري من النوع الثاني. وتُعد هذه المرحلة حاسمة لأنها تشير إلى ارتفاع خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، كما ترتبط بزيادة احتمالات التعرض لأمراض القلب والسكتة الدماغية، مما يستدعي اهتمامًا فوريًا من الأفراد والمؤسسات الصحية على حد سواء.

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وتعتمد مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) على مقياس "الهيموجلوبين السكري" (HbA1c) كأداة تشخيصية رئيسية، حيث يعكس هذا الاختبار متوسط مستويات السكر في الدم خلال الأشهر الثلاثة الماضية. ويوضح أن مستوى الهيموجلوبين السكري أقل من 5.7% يعتبر ضمن النطاق الطبيعي، بينما يقع المستوى بين 5.7% و6.4% ضمن نطاق ما قبل السكري، أما المستوى الذي يبلغ 6.5% أو أعلى فيشير بشكل قاطع إلى الإصابة بداء السكري، مما يتطلب خطة علاجية فورية.

ولا يعني تشخيص حالة ما قبل السكري بالضرورة إصابة الشخص بداء السكري المزمن، لكنه ينذر بخطر وشيك يستدعي اتخاذ إجراءات وقائية. وتشير التقارير الصادرة عن منظمة "ndtv" إلى أن هذه المرحلة تمثل فرصة ذهبية للتدخل، حيث تكون مستويات السكر في الدم مرتفعة بما يكفي لتظهر المشكلة، لكنها لا تزال قابلة للعكس أو السيطرة من خلال تغييرات سلوكية مستدامة وخطط غذائية مدروسة.

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استراتيجيات منظمة الصحة العالمية للتدخل المبكر

تؤكد منظمة الصحة العالمية ومراكز السيطرة على الأمراض (CDC) أن التعافي من مرحلة ما قبل السكري هو أمر ممكن من خلال خفض مستويات السكر في الدم إلى ما دون مستوى ما قبل السكري، وهو ما يعرف بالتعافي الوظيفي الذي لا يعني التوقف عن الاهتمام بالصحة، بل يعني تقليل المخاطر بشكل كبير. وتساعد التغييرات البسيطة في نمط الحياة في الوقاية من داء السكري من النوع الثاني أو تأخير ظهوره بشكل ملحوظ، مما يجعل الالتزام بالإرشادات الصحية ضرورة قصوى لكل شخص في هذه المرحلة.

ويوصي الخبراء بفقدان كمية قليلة من الوزن كهدف عملي ومبدئي، حيث يشير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن فقدان ما بين 5% إلى 7% من وزن الجسم يُعد إنجازًا ذا قيمة كبيرة. فعلى سبيل المثال، بالنسبة لشخص يزن 80 كيلوجرامًا، يكون فقدان ما بين 4 إلى 5.6 كيلوجرامات هدفًا واقعيًا ومهمًا، ويجب التركيز على فقدان الوزن التدريجي والمستدام بدلاً من اتباع حميات غذائية قاسية قد تؤدي إلى نتائج عكسية.

وتلعب ممارسة النشاط البدني بانتظام دورًا محوريًا في تحسين استخدام الجسم للجلوكوز وزيادة حساسية الأنسولين، حيث توصي منظمة الصحة العالمية بممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل أسبوعيًا. ويعني ذلك ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميًا على مدار خمسة أيام في الأسبوع، ويمكن تحقيق هذا الهدف بسهولة من خلال المشي السريع، وهو أحد الطرق البسيطة والفعالة، مع إمكانية البدء بفترات أقصر وزيادة المددة تدريجيًا لمن هم غير نشطين حاليًا.

التغذية السليمة والنوم كركائز للوقاية من السكري

لا يعني علاج مقدمات السكري التخلص التام من الكربوهيدرات أو اتباع نظام غذائي شديد التقييد، بل يجب التركيز على وجبات غنية بالخضروات والألياف والبروتين، مع تقليل تناول الأطعمة قليلة المعالجة، والأطعمة الغنية بالسكريات المضافة والكربوهيدرات المكررة. كما أن الأطعمة المصنعة والغنية بالسعرات الحرارية يجب تجنبها، مع الانتباه الدقيق لحجم الحصص الغذائية، مما يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم على المدى الطويل.

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ويُنصح بممارسة النشاط البدني على مدار اليوم وليس في جلسة واحدة فقط، حيث يساعد تحريك الجسم بشكل متقطع في تحسين مستوى السكر في الدم بشكل أكبر. وإذا كان العمل يتطلب الجلوس لساعات طويلة، فيجب أخذ فترات راحة منتظمة، والمشي في المنزل أو المكتب، واستخدام الدرج كلما أمكن، أو ببساطة الوقوف والتحرك لبضع دقائق بين فترات الجلوس الطويلة لضمان تدفق الدم واستجابة أفضل للأنسولين.

أخيرًا، يُعد النوم وإدارة التوتر عاملين حاسمين غالبًا ما يتم تجاهلهما في مكافحة السكري، حيث إن قلة النوم والتوتر المستمر يُصعبان الحفاظ على عادات غذائية صحية وممارسة النشاط البدني بانتظام. كما يؤثران سلبًا على الهرمونات المسؤولة عن الشهية وتنظيم مستوى السكر في الدم، لذا فإن الحفاظ على جدول نوم منتظم، والحد من استخدام الشاشات في وقت متأخر من الليل، وإيجاد طرق صحية لإدارة التوتر، كلها عوامل تدعم الجهود المبذولة للحد من خطر الإصابة بداء السكري بشكل فعّال.